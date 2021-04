I migliori struccanti per eliminare velocemente il makeup

Dall'acqua micellare al latte detergente, una guida sui migliori struccanti da acquistare online adatti ad ogni tipo di pelle ed età, per eliminare il trucco in pochi secondi

Struccare con cura viso e occhi è importantissimo per detergere la pelle, combattere imperfezioni e impurità e per ritardare l'invecchiamento cutaneo, ma è altrettanto importante scegliere i prodotti giusti, che siano adatti al nostro specifico tipo di pelle e che non contengano ingredienti aggressivi o nocivi. Per questo abbiamo selezionato i migliori struccanti in grado di rimuovere qualsiasi traccia di makeup, anche waterproof!

Gel detergente struccante alla bava di lumaca

Lo struccante di Bioluma deterge delicatamente la pelle rimuovendo impurità, trucco e residui di makeup; ricco di principi attivi funzionali (bava di lumaca, acido ialuronico, acidi della frutta, estratto di mirtillo, proteine idrolizzate della seta), è adatto a tutti i tipi di pelle (secca, grassa, mista e sensibile) ed età, ha una consistenza in gel fresca ed idratante, un profumo delicato e piacevole e lascia la pelle morbida e pulita. Inoltre è dermatologicamente testato, è formulato con ingredienti di origine naturale e vegetale ed è 100% made in Italy.

Acqua micellare con acqua di rosa Damascena

L'acqua micellare marcata N.A.E. deterge delicatamente, rimuove il makeup da viso e occhi e purifica e lenisce la pelle lasciandola morbida e pulita. Arricchita con acqua di rosa Damascena biologica, questa acqua micellare è formulata con il 99% di ingredienti di origine naturale, di cui il 10% sono prodotti da agricoltura biologica, è certificata da Ecocert Greenlife ed ha una formula vegana, priva quindi di ingredienti di origine animale. Puoi utilizzarla sia al mattino, per risvegliare delicatamente la tua pelle con la sua fresca texture, che alla sera, per rimuovere il makeup e le impurità dalla pelle, e non necessita di risciacquo.

Latte struccante detergente naturale

Il latte struccante di Phytorelax Laboratories rimuove efficacemente il trucco e le impurità lasciando la pelle intensamente nutrita, luminosa e morbida. Ideale per le pelli mature, la sua formula naturale (11% di ingredienti biologici e 99% di ingredienti di origine naturale) è arricchita dall'estratto biologico di bacche di Goji, dall'incredibile antiossidante per combattere i segni del tempo, e dalla borragine, mandorla, olivo e lino, oli vegetali naturalmente ricchi di Omega 3 e 6, che nutrono ed idratano a fondo la pelle. Inoltre questo latte struccante è dermatologicamente e oftalmologicamente testato, è nichel tested (<0,0001%) e non contiene coloranti di sintesi, Organismi Geneticamente Modificati (OGM), siliconi, parabeni e oli minerali.

Acqua micellare bifasica

L'acqua micellare bifase di Garnier strucca, deterge e idrata viso, occhi e labbra in un solo gesto, per una pulizia del viso delicata e profonda: le micelle, infatti, agiscono come magneti che attraggono le impurità in unico gesto delicato, senza bisogno di strofinare e, di conseguenza, irritare la pelle. Le impurità vengono catturate all'interno delle micelle e la soluzione acquosa che le contiene le trascina via delicatamente. Essendo bifasica, la parte oleosa rende questa acqua micellare efficace anche sul trucco waterproof e su quello più ostinato e non è necessario risciacquare (ricorda però di agitare sempre il prodotto prima dell'uso). Inoltre è dermatologicamente e oftalmologicamente testata e lascia la pelle pulita, morbida ed idratata, senza irritazioni, secchezza o rossori.

Burro struccante Clinique Take The Day Off

Molto efficace anche sui makeup più resistenti, il balsamo struccante di Clinique ha una consistenza burrosa e un'azione delicata e leggera. La sua texture in burro, una volta riscaldata fra le mani, diventa un olio fluido che scioglie ed elimina impurità e trucco. Adatto a qualunque tipologia di pelle, non secca e non lascia il viso unto, e può essere utilizzato sia sul viso che sugli occhi.

Sapone struccante al profumo di mela e rosa canina di Alkemilla

Il sapone artigianale bio struccante al profumo di Mela e Rosa Canina di Alkemilla è ottenuto arricchendo Olio di Oliva e Olio di Riso, che con la Vitamina E idrata e protegge la pelle, alla saponificazione dell'olio di cocco. Profumato con rosa canina e mela, questo sapone artigianale è certificato AIAB, LAV, QUALITA' VEGANA e QC CERTIFICAZIONI ed è molto facile da usare: basterà strofinarlo delicatamente sulla pelle umida e risciacquare con acqua.

