Sonno di bellezza: combattere disidratazione e pelle secca con la Maschera Notturna Salba

Una maschera viso notturna per combattere l’effetto pelle secca e disidratata dopo l’esposizione solare

Abbronzarsi al mare è uno dei piaceri della vita, ma non è privo di rischi per la nostra pelle. Oltre a dover essere protetta dall'azione nociva dei raggi UV e UVA durante l'esposizione solare, infatti, la pelle di viso e corpo può soffrire di disidratazione nelle ore successive. Per questo motivo, è fondamentale dedicare la giusta attenzione alla pelle del viso, particolarmente stressata dal caldo e dal sole, con prodotti doposole nutrienti e idratanti, così da mantenerla fresca e giovane.

Per dare un booster di idratazione alla pelle ed agire durante le ore del sonno, quando il derma è più ricettivo e il turnover cellulare accelera, la Maschera Notturna Salba è il prodotto giusto per concludere la giornata.

Ricca di burro di Karitè e Acido Ialuronico, questa maschera viso regala un vero sonno di bellezza, una ricarica di idratazione e luminosità lavorando durante le ore di riposo, aiutando a ripristinare le riserve d'acqua e restituendo al mattino una pelle idratata, distesa e nutrita.

Il segreto della nuova

estratto di Acerola biologico certificato - ricco di Vitamina C, rigenera e rinvigorisce la pelle del viso ;

; acido Ialuronico e burro di Karitè biologico certificato - aiutano a ripristinare le riserve d'acqua restituendo al mattino una pelle idratata, distesa e nutrita;

estratto di Salice biologico certificato - ha una delicata azione levigante per migliorare la luminosità e donare uniformità al colorito.

Maschera Notturna Salba è nell'azione sinergica di:

Pratica, efficace, senza tempi di posa e risciacquo e con un rilascio dei principi attivi a lunga durata, la "sleeping mask" firmata Salba ha una texture extra ricca e corposa, è adatta alle pelli normali e secche con perdita di tono e si applica con un massaggio prolungato lasciandola poi agire tutta la notte e regalando una piacevole coccola di cui non potrai più fare a meno!

