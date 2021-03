Guida all'acquisto: i migliori scrub viso per una pelle perfetta

Indispensabile step di una beauty routine impeccabile, lo scrub (o esfoliante) è un prodotto arricchito da micro-granuli che, con la loro azione leggermente abrasiva, liberano la parte più superficiale della pelle dalle cellule morte e la rigenerano; inoltre, oltre a rimuovere le tracce di sporco e le cellule morte, migliora l’ossigenazione e la micro circolazione della pelle e la rende anche più ricettiva ai trattamenti successivi, come creme e maschere.

Lo scru per il viso, poi, deve essere delicatamente massaggiato sulla pelle umida con movimenti circolari e risciacquato con acqua tiepida, non deve essere utilizzato più di due volte a settimana e può contenere al suo interno ingredienti differenti e granuli di diversa grandezza, a seconda del tipo di pelle e dell'azione specifica che il prodotto svolge (nutriente, illuminante..).

Per aiutarti a scegliere lo scrub più adatto per te abbiamo quindi selezionato i migliori da acquistare on line, tutti con realizzati con ingredienti naturali e ognuno adatto ad uno specifico tipo di pelle: e tu, quale scegli?

Scrub esfoliante per pelli miste e grasse - Natura Siberica

Lo scrub di Natura Siberica è un prodotto molto delicato, realizzato con il 99% di ingredienti naturali (certificato icea eco bio cosmetics) che combatte l'effetto lucido, rinnova, tonifica e purifica la pelle. Ideale per esfoliare delicatamente pelli miste o impure, non è aggressivo e lascia la pelle molto morbida; inoltre, i principali ingredienti attivi sono la sophora japonica, la mora artica e i semi di albicocca, ed ha un ottimo, ma mai invadente, profumo fruttato.

Sugar scrub illuminante per viso e labbra - L'Oréal Paris

Formulato con il 100% di ingredienti attivi esfolianti di origine naturale e ricchi di nutrienti essenziali, questo scrub si caratterizza per la presenza di cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), di olio di semi d'uva e vitamina E, per illuminare l'incarnato, di polvere di bacche di acai, per levigare con delicatezza la superficie della pelle, e di olio di monoi, un idratante naturale, noto per proteggere ed evitare l'effetto pelle spenta. I cristalli di zucchero regalano un'esfoliazione intensa ma delicata e, sciogliendosi al contatto con l’acqua, risultano ideali per le pelli delicate e sensibili come anche per le labbra. Utilizzo dopo utilizzo, la pelle è rivitalizzata, vellutata, levigata e risulta più sana e luminosa.

Scrub idratante e antiossidante ai mirtilli - Eir

Lo scrub marcato Eir è un esfoliante che può essere utilizzato sia per il viso che per il collo, e ricco di ingredienti naturali ed ecologici come l'estratto di mirtillo, la rosa canina e l'olio di colza. Grazie alla presenza dei granuli delicati rigenera e rende luminosa la pelle, gli Omega-3, 6 e la Vitamina E sono ricchi antiossidanti, polifenoli e acidi della frutta che levigano e ringiovaniscono la pelle, mentre gli oli leggeri di oliva e di karitè puliscono ed esfoliano efficacemente. Ideale per le pelli sensibili, ha una formula leggera, è facile da applicare, non unge e non appiccica; inoltre, è realizzato con il 99,2% di ingredienti naturali e vegani, non è testato sugli animali e il suo imballaggio è realizzato in bioplastica ecologica, che lo rende 100% riciclabile.

Gommage per pelle mista, con imperfezioni, delicata e sensibile - Cattier

Il gommage è un trattamento esfoliante più delicato rispetto allo scrub grazie alla presenza di elementi idratanti e nutrienti, che aiutano la pelle a non risentire dell’esfoliazione. Il gommage marcato Cattier è particolarmente adatto a chi ha una pelle delicata e sensibile: realizzato con ingredienti naturali (certificato ecocert), non risulta aggressivo, ha una buona consistenza e lascia una sensazione di morbidezza e pulizia sulla pelle. Grazie alla presenza dell'argilla bianca questo prodotto purifica e rigenera la pelle, mentre l'aloe vera lenisce ed idrata la pelle, rendendola morbida, liscia e luminosa.

Scrub alla bava di lumaca per pelli delicate, spente e mature - Nuvo'

Quello di Nuvo' è uno scrub esfoliante biologico certificato (certificazione Ecobiocosmesi AIAB) e 100% made in Italy. Grazie all'azione sinergica dei 10 principi attivi naturali (Bava di lumaca, Olio di Primula, Olio di Oliva, Acido ialuronico, Olio di Cartamo, Olio di Jojoba, Estratto di Ortica, Estratto di Bardana, Provitamina B5, Burro di Karitè e Amido di riso), questo scrub affina la grana della pelle, riduce le imperfezioni e l’eccesso di oleosità cutanea e risulta un ottimo coadiuvante nei trattamenti contro acne e brufoli, grazie alla sua azione purificante. Inoltre, lo scrub viso di Nuvo' non unge, si risciacqua facilmente, è cruelty free, dermatologicamente testato e nichel tested, ed ha una delicata fragranza anallergica.

Scrub viso per pelle mista al miele di Manuka - Dr. Organic

Uno scrub detergente bioattivo che combina le proprietà rigeneranti del Miele di Manuka con altri ingredienti naturali particolarmente efficaci come le micro particelle di lava vulcanica e la polvere di pannocchia di mais. Dall'azione esfoliante e rigenerante, lo scrub di Dr. Organic rimuove a fondo le impurità della pelle, restituendole luminosità e morbidezza, è formulato con ingredienti biologici provenienti da fonti naturali sostenibili ed è privo di ogm, oli minerali, coloranti artificiali ed elementi chimici aggressivi come parabeni, sls e petrolati.

Scrub viso naturale per pelli miste, grasse e con imperfezioni - Cosmeteria Verde

Efficace, delicato e 100% made in Italy, lo scrub in gel di Cosmeteria Verde ha una formulazione a base di principi attivi naturali estratti da piante tipiche dei territori italiani, vere Eccellenze Botaniche Italiane, raccolte e lavorate in Italia, secondo rigorosi criteri di rispetto ambientale. Questo scrub sfrutta l'azione dell'olio di Cardo selvatico, che esercita una intensa attività riparatrice della cute danneggiata, previene irritazioni e arrossamenti, rallenