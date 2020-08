Le migliori maschere per il viso da non farsi sfuggire

Le maschere per il viso sono una parte fondamentale della beauty routine: rispetto ai trattamenti abituali, le maschere hanno una concentrazione più elevata di principi attivi, e quindi fungono da veri e propri bagni di bellezza per la pelle, andando a potenziare le azioni di skincare quotidiane.

Da applicare 1-2 volte alla settimana sulla pelle completamente pulita, è sempre buona norma non superare i tempi di posa, dato che non migliora le performance della maschera e, in alcuni casi, può risultare dannoso.

Una novità sempre più diffusa, e assolutamente da provare, è il multimasking, ovvero l’utilizzo di più di una maschera alla volta, ognuna delle quali applicate su una parte diversa del viso: per esempio, l’applicazione di un prodotto purificante solo nella zona T, e sul resto del viso una maschera idratante.

Scopri le migliori maschere che puoi trovare su Amazon.it a prezzi eccezionali, adatte ad ogni esigenza e a ogni tipo di pelle!

Questa maschera purificante è ideale per chi ha la pelle grassa e con imperfezioni: infatti, contiene 3 diverse argille minerali, che assorbono le impurità e l’eccesso di sebo, purificano la pelle donandole luminosità e riducono le imperfezioni.

Ci piace perché:

uniforma e illumina l’incarnato

purifica e opacizza la pelle, lasciandola pulita e morbida al tatto

ha un prezzo conveniente.

Scopri di più su Amazon.it

Questo è un utilissimo set di 10 maschere per il viso made in Corea: facili da stendere e realizzate in tessuto molto morbido, sono veloci da applicare e bene imbevute di prodotto. Nel set troverai: una maschera all'aloe, idratante e lenitiva, una maschera al cetriolo, idratante e rinvigorente, una maschera al tè verde, anti-età e detossinante, una maschera alla bava di lumaca, idratante e antirughe, una maschera jelly royal, nutriente e antirughe, una maschera alle vitamine, schiarente e idratante, una maschera alla patata, lenitiva e illuminante, una maschera al ginseng rosso, rassodante e nutriente, una maschera al collagene, idratante ed elasticizzante, ed una maschera al melograno, rassodante e idratante.

Questo maschere ci piacciono perché:

lasciano la pelle del viso morbida e ben idratata

morbida e ben idratata sono piacevoli da indossare

hanno una profumazione delicata e piacevole

hanno un prezzo conveniente.

Non ci è piaciuto invece:

l'INCI non naturale, con presenza di peg, parabeni e alcol.

Scopri di più su Amazon.it

Maschera per il viso antiage con bava di lumaca Helix Aspersa, arricchita con Acido Ialuronico. La bava di lumaca ha numerose proprietà benefiche per la nostra pelle, grazie anche all’allantoina, al collagene, all’elastina e alle vitamine A, C ed E presenti in essa.

Le proprietà principali di questa maschera alla bava di lumaca sono:

svolge un’azione anti-age davvero efficace, stimolando la pelle, donandole compattezza e aiutandola a rinnovarsi

rigenera e lenisce la pelle

elimina le cellule morte

ripristina il naturale equilibrio idrolipidico dell’epidermide

La maschera viso di La Chiocciola non contiene parabeni, nichel, glutine e profumi allergizzanti, e l'estrazione della bava avviene senza stress o danni fisici per le lumache, allevate con alimenti freschi e biologici in campi privi di pesticidi e concimi chimici. Inoltre, è 100% made in Italy.

Ci piace perché:

migliora l'aspetto della pelle, lasciandola compatta, tonica e morbida

non provoca irritazioni, pruriti o rossori

ingredienti naturali e biologici

prodotto made in Italy.

Scopri di più su Amazon.it

Questo scrub, che favorisce un'esfoliazione delicata, è perfetto da utilizzare anche prima dell’applicazione di una maschera, per intensificarne l’assorbimento e l’azione.

Lo scrub di L'Oréal Paris unisce i cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), per un'esfoliazione intensa ma delicata, all’olio di semi d'uva e vitamina E, per illuminare l'incarnato, all’olio di monoi, un idratante naturale, e alla polvere di bacche di acai, per levigare con delicatezza la superficie della pelle. Ideale per pelle spenta e imperfezioni, questo scrub esfolia e dona luminosità per un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ci piace perché:

prodotto di qualità con prezzo conveniente

odore di frutta piacevole

è uno scrub dall'azione leggera

dall'azione leggera può essere utilizzato sia sul viso che sulle labbra.

