Ombretto istantaneo Eye Majic, per un trucco occhi da star in pochi secondi

L'ombretto è un prodotto make up che ha il potere di trasformare lo sguardo, rendendolo intenso e luminoso, ma non è detto che si abbiano capacità o tempo per applicarlo nel migliore dei modi. Per non dover mai rinunciare ad un trucco occhi perfetto arriva l'ombretto istantaneo Eye Majic, un prodotto che ti permetterà di ottenere in modo facile e veloce uno smokey eyes impeccabile, appositamente formulato per donne con poco tempo a disposizione, ma anche per chi non è molto pratica di pennelli e spugnette.

Questo prodotto si presenta sotto forma di patch con 3 diverse tonalità di colore, ingegnosi applicatori sensibili al calore che trasferiscono sugli occhi i finissimi pigmenti degli ombretti: basterà poggiare il patch sulla palpebra e tenerlo premuto per 10 secondi per ottenere un makeup sofisticato e a lunga durata. Inoltre, se preferisci un look shaded, potrai anche usare il retro o il bordo dell’applicatore per sfumare l'ombretto.

Gli applicatori sono realizzati per essere monouso ed usa e getta ma, a seconda di quanto desideri sia pigmentato il tuo trucco, potrai usarli fino a 3 volte; inoltre sono ideali per chi ha la pelle sensibile, non sono testati sugli animali, privi di parabeni e completamente riciclabili.

Veloce e facile da usare, l'ombretto istantaneo Eye Majic è disponibile in 26 colorazioni diverse, tutte profondamente pigmentate, per smokey eyes sui toni del nero, del marrone, sfumature dorate, accattivanti look rosa e viola in tonalità opache o glitterate: ce n'è davvero per tutti i gusti!,

