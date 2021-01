La tinta per sopracciglia peel-off di Maybelline New York in vendita su Amazon a meno di 10,00 €

Le sopracciglia sono un elemento importante e indispensabile da curare, grazie alla loro capacità di sottolineare lo sguardo, arrivando anche a modificarlo. Se, come molti, non hai la fortuna di esser nata con le sopracciglia folte, o più semplicemente sei stanca di truccarle ogni mattina puoi provare ad usare la tinta per sopracciglia: la colorazione delle sopracciglia infatti, è il modo ideale per apparire truccata con il minimo sforzo e donare allo sguardo pienezza e profondità.

La tinta per sopracciglia peel-off di Maybelline New York è apprezzatissima per i risultati rapidi ed efficaci, riuscendo a rendere le sopracciglia piene ed uniformi per oltre tre giorni. È disponibile in 5 diverse tonalità: light brown, medium brown, dark brown, chocolate brown e black brown.

Basterà applicare il prodotto con il pennellino in dotazione, disegnando la forma delle sopracciglia desiderata, per poi lasciare in posa il tutto. A seconda del tempo di posa (minimo 20 minuti) otterrai livelli di intensità e durata diversi: puoi lasciarlo in posa anche tutta la notte per un effetto davvero long lasting!

Il colore svanisce in modo uniforme, ma se hai necessità di rimuoverlo basterà utilizzare un bastoncino di cotone imbevuto nell’aceto.

Ci piace perché: il prezzo è conveniente, è facile da usare e per la comodità di avere sopracciglia perfette per quasi una settimana.

