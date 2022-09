Rilassante, afrodisiaco, dimagrante, decontratturante o idratante? Scopri le creme e gli oli migliori per ogni tipo di massaggio

Il massaggio è un trattamento terapeutico antichissimo dai numerosi benefici e già in uso ai tempi degli antichi egizi e dei romani. E se è vero che ne esistono tantissime varianti, ognuna con una finalità specifica, tutti i massaggi hanno effetti benefici comuni tra loro, come la capacità di rilassare e sciogliere i muscoli, stimolare la circolazione, idratare e lenire la pelle ma anche di dare un tocco in più e rendere speciali i momenti di intimità nella coppia.

Inoltre, oltre alla tecnica di massaggio utilizzata, per ottenere i diversi benefici è fondamentale anche l'utilizzo dell'olio o della crema giusta; è per questo che abbiamo selezionato le migliori creme e oli per massaggi, ognuno adatto ad un'esigenza diversa! Tu quale scegli?

Massaggio rilassante

La crema corpo ai fiori di Bach di Phytorelax è l'ideale per un massaggio naturale e rilassante. Questa crema contiene infatti oltre il 98% di ingredienti di origine naturale, è 100% vegano (completamente privo di ingredienti di origine animale), è dermatologicamente testato e sicuro sulla pelle ed è privo di SLES, parabeni, oli minerali, coloranti di sintesi e siliconi. Piacevole da massaggiare e di facile assorbimento, grazie alla presenza del burro di Karitè, del burro di Babassu e della Vitamina E, idrata e protegge la pelle, rendendola elastica e luminosa, ha un'azione emolliente e lenitiva e dona benessere psico-fisico al corpo.

Massaggio sensuale e afrodisiaco

Perfetto per accendere l'intimità di coppia ed inebriare e stuzzicare i sensi, l'olio da massaggio di Naissance è il prodotto perfetto da utilizzare per un massaggio sensuale ed afrodisiaco. Quest'olio, naturale al 100%, ha una base di olio di Vinaccioli, che aiuta le mani a scivolare sulla pelle e la lascia morbida e idratata, miscelato con una combinazione di oli essenziali (Ylang Ylang, Patchouli, Salvia, Arancio dolce, Pompelmo, Incenso e Pepe Nero) che rendono il massaggio ancora più efficace. Inoltre, l'olio di Naissance è realizzato con il 100% di ingredienti di origine naturale, è certificato cruelty free (non testato sugli animali) e vegano ed è completamente privo di fragranze artificiali e coloranti, solfati e OGM.

Massaggio dimagrante e anticellulite

L'olio di B.O.T. cosmetic & wellness è un prodotto 100% naturale che, grazie alla concentrazione di diversi oli essenziali, aiuta ad eliminare le tossine, combatte il grasso in eccesso e contrasta la cellulite. Infatti, gli ingredienti naturali come l'olio di mandorle, l'olio di sesamo, l'olio di soia, il limone, l'olio di rosmarino, l'olio essenziale di limone e il ginepro lavorano di concerto per drenare e rassodare i tessuti, stimolando il metabolismo ed eliminando le tossine. Può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che su quella umida e sia per i massaggi manuali che per la coppettazione e le coppette anticellulite. Inoltre, quest'olio si assorbe velocemente ed è un prodotto 100% naturale, vegano e cruelty free.

Massaggio decontratturante e antidolorifico

L’olio per massaggio a base di Arnica Montana e Capsico di Fiori di Cipria è il trattamento ideale per decontratturare e rilassare i muscoli, per prevenire strappi, distorsioni e stiramenti muscolari e per contrastare dolori articolari e muscolari, dolori reumatici ed artrite. Grazie ai suoi effetti benefici, quest'olio è perfetto anche per chi pratica attività sportiva e per combattere i sintomi causati dalle influenze stagionali come, ad esempio, i dolori alle ossa, ai muscoli o alle articolazioni. Inoltre, l'olio da massaggio di Fiori di Cipria contiene, tra gli altri, estratto di Arnica Montana, olio di Mandorle Dolci, Calendula, olio essenziale di Rosmarino e Ylang Ylang ed estratto di Capsico, un peperoncino caratterizzato da un forte effetto riscaldante e decongestionante naturale (motivo per cui, però, è sconsigliato applicare quest'olio su parti sensibili o già arrossate dal sole). Inoltre, è un prodotto 100% cruelty free, vegano e made in Italy.

Massaggio lenitivo ed idratante

Ideale per ogni tipo di pelle, ma particolarmente indicato per quella sensibile e delicata e per la pelle dei bambini, l'olio da massaggio alle Mandorle Dolci di Miraflores è un prodotto professionale made in Italy, dermatologicamente testato e privo di parabeni, petrolati, allergeni da profumi e oli minerali. Dalle proprietà lenitive, idratanti ed emollienti, è un olio vegetale totalmente naturale a base di Vitamina E e olio di mandorle dolci, perfetto per nutrire la pelle a fondo, combattere l'invecchiamento cutaneo, prevenire le smagliature ed indicato anche per il trattamento della pelle secca, arrossata, delicata o sensibile.

