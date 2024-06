Pelle in estate: la skincare che fa la differenza

L'estate è iniziata e con essa è arrivato anche il momento di dedicare alla nostra pelle alcune accortezze in più. Le alte temperature, l'aumento dell'esposizione solare e la maggiore sudorazione possono infatti mettere a dura prova la nostra pelle, rendendola più suscettibile a disidratazione, impurità e danni causati dai raggi UV.

Adottare una skincare routine adeguata e specifica per questa stagione è quindi fondamentale per mantenere la pelle sana, protetta e radiosa, prevenendo l'invecchiamento precoce e altri problemi cutanei.

Ma come ottenere questo risultato? Lo abbiamo chiesto a Susan Yara, beauty editor esperta di skincare seguita da 1,5 milioni di utenti su YouTube e fondatrice del brand Naturium, best seller della catena americana Target. Distribuito anche in Italia dalle profumerie Douglas, Naturium è sinonimo di qualità e innovazione nella skincare. Ecco i segreti di Susan per una bellezza che va oltre l'estetica, garantendo risultati duraturi.

1) Quanto deve alle sue origini il suo expertise nella cura della pelle?

Sicuramente le origini latine mi hanno donato un pizzico di innata vanità, portandomi a curare molto il mio aspetto, mentre le origini coreane della mia mamma mi hanno instillato una forte cultura della bellezza fondata sul culto della cura della pelle che contraddistingue la Corea in tutto il mondo: l’obiettivo deve essere prima di tutto la sua SALUTE, la bellezza è una naturale conseguenza.

2) A cosa non si deve assolutamente rinunciare per una corretta beauty routine?

Il prodotto per la cura della pelle più importante nella nostra routine è la protezione solare, anche i risultati della migliore skincare vengono vanificati se non si applica quotidianamente l’SPF, ancora di più in estate. Se non proteggi la tua pelle dal sole, stai fondamentalmente sprecando il tuo tempo per rallentare i segni dell'invecchiamento.

3) Quanto conta l’esfoliazione nella beauty routine?

"Con il caldo la sudorazione del viso aumenta e le impurità proliferano, emerge la necessità di mantenere la pelle più pulita, quindi l’esfoliazione è molto utile ma deve essere ottimale, ovvero rimuovere le impurità senza aggredire la pelle". Meglio quindi optare per prodotti formulati con ingredienti idratanti, che purificano senza provocare secchezza cutanea e irritazioni liberando i pori da ostruzioni sebacee, mentre incentivano il rinnovamento cellulare.

4) Quali sono gli errori più comuni che vede fare nella cura della pelle?

"L’errore più frequente è quello di non riconoscere l’importanza di una corretta pulizia del viso che deve essere fatta accuratamente anche la sera, con la doppia detersione (ndr: che comporta, secondo la tradizione coreana, la prima fase struccante con prodotto liposolubile e la seconda con un detergente idrosolubile per rimuovere ogni residuo e preparare la pelle a ricevere il massimo beneficio dal trattamento successivo). L’applicazione di prodotti di trattamento su una pelle con residui di trucco e impurità è deleteria, ostruisce sicuramente i pori della pelle e inibisce l’efficacia dei principi attivi.

Ma soprattutto, il vero beneficio consiste nel nutrire la pelle, non “spogliarla” e inaridirla (con trattamenti aggressivi): credo che il nuovo elisir di bellezza sia usare un retinoide di notte con antiossidanti e protezione solare al mattino. Ma non solo, bisogna scegliere prodotti che interagiscono con le reali necessità della pelle, ovvero formule biocompatibili: il termine indica l’effettiva capacità degli ingredienti di lavorare in simbiosi con la pelle e agire con efficacia clinicamente provata ripristinando lo stato ottimale di salute della pelle. Infine, per mantenere i risultati raggiunti, è indispensabile applicare la protezione solare quotidiana tutto l’anno: se proteggi la tua pelle dal sole esclusivamente in estate quando scotta, stai fondamentalmente sprecando il tuo tempo, il sole danneggia la pelle ogni giorno ed è la prima causa di invecchiamento cutaneo".

5) Data la sua esperienza con la tv e con i social, ha qualche trucchetto da condividere per venire bene in video?

"A volte cerchiamo di coprire i problemi e le imperfezioni della nostra pelle, il che si trasforma in un ciclo continuo in cui ci trucchiamo sempre di più per nascondere e non per esaltare il look. Il makeup valorizza i lineamenti se la pelle è ben curata, quindi la vostra priorità deve essere il suo benessere. Fate un passo alla volta. Se avete l'acne e la pelle sensibile, affrontate prima la pelle sensibile. Una volta che la vostra barriera cutanea si sarà rafforzata, affronterete l'acne. Alla fine, non è necessario avere una pelle perfetta, ma l’attenzione che ci metterete nel curarla vi aiuterà ad apprezzarla di più".

Il prodotto Naturium da provare

Vuoi provare uno dei prodotti del brand Naturium? Allora ti consigliamo la crema viso Plant Ceramide Rich Moisture Cream.

Una crema viso nutriente formulata con ceramidi di origine vegetale, che reintegrano la barriera idro-lipidica della pelle per lenire e dare comfort alla pelle secca. I vantaggi? Aumenta il comfort e la protezione per la pelle secca, aiuta a rimpolpare visibilmente la pelle, contribuisce a creare una barriera cutanea più forte e riduce la perdita di idratazione e si assorbe rapidamente.

Inoltre, è un prodotto dermatologicamente testato, vegano e Cruelty-Free!

