Il giallo è il colore moda dell’estate 2022: tra rossetti, smalti ed ombretti ecco i migliori trucchi da provare!

Che sia nelle tonalità pastello o nella sua variante più vivace e luminosa, il giallo è uno dei colori moda di questa estate. Energico e brillante, è perfetto per chi ama osare con i look più audaci, ma anche per chi ama un tocco di colore sena esagerare.

Giallo mania: il trucco moda dell'estate 2022

Per essere in linea con i diktat della moda, quindi, via libera a vestiti ed accessori coloratissimi, dalle sfumature di giallo più delicate fino a quelle più intense e calde, passando anche per il giallo limone. Ma la vera novità è il make up. Infatti, anche se spesso è un colore temuto e poco utilizzato per paura di apparire troppo stravaganti, il giallo ha tantissime potenzialità ed è capace di dare la giusta vivacità a ogni make up, dal trucco occhi alla manicure.

Per quanto riguarda lo smalto, infatti, il giallo è l?ideale da utilizzare per una french super vitaminica, ma anche per una decorazione a pois o tribale su base neutra.

Passando al trucco, il modo migliore per utilizzare il giallo è con piccoli accenni di colore, da abbinare a colori neutri, come una palette di marroni, o giocando con i contrasti, accostandolo a colori come il viola o il nero. Puoi utilizzare ombretti, matite ed eye liner gialli o oro per colorare l'angolo interno dell'occhio o per definire la rima ciliare inferiore, ma anche per dare vita a look più particolari con linee geometriche e tribali.

Scopriamo quindi insieme le sfumature di giallo da provare e i migliori cosmetici da acquistare per dare vita ad un trucco moda di tendenza!

