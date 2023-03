5 palette di ombretti a meno di 10 euro

La palette di ombretti è qualcosa che affascina noi donne sin da quando siamo bambine. Se da piccole le vorremmo tutte e non vediamo l’ora di crescere per acquistarle, una volta cresciute ci rendiamo conto che una palette costa e non poco. Ma Amazon avvera il sogno di noi ‘bambine cresciute’, con delle palette di ombretti economiche, dei colori più cool de momento, in vendita – udite udite – a meno di 10 euro.

Ne abbiamo selezionate 5:

1. Palette di ombretti nude Mighty Mattes di W7

Per chi ama i colori nude, per un look semplice ma curato, la palette di W7 propone 12 ombretti opachi in colori altamente pigmentati che vanno dai neutri ai nude rosati fino ai marroni cioccolato, che garantiscono una copertura modulabile e sfumabile.

La palette è bella e maneggevole e si può portare in borsa senza occupare molto spazio; infine l'ombretto è resistente e a lunga durata e, grazie alla varietà di sfumature, si possono creare giochi di luce professionali.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 9,95€

2. Palette ombretti Revolution Re-Loaded Affection

Questa palette contiene 15 ombretti morbidi e altamente pigmentati per chi ama un look colorato e a lunga durata. Colori chiari e scuri, setosi e facili da sfumare, per creare un trucco luce evidente. I colori accesi e brillanti si adattano perfettamente per chi sceglie un trucco grintoso a un prezzo basso e alla portata di tutte.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 5,09€

3. Ombretti Color Icon by Wet n Wild

Una palette super completa e di ottima qualità, che si compone di 10 ombretti, opachi, satinati, metallici e brillanti, in toni freddi, caldi e neutri e con colori scuri e chiari, offrendo look infiniti e versatilità ad un ottimo prezzo.

Ideali anche per creare un effetto sfumato sugli occhi e uno smokey eyes a regola d’arte, questi ombretti hanno una formula vegana altamente pigmentata, morbida e setosa, facile da mescolare e da applicare e che offre durata elevata, un'applicazione soft-glide e una miscelazione omogenea. Una palette con tonalità eleganti per il giorno o ultra-glam per la sera, colorate, sfumabili e bellissime!

Scoprila in vendita su Amazon.it a 6,99€

4. Palette ombretti Revolution Reloaded Marvellous Mattes

Revolution Reloaded propone la collezione Marvellous Mattes, una palette di 15 tonalità di colore vibranti e sfumabili, che variano in un vivido spettro di colori. Gli ombretti sono riccamente pigmentati e sono adatti a tutte le tonalità di pelle, con colori accesi che resistono tutto il giorno. Una palette versatile per creare look dal morbido e naturale al colorato e audace.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 5,99€

5. Palette professionale Onlyoily

Una palette di ombretti professionali, 16 in tutto, dalle finiture shimmer e matte e tutti dai colori caldi e altamente pigmentati, per realizzare un trucco semplice che faccia apparire naturali ma curate. Gli ombretti della palette di Onlyoily hanno una formula cremosa e vellutata, facile da stratificare e miscelare, con un effetto coprente da leggero a medio e sono resistenti all’acqua.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 9,99€

