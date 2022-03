My Happy Toy e non solo: i mascara migliori di Diego Dalla Palma

Truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo italiano, Diego Dalla Palma è considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, un’icona inconfondibile del mondo dello stile, tanto da essere soprannominato dal New York Times come "Il profeta del make up made in Italy”.

Tra i prodotti più apprezzati lanciati dal noto truccatore non possiamo non pensare subito ai mascara: in particolare, My Toy Boy e My Happy Toy hanno fatto “scalpore” nella comunità beauty per le dimensioni e il pack, che giocano molto su una non troppo velata allusione ad un sex toy. Ma il packaging non è tutto. Questi mascara, infatti, sono di ottima qualità, hanno una resa eccellente e sono perfetti per donare un trucco effetto wow che dura tutto il giorno!

Vediamo quindi insieme i migliori mascara di Diego Dalla Palma da acquistare su Amazon e ricevere comodamente a casa in poche ore.

Mascara My Toy Boy

Il mascara più grande mai visto in commercio! My Toy Boy è un mascara dalle grandi dimensioni che garantisce straordinarie prestazioni, per un effetto WOW immediato da lasciare senza fiato.

Questo mascara si caratterizza per la sua azione 4D ad alta definizione e la texture cremosa ed avvolgente ad azione extra volumizzante. Inoltre, la formulazione innovativa è arricchita da attivi che favoriscono la naturale ricrescita delle ciglia in soli 30 giorni ed è oftalmologicamente testato. Infine, l’involucro in morbido silicone ipoallergenico con impugnatura comoda e sicura ne facilita l'applicazione.

Mascara My Happy Toy

Un mascara rivoluzionario che intensifica le ciglia dalla radice, unendo le migliori performance di un mascara volumizzante a quelle di un mascara ad alta definizione. Le ciglia appaiono da subito incurvate e sollevate per un immediato e straordinario effetto “push-up”, per un volume ultra definito senza grumi e senza sbavature.

Inoltre, My Happy Toy si caratterizza per lo scovolino in elastomero a pettine curvo particolarmente performante, grazie alla presenza di due serbatoi, che consentono un maggior rilascio del prodotto sulle ciglia, e ala disposizione e gli spazi tra i dentini, allineati e non sfalsati, che raccolgono ancora più prodotto e ne migliorano la stesura.

Mascara Trasformista

Un mascara innovativo e versatile dalle prestazioni mai viste prima. La texture cremosa e plastica lascia le ciglia morbide ed elastiche, e permette di riapplicare il mascara più volte al giorno per modulare a piacimento volume e definizione. Inoltre, grazie alla straordinaria formula avvolgente dal colore pieno e intenso, le ciglia risultano sempre idratate e mai secche, mentre lo speciale applicatore risulta ideale anche per i ritocchi on the go, consentendo di evidenziare le ciglia come e quanto vorrai tu.

Mascara High Performance

Un mascara “tecnico” dalle performance professionali che permette di costruire con precisione l’effetto desiderato, dal più naturale al più intenso e drammatico. Grazie all’estrema modulabilità, infatti, questo mascara permetterà di ottenere intensità, volume e profondità progressivi a seconda dell'applicazione. Inoltre, la sua texture morbida e cremosa intensifica lo sguardo senza appesantirlo, avvolgendo le ciglia e lasciandole lucide, pettinate e definite. Un risultato ad alta definizione per occhi intensi e magnetici.

