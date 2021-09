La recensione della maschera per il viso all'argilla rosa australiana di Sand & Sky

La maschera per il viso all'argilla rosa australiana marcata Sand & Sky è oramai un vero e proprio fenomeno social e un best seller a livello mondiale. Questa maschera infatti, ha una formulazione ispirata all'antica medicina naturale degli indigeni australiani e promette di trasformare la pelle del viso, per un effetto purificante, illuminante e rigenerante. Vediamo quindi nel dettaglio le proprietà della maschera viso Sand & Sky e perché è così amata dalle beauty addicted di tutto il mondo.

A cosa serve la maschera Sand & Sky

La maschera all'argilla rosa australiana di Sand & Sky è un prodotto ricco di ingredienti* attivi di altissima qualità e di origine naturale, provenienti da agricoltura etica; inoltre, i pochi conservanti usati sono scelti tra i più sicuri e delicati possibili e sono presenti in quantità minime.

Gli ingredienti attivi di origine naturale presenti in questa maschera sono:

argilla rosa ,

, radici di liquirizia,

old man’s weed (una pianta di origine australiana utilizzata sin dall’antichità dagli indigeni per le sue proprietà medicinali),

vitamina A,

aloe vera biologica ,

, melograno,

kakadu plum (pianta di origine australiana ricca di Vitamina C),

alghe kelp (ricche di vitamine, minerali, oligoelementi ed enzimi),

mangostano biologico,

witch hazel (usata fin dall’antichità in medicina naturale per le sue proprietà lenitive e astringenti).

Questa maschera, grazie agli ingredienti naturali che agiscono in sinergia, è un prodotto di bellezza multitasking che:

depura - vero e proprio magnete per le tossine, l' argilla rosa australiana pulisce a fondo la pelle, restringe e purifica i pori ;

pulisce a fondo la pelle, restringe e purifica i ; affina - l'hamamelis restringe i pori e lenisce le irritazioni mentre la laminaria accelera il processo di riparazione della pelle per una sensazione super liscia;

e lenisce le irritazioni mentre la laminaria accelera il processo di riparazione della pelle per una sensazione super liscia; rinvigorisce - il mangostano, ricco di antiossidanti, e il melograno, che favorisce il rinnovamento cellulare, regalano un colorito brillante ed omogeneo;

illumina - la prugna kakadu è la migliore fonte di vitamina C al mondo, aiutando a schiarire le macchie e lasciando la pelle liscia e luminosa.

La maschera all’argilla rosa australiana Sand & Sky è quindi una maschera detox istantanea che restringe i pori, affina la grana della pelle, vivacizza il colorito spento e illumina istantaneamente. La sua formula 4 in 1 elimina le impurità, lenisce e deterge a fondo, aiuta a rigenerare le cellule della pelle e stimola la produzione di collagene. Infine, crea uno scudo che lascia la pelle chiara e luminosa. Inoltre, questa maschera è adatta a tutti i tipi di pelle, da quella incline all'acne, a mista, grassa, secca e sensibile:

pelle mista o grassa - pulisce a fondo, opacizza e riduce la presenza di pori;

- pulisce a fondo, opacizza e riduce la presenza di pelle sensibile o secca - ridefinisce e uniforma l'incarnato, dona sollievo grazie all'aloe vera ;

o secca - ridefinisce e uniforma l'incarnato, dona sollievo grazie ; pelle acneica - lenisce le imperfezioni grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie

Non da ultimo, la maschera all’argilla rosa australiana Sand & Sky è completamente priva di ingredienti dannosi, parabeni e glutine, è realizzata in Australia con prodotti australiani 100% naturali ed organici ed è un prodotto cruelty-free, approvato PETA e 100% vegano.

Come si usa

La maschera viso all'argilla rosa australiana Sand & Sky va applicata uniformemente sulla pelle pulita utilizzando il pennello applicatore contenuto nella confezione; dopo averla tenuta in posa per circa 10 minuti deve poi essere rimossa con acqua tiepida.

Per ottenere i migliori risultati questa maschera va utilizzata 2/3 volte a settimana (1/2 volte in caso di pelle particolarmente reattiva).

Dalla texture morbida e cremosa e il profumo fresco e leggero, questa maschera si stende molto facilmente e, appena applicata, lascia una leggera sensazione di formicolio sulla pelle, che però dura solo pochi secondi. Già dalla prima applicazione la pelle risulta incredibilmente morbida, luminosa, compatta e uniforme; inoltre, i sono rossori attenuati e i pori molto meno evidenti.

I consigli in più per un effetto wow

Applica la maschera prima di andare a letto per un ringiovanimento notturno e un migliore assorbimento del prodotto;

prima di andare a letto per un ringiovanimento notturno e un migliore assorbimento del prodotto; Usa la maschera come trattamento per le impurità: applica la maschera su brufoli e imperfezioni picchiettando sulle pelle e lasciala agire durante la notte per asciugare eventuali imperfezioni;

come trattamento per le impurità: applica la su brufoli e imperfezioni picchiettando sulle pelle e lasciala agire durante la notte per asciugare eventuali imperfezioni; Usa il pennello in dotazione per applicare la maschera: è un metodo più veloce ed igienico rispetto all'uso delle dita e permette una copertura omogenea.



*Ingredienti: Kaolin (Australian Clay), Aqua (Water), Bentonite, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Centipeda Cunninghamii Extract (Old Man's Weed), Glycyrrhiza Glabra (Liquorice) Root Extract, Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Undaria Pinnatifda (Kelp) Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Twig Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Sterols, Garcinia Mangostana (Mangosteen) Fruit Extract, Rosmarinus Ofcinalis (Rosemary) Leaf Extract, Phenoxyethanol, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid, CI 77491, Parfum*, Glycerin, Benzyl Alcohol, Limonene. *Natural