Non ci è piaciuto invece:

l'INCI rivela la presenza di ingredienti chimici

Scopri di più su Amazon.it

Quella di Pinpoxe è una maschera potente e naturale creata appositamente per la rimozione dei punti neri nella zona T del viso (fronte, naso e mento). Efficace e molto valida, questa maschera penetra a fondo nell'epidermide, assorbendo sporco e punti neri, riducendo i pori e lasciando la pelle pulita, morbida e purificata; inoltre, si stende facilmente e si asciuga velocemente, ma nel momento della sua rimozione può risultare leggermente aggressiva sulla pelle: se hai la pelle delicata, ricordati di applicare sempre uno strato sottile.

Ci piace perché:

è facile da stendere

si asciuga velocemente

elimina punti neri e riduce i pori.

Non ci piace invece perché:

può risultare aggressiva sulle pelli particolarmente delicate, è bene sempre applicarne uno strato sottile

è indicata esclusivamente per purificare la zona T, non per tutto il viso

dopo l'utilizzo la pelle può risultare leggermente secca e arrossata.

Scopri di più su Amazon.it

Vero e proprio fenomeno social e un best seller a livello mondiale, la maschera per il viso all'argilla rosa australiana di Sand & Sky purifica, lenisce e illumina ogni tipo di pelle, grazie alla sua formulazione ispirata all'antica medicina naturale degli indigeni australiani. Ricca di ingredienti attivi di altissima qualità e di origine naturale, provenienti da agricoltura etica, questa maschera depura, rinvigorisce e illumina la pelle, affinandone la grana e purificandola da imperfezioni e impurità.

La maschera all’argilla rosa australiana Sand & Sky è quindi una maschera detox istantanea che restringe i pori, affina la grana della pelle, vivacizza il colorito spento e illumina istantaneamente, ed è adatta ad ogni tipo di pelle, da quella grassa ed acneica a quella secca e sensibile.

Ci piace perchè:

è un prodotto efficace e di ottima qualità

è un valido aiuto nella pulizia della pelle impura

è adatta a tutti i tipi di pelle, ma è ideale per la pelle mista e grassa, migliorandone l'aspetto e affinandone la grana.

Scopri di più su Amazon.it

La maschera per il viso anti-age al kiwi e alla vitamina E di Naturals è progettata per trattare rughe, rughe sottili, macchie cutanee e altro ancora. Arricchita con ingredienti biologici (Lavanda, Calendula, Camomilla, Neem, Cetriolo, Tè Verde, Estratto di Frutta Mela, Estratto di Spirulina), è un prodotto vegano, cruelty free e privo di parabeni e petrolati. Il kiwi ringiovanisce, ravviva e rassoda la pelle stanca, il cetriolo idrata e rassoda la pelle e la vitamina E aumenta la produzione di collagene e idrata, lasciando la pelle liscia, riducendo la comparsa di rughe e rughe sottili e prevenendo i segni dell'invecchiamento. Inoltre, gli antiossidanti presenti nel kiwi neutralizzano i radicali liberi mentre gli aminoacidi trattano i danni UV, l'acido ialuronico idrata istantaneamente la pelle secca, tonifica, controlla l'acne e riduce le rughe, mentre gli estratti di mela e spirulina supportano i poteri anti-invecchiamento del kiwi.

Ci piace perché:

ottima qualità e profumazione

dona una sensazione di freschezza e di morbidezza

lascia la pelle morbida ed idratata.

Scopri di più su Amazon.it

La maschera per il viso di MaskPro è un prodotto a base di Kaolinite, chiamata anche argilla bianca, e arricchita da Alghe Marine, adatto a pelli più mature, che necessitano una pulizia delicata e un apporto di principi attivi rinforzanti e rassodanti, che troviamo nei suoi ingredienti quali le alghe marine, l’allantoina la camomilla, Dalle proprietà disintossicanti, questa maschera aiuta anche ad assorbire le impurità e l'olio in eccesso, purificando la pelle. Facile da stendere e da rimuovere, pulisce a fondo la pelle e dona una piacevole sensazione di freschezza, lasciando la pelle più luminosa, distesa e soda.

Ci piace perché:

si stende facilmente

purifica la pelle

è efficace per le pelli mature.

Non ci piace perché:

l'INCI rivela la presenta di ingredienti chimici.

Scopri di più su Amazon.it

A base di olio di crusca di riso, antico rimedio anti-invecchiamento giapponese, la maschera per il viso di BeBarefaced è un prodotto di bellezza illuminante, che combatte l’iper-pigmentazione, le macchie scure e il tono irregolare della pelle. Ideale per la pelle normale e secca, questa maschera è arricchita con vitamina E antiossidante, che ripara le cicatrici e ravviva la pelle danneggiata, burro di karité, che aiuta a proteggere gli oli naturali della pelle e a ridurre le infiammazioni, olio di galbano, che incoraggia la ricrescita cellulare, caolino, che rimuove tossine e impurità, e minerali naturali, che aiutano a nutrire la pelle, migliorandone anche la circolazione. Inoltre, la maschera di BeBarefaced è realizzata con ingredienti naturali, è cruelty free ed è priva di componenti petrolchimici, PEG, oli minerali, parabeni, solfati, siliconi, OGM, coloranti e profumi sintetici.