Struccante delicato istantaneo Be Pure Struccatutto di Diego dalla Palma

Be Pure Struccatutto di Diego dalla Palma è un'acqua micellare delicata in due fasi per la detersione semplice ed efficace di viso, occhi e labbra: una vera rivoluzione nel mondo del makeup ideale per tutti i tipi di pelle. Questo prodotto, infatti, oltre a struccare in maniera efficace, offre un trattamento ricco di principi attivi che non lascia residui sulla pelle e rimuove anche il trucco waterproof. La fase sottostante, arricchita con Oxygen Flow, deterge e rimuove residui di smog e impurità, lasciando la pelle libera di respirare, mentre la fase superiore, ricca di oli (arricchita con olio di chia e passiflora), rimuove rapidamente tutti i residui di trucco, anche quello a lunga tenuta e waterproof. Ideale per tutti i tipi di pelle, non necessita di risciacquo e non unge, è un prodotto delicato che rimuove il trucco velocemente senza arrossare la pelle ed è privo di paraffina, olio minerale e altri agenti occlusivi, per un viso perfettamente pulito, sano e libero da ogni residuo di makeup.

Purobio Struccante Bifasico Biologico

Il detergente di Purobio è uno struccante bifasico e biologico che elimina le impurità, deterge a fondo la pelle e rimuove anche il trucco più pesante, lasciando la pelle pulita, morbida, delicatamente profumata e senza tracce di makeup. Arricchito con olio di girasole biologico, succo di mela, olio di olivello spinoso, glicerina vegetale, zucchero di canna, zuccheri di origine vegetale ad azione idratante, olio di ricino e vitamina E biologica, questo prodotto non brucia gli occhi, non unge ed è cruelty free.

Acqua micellare anti-età di Tesori di Provenza

Questa acqua micellare anti-età è arricchita con estratto di foglie d'ulivo biologico, ricco in polifenoli antiossidanti, per detergere, struccare e tonificare la pelle senza seccarla. Adatta alle pelli e agli occhi sensibili, è dermatologicamente e oftalmologicamente testata, non lascia residui, non necessita di risciacquo e deterge accuratamente la pelle donando una sensazione di comfort.

Mousse detergente struccante occhi di Natura Siberica

Ideale per chi ha gli occhi sensibili, la mousse detergente struccante di Natura Siberica è un prodotto che unisce tradizione ed innovazione: una tentazione che coinvolge tutti i sensi in un rituale di benessere per il corpo e lo spirito, infondendo una sensazione di gioioso benessere. Adatto alle pelli e agli occhi sensibili, questo struccante deterge e strucca il makeup occhi, anche waterproof, senza creare irritazioni o seccare la pelle, svolge un'azione idratante, grazie agli ingredienti attivi come la Rodiola Rosea e il Giglio Biologico, è realizzato con il 99,4% ingredienti naturali ed è certificato ICEA eco bio cosmetics.

Struccante in gel per pelle mista di Poc a Poc

Lo struccante di Poc a Poc ha una formulazione in gel agli estratti di Pompelmo Rosa e Salvia ede è pensato per la detersione quotidiana della pelle del viso. I delicati tensioattivi utilizzati rimuovono le impurità e le tracce di trucco con dolcezza, mentre gli estratti di pompelmo rosa biologico e salvia rossa arricchiscono la pelle di polifenoli antiossidanti, zuccheri idratanti e alfa idrossiacidi della frutta, aiutando a rafforzare il tessuto connettivo, promuovendo la rigenerazione della pelle e della circolazione sanguigna, rassodando i tessuti dell'epidermide e lasciando la pelle liscia, elastica e idratata. Ideale per la pelle mista e dal delicato profumo di vaniglia, questo struccante ha inoltre un effetto antibatterico e antisettico, ed è un prodotto Made in Italy, dermatologicamente testato, nichel tested, cruelty free e privo di parabeni, oli minerali, siliconi e allergeni.

Struccante bifasico per occhi e labbra Pure Clean Eyes & Lips di Kiko

Quello di Kiko è uno struccante bifasico capace di rimuovere il makeup di occhi e labbra con dolcezza ed efficacia. Dalla texture fresca e leggera, ha una formulazione che si caratterizza per la presenza del l'estratto del fiore di Prunus Serrulata, un complesso multi-minerale, e dell'olio di mandorle dolci, che proteggono la pelle. Efficacissimo anche contro il trucco waterproof, lascia la pelle fresca, morbida e pulita, e grazie alla formula di nuova generazione può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. Inoltre, non lascia traccia di unto sulla pelle, è delicatamente profumato agli aromi di magnolia, pesca e legno di sandalo, è adatto a tutti i tipi di pelle, è un prodotto non comedogenico ed è dermatologicamente e oftalmologicamente testato su pelli sensibili.

