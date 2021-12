Le idee e i prodotti per il make-up di Natale e Capodanno

Le feste natalizie e Capodanno sono i momenti migliori per sfoggiare un trucco particolare e scintillante: glam, luminoso, smokey o nude con labbra in primo piano, le opzioni tra cui scegliere sono davvero tantissime. Ecco allora i migliori prodotti make up per un trucco perfetto da sfoggiare durante le feste di Natale e Capodanno!

Smokey eyes oro

Le feste natalizie sono l’occasione migliore per sfoggiare un trucco occhi magnetico e irresistibile, ma puoi provare a sostituire il classico nero con uno smokey eyes gioiello. Il trucco oro, infatti, rappresenta uno dei colori principali del periodo delle feste, che non può mancare nel tuo make up dedicato. Perfetta per lo scopo e per realizzare un trucco professionale in modo semplice e veloce, la palette Masterpiece Nude di Max Factor si compone di 8 ombretti dal colore intenso, facili da applicare e sfumare, con 3 diversi finish per creare infiniti make-up look professionali. Inoltre, hanno una formula cremosa e vellutata, che si sfuma facilmente e permette di ottenere un risultato dal colore intenso e sono dotati di un pratico applicatore doppio per sfumare e modulare gli ombretti dai colori intensi fino ad ottenere il risultato desiderato.

Rossetto rosso luminoso

Il rosso è per eccellenza il colore del Natale, e se vuoi rendere le tue labbra le vere protagoniste del make-up delle feste, accendile di un rosso intenso; per un effetto elegante e d'impatto, abbina al rossetto rosso una base viso shiny e luminosa, sopracciglia curate e una buona dose di mascara.

Perfetto per esaltare le labbra, il rossetto in stick Color RicheSatin di L'Oréal Paris ha un colore intenso pieno e dall'effetto satinato; dalla texture altamente scorrevole e cremosa, la sua formula a lunga durata è arricchita con Vitamina E, per donare alle tue labbra fino a 8 ore di idratazione e prevenire l’effetto "labbra secche", ed è caratterizzata da una fragranza unica ed indimenticabile dalle note di violetta, gelsomino e iris che esprimono appieno il suo allure parigino.

Fondotinta stratificabile Facefinity

Alla base di ogni trucco impeccabile c’è sempre un ottimo fondotinta. Dall’effetto coprente, ma allo stesso tempo naturale, Facefinity di Max Factor è il migliore fondotinta liquido con primer e correttore integrati nella sua formula a lunga tenuta, che offre un finish opaco e leggero, uniforma l'incarnato, idrata la pelle, ha un buon odore, si spalma facilmente e si asciuga velocemente.

La sua formula, a base di silicone e acqua, crea un make up coprente e facilmente stratificabile, per un finish uniforme che dura a lungo. Il primer fornisce una morbida base per il trucco, mentre il correttore nasconde le imperfezioni della pelle. Inoltre, Facefinity non contiene oli, che potrebbero danneggiare il delicato equilibrio cutaneo, e protegge l'incarnato dai raggi solari grazie alla protezione SPF 20.

Mascara super volume

La parola d’ordine di questo mascara è volume! Con una sola passata di questo mascara di Pupa otterrete delle ciglia nerissime e dal volume smisurato. Tra i mascara più venduti in assoluto, Vamp regala ciglia spesse, piene ed extra fitte, ha una texture modulabile, che permette di creare l’effetto desiderato passaggio dopo passaggio, ricca e cremosa, ad alto potere ristrutturante, e lo scovolino sinuoso con fibre morbide e fitte, studiato da Pupa per raccogliere la massima quantità di prodotto e consentire un rilascio generoso, immediato e uniforme. L’unica nota negativa è che è un po’ difficile da struccare, ma nulla che un buon struccante bifasico non possa rimuovere.

Illuminante viso

Per un make up semplice ma super shiny, l'ideale è puntare su illuminante, sopracciglia curate e un rossetto dal finish brillante.

Dalla confezione pratica ed elegante, la palette di Luvia si compone di 8 illuminanti e specchietto integrato, perfetto per i ritocchi on the road. Gli 8 illuminanti sono di diversi colori (dal dorato alle tonalità champagne, dal bronzo ai rosati) e dalle tonalità altamente pigmentate, che offrono una brillantezza a lunga durata; inoltre, puoi mixare le diverse tonalità per ottenere ulteriori nuance. Adatti a ogni tipo e tonalità di pelle, vegani e non testati sugli animali, questi illuminanti si distinguono per la consistenza burrosa, che permette di sfumare il prodotto perfettamente e con gran facilità, e la texture glitterata, ultra light e altamente pigmentata, che dona un effetto luminoso e naturale. Per dare luce al viso, ricordati di applicare l'illuminante su zigomi, naso e arco di cupido.

Ombretto liquido glitterato

L'ombretto liquido glitterato è la soluzione ideale per utilizzare i glitter anche il giorno di Natale, ma senza esagerare. Perfetto per far brillare il tuo sguardo ed arricchire i look sui toni del rosa e del nero, l'ombretto liquido Diamond Glitter di Turelifes è facile da utilizzare, grazie all'applicatore eyeliner, ed è brillante, a lunga tenuta e water proof. Disponibile in 9 colori, può essere applicato su occhi, sopracciglia, labbra, guance, viso.

Ciglia finte magnetiche super volume

Per un make up natalizio perfetto ed elegante, che punta tutto sugli occhi, vai di ciglia finte, tanto mascara, sopracciglia definite e, per completare il trucco, un rossetto dalla tinta matte.

Le ciglia finte magnetiche di Chlffua sono l'ideale per un trucco di Natale e Capodanno semplicemente perfetto: realizzate a mano con seta sintetica di grado A e tecnologia a doppio strato, risultano ultra leggere e confortevoli da indossare e sono folte e lunghe, donando un effetto super volume. Inoltre, queste ciglia finte sono riutilizzabili e facilissime da indossare, grazie al design a triplo magnete che regala una tenuta super forte e non provoca irritazioni agli occhi né danni alle ciglia naturali e all’applicatore contenuto nel set.

Glitter per viso, corpo e capelli

I glitter sono uno dei trend di stagione più forti, sia sulle passerelle che in rete. Per festeggiare Natale e Capodanno in modo trendy ma elegante opta per i glitter cosmetici di Topjess: dermatologicamente testati e sicuri per la pelle, questi glitter possono essere applicati facilmente sia sul viso che su corpo e capelli. Dalla consistenza in gel, si possono applicare come una crema sia con un pennellino che con la punta delle dita, mentre per rimuoverli basterà lavare via il tutto con acqua calda e sapone. Multicolore e luminosi, i glitter di Topjess sono realizzati con un alto tasso di pigmentazione e argento olografico, risultano delicati ed eleganti e aderiscono perfettamente.

