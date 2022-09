Scrub ai piedi: perché è importante farlo e qual è migliore da acquistare on line

Prendersi cura dei nostri piedi è importante tutto l?anno.

Se d'estate, infatti, il caldo, il mare e la sabbia posso portare a pelle secca e callosità, anche in inverno possiamo avere problemi di secchezza della pelle, ruvidità e desquamazioni, magari perché indossiamo scarpe troppo alte, troppo strette o poco traspiranti

Per prevenire o risolvere queste problematiche è molto utile ricorrere periodicamente ad uno scrub rigenerante, che allevia la sensazione di stanchezza e offre ai piedi una cute morbida e rinnovata. Utilizzare lo scrub ai piedi una o due volte alla settimana, infatti, è l'ideale per combattere la pelle secca, gli ispessimenti, i calli e le ruvidità: l'importante è eseguire sempre un pediluvio prima del trattamento, per preparare la pelle, e applicare una crema idratante al termine.

Inoltre, lo scrub si può eseguire sia sulla pelle asciutta, per un effetto più strong, che sulla pelle inumidita, più delicato e dolce.

Lo scrub per i piedi di Plantifique è un prodotto che rimuove i calli dagli strati più profondi della pelle senza causare dolore, lasciando i piedi lisci, rigenerati, profumati e liberi da calli, duroni, ispessimenti e desquamazioni.

Testata e garantita dal Laboratorio Dermatologico Tedesco Indipendente istituito nel 1978, la formula di questo scrub per i piedi è stata studiata dai dermatologi ed è priva di sostanze chimiche aggressive o nocive, come parabei o lanolina.

Oltre al complesso Plantis, che aiuta anche a sbarazzarsi della pelle secca e morta, la formulazione di questo scrub per i piedi si avvale delle proprietà della papaya, che elimina le impurità insieme alle cellule morte della pelle, lasciandola radiosa e pulita, dell?aloe vera, che mantiene la pelle idratata durante il processo di peeling, e l?olio di nocciolo di pesca, che mantiene l'equilibrio idrico della pelle e accelera la rigenerazione delle cellule.

Super esfoliante, dona un effetto vellutato ai piedi ed è molto facile da usare: basterà fare un pediluvio, indossare i calzini imbevuti di prodotto, lasciare agire per 90 minuti per poi lavare e asciugare i piedi. Il processo di peeling richiederà circa 5-7 giorni, durante i quali la pelle inizierà a sollevarsi e spaccarsi ?liberando? il nuovo strato cutaneo, morbido e idratato.

Inoltre, si adatta a uomini e donne, copre la maggior parte delle taglie (fino alla 45 EU) e nella confezione sono compresi 2 paia di calzini e una guida e-book per un corretto utilizzo della maschera esfoliante per i piedi.



Per avere piedi sani, morbidi e pronti per il tuo paio di sandali preferiti, prova la maschera esfoliante di Plantifique, in vendita su Amazon.it ad un ottimo prezzo!