Salviette struccanti idratanti Makeup Be Gone di Johnson's Face Care

Ideali da utilizzare quando si ha poco tempo o da portare sempre con sé, le salviette struccanti di Johnson's Face Care sono particolarmente indicate per chi ha la pelle secca, grazie alla presenza dei minerali ripristinanti e all'assenza di alcool. Inoltre, forniscono alla pelle un'umidità duratura, rimuovono anche il trucco waterproof e sono dermatologicamente testate e adatte per le pelli sensibili.

Come scegliere lo struccante più adatto al proprio tipo di pelle

Struccare la pelle è fondamentale per un'efficace skincare quotidiana: rimuovere trucco e impurità, infatti, pulisce la pelle, le permette di respirare, evita la comparsa di punti neri e imperfezioni e prepara la pelle ad assimilare i trattamenti successivi. Tuttavia, è altrettanto importante riuscire a scegliere lo struccante più adatto al proprio tipo di pelle: infatti, uno struccante particolarmente oleoso può peggiorare la situazione della pelle grassa, come anche un detergente eccessivamente pulente, che può stimolare l'iperproduzione di sebo.

Per scegliere lo struccante giusto, quindi, è importante conoscere le differenze tra le diverse tipologie di prodotti, capire quale risponde meglio alle esigenze specifiche della propria pelle e infine utilizzarli nel modo corretto.

Vediamo allora quali sono i prodotti struccanti più utilizzati, le differenze e come scegliere il migliore per il proprio tipo di pelle.

Struccante bifasico

Lo struccante bifasico si caratterizza per la sua doppia texture con olio ed acqua. Ideale da utilizzare per la rimozione del trucco da occhi e labbra, grazie alla parte oleosa questo struccante riesce a eliminare velocemente anche il trucco waterproof più resistente e deterge la zona da eventuali impurità.

Prima di utilizzarlo deve essere agitato, così che le due parti si mescolino bene, poi si procede versando qualche goccia di prodotto su un dischetto di cotone e lasciandolo agire per qualche secondo: lo struccante scioglierà il makeup e non sarà necessario strofinare.

Olio e burro struccante

Gli oli e i burri struccanti riescono a eliminare trucco e impurità senza lasciare residui e possono essere utilizzati su qualsiasi tipologia di pelle, comprese grasse e miste, poiché gli ingredienti oleosi che li compongono svolgono un'azione molto delicata, non aggrediscono la pelle ma, al contrario, la idratano.

Questi struccanti devono essere usati con le mani, massaggiandoli per qualche minuto sul viso; poi basterà utilizzare un panno in microfibra umido o un qualsiasi detergente per risciacquare accuratamente il viso.

Acqua micellare

L'acqua micellare è lo struccante ideale per chi ha una pelle particolarmente sensibile, per la pelle grassa e mista o per chiunque preferisca prodotti non troppo corposi e ricchi. L'acqua micellare, infatti, è una lozione detergente a base di acqua che contiene delle piccole molecole, le micelle appunto, che catturano trucco e impurità. Ha un'azione molto delicata che non altera l'equilibrio fisiologico della pelle e può essere utilizzata sia sul viso che sugli occhi.

Ottima per eliminare il trucco leggero, ma poco efficace con il trucco waterproof, può essere utilizzata anche semplicemente per dare una rinfrescata al viso e non necessita di risciacquo, cosa che la rende particolarmente veloce e pratica.

Latte detergente

Il latte detergente è sicuramente il prodotto struccante più utilizzato. Consigliato soprattutto per le pelli secche, ma adatto anche a quelle grasse, miste e sensibili, il latte detergente ha solitamente una texture fluida, più o meno cremosa, e svolge un'azione pulente, idratante e riequilibrante.

Può essere applicato sul viso usando un dischetto di cotone oppure massaggiandolo direttamente con i polpastrelli, per poi essere risciacquato con acqua tiepida o fredda.

Salviette struccanti

Ideali da utilizzare quando siamo fuori casa o da portare con sé in viaggio, le salviette struccanti possono essere usate anche su occhi e labbra e sono un prodotto jolly molto utile, anche perché non necessitano di risciacquo. Tuttavia, anche se le salviette struccanti sono indubbiamente una soluzione veloce e pratica, devono essere utilizzate solo nei casi di "emergenza". La loro formulazione, infatti, è più aggressiva e potrebbe causare rossori o irritazioni alla pelle.