Rossetti rosa: i migliori prodotti per labbra 'confetto'

Avere labbra perfette è tra le priorità di ogni donna. C'è, poi, chi preferisce il classico rossetto rosso, chi predilige le labbra nude e chi vuole ottenere un effetto chic e romantico con un bel rossetto rosa.

Oggi vi suggeriamo 5 rossetti rosa, di marca e ad un ottimo prezzo, da poter acquistare direttamente online:

1. Rossetto rosa Collistar

Partiamo con un prodotto Collistar: il rossetto Twist gloss ultrabrillante, con acido ialuronico e pro-collagene, n. 203 legno di rosa. Un rossetto rosa di buona qualità, di lunga durata, idratante e dall'effetto lucido molto bello.

2. Rossetto rosa Rimmel

Rimmel propone un rossetto rosa brillante ma delicato. E' quello della linea Kate Moss Lasting Finish (numero 03). Un prodotto, ispirato alle labbra della bellissima attrice, la cui formula è arricchita con diamante nero per riflettere la luce e donare alle labbra un effetto liscio e splendente.

3. Rossetto rosa Maybelline NY

Per labbra romantiche, sensuali ed extra lucide, Maybelline New York propone il suo rossetto Superstay Matte Ink Liquido a Lunga Tenuta. Il colore è il 30 Romantic e si presenta come un lipgloss coprente, per labbra da baciare. La sua tecnologia effetto inchiostro, si fissa sulle labbra senza seccarle.

4. Rossetto rosa L'Oreal Paris

L'Oreal Paris ha firmato un rossetto rosa effetto matte a lunga durata, nella colorazione 633 Moka Chic. Un rosa antico, molto raffinato che, oltre a rendere le labbra romantiche, tiene alla loro salute, grazie all'olio di camelia per comfort e idratazione, all'olio di jojoba per una lunga tenuta e zero sbavature e ad una formula in gel per una sensazione di leggerezza.

5. Rossetto rosa Max Factor

Max Factor ha creato il rossetto Lipfinity Lip Colour, un prodotto a lunga durata, effetto gloss, idratante e con applicazione bifase, disponibile anche nella nuance 020 Angelic, una colorazione rosa perlato, delicata e molto chic.