Ci piace perché:

è una maschera illuminante con effetto anti macchie

illuminante con effetto anti macchie non unge la pelle, lasciandola nutrita, asciutta e molto luminosa

rapporto qualità prezzo ottimo

facile da applicare

INCI ottimo.

Scopri di più su Amazon.it

Maschera per il viso: i consigli per un’applicazione perfetta

Per massimizzare i suoi effetti e godere di tutti i suoi benefici, la maschera per il viso deve essere applicata con regolarità, seguendo poche e semplici regole. Dopo aver scelto la maschera per il viso adatta al tuo tipo di pelle e arricchita con ingredienti specifici per l'effetto che vuoi ottenere, segui sempre questa routine di preparazione:

Detergi il viso - la maschera per il viso deve essere sempre applicata sulla pelle perfettamente pulita: rimuovi accuratamente ogni residuo di trucco e utilizza il tuo solito detergente, massaggiando il prodotto con movimenti circolari e risciacquando con acqua tiepida.

- la deve essere sempre applicata sulla pelle perfettamente pulita: rimuovi accuratamente ogni residuo di trucco e utilizza il tuo solito detergente, massaggiando il prodotto con movimenti circolari e risciacquando con acqua tiepida. Apri i pori - sopratutto se desideri applicare una maschera purificante ed eliminare i punti neri , dopo aver deterso il viso apri i pori utilizzando una sauna facciale: il vapore, infatti, prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi, massimizzando l'effetto purificante della maschera viso .

ed eliminare i , dopo aver deterso il apri i pori utilizzando una sauna facciale: il vapore, infatti, prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi, massimizzando l'effetto purificante della . Applica la maschera viso - a questo punto, applica la maschera in modo uniforme su tutto il viso , facendo attenzione a non avvicinarti eccessivamente agli occhi o alla bocca, e a non dimenticarti del collo.

- a questo punto, applica la in modo uniforme su tutto il , facendo attenzione a non avvicinarti eccessivamente agli occhi o alla bocca, e a non dimenticarti del collo. Lascia in posa - generalmente le maschere viso richiedono un tempo di posa tra i 10 e i 15 minuti, ma è importante seguire sempre le indicazioni della maschera specifica che stai utilizzando: infatti, è bene non superare i tempi di posa, poiché non migliora le performance della maschera e, in alcuni casi, può risultare dannoso.

richiedono un tempo di posa tra i 10 e i 15 minuti, ma è importante seguire sempre le indicazioni della specifica che stai utilizzando: infatti, è bene non superare i tempi di posa, poiché non migliora le performance della e, in alcuni casi, può risultare dannoso. Rimuovi la maschera - concluso il tempo di posa, rimuovi delicatamente la maschera dal viso con una spugnetta o un panno imbevuto di acqua calda, assicurandoti di eliminare ogni traccia di residui, poi applica una crema idratante dopo aver tamponato accuratamente la pelle.

Consigli utili

In caso di prodotti fai da te, applica la maschera subito dopo averla preparata, così che non perda efficacia.

subito dopo averla preparata, così che non perda efficacia. L'effetto maggiore di una maschera viso si ottiene nei primi 5 minuti di applicazione ma è bene lasciarla agire un po' di più per migliorarne l'effetto.

si ottiene nei primi 5 minuti di applicazione ma è bene lasciarla agire un po' di più per migliorarne l'effetto. Se stai usando una maschera dal potere astringente stai attenta a non parlare o muovere troppo il viso , per non rovinare l'effetto e rischiare di tirare troppo la pelle.

dal potere astringente stai attenta a non parlare o muovere troppo il , per non rovinare l'effetto e rischiare di tirare troppo la pelle. Evita la zona del contorni occhi, a meno che la maschera non sia specifica per quella zona del viso .

non sia specifica per quella zona del . Rimuovi la maschera sempre con l'aiuto di una spugnetta o dei dischetti di cotone imbevuti con acqua tiepida o fredda a seconda del tipo di maschera .

sempre con l'aiuto di una spugnetta o dei dischetti di cotone imbevuti con acqua tiepida o fredda a seconda del tipo di . Dopo aver fatto la maschera per il viso , applica sempre una crema adatta al tuo tipo di pelle.

, applica sempre una crema adatta al tuo tipo di pelle. La frequenza di utilizzo delle maschere viso dipende dalle esigenze individuali e dal tipo di prodotto impiegato, ma, in linea di massima, è bene applicare la maschera viso 1, massimo 2, volte a settimana.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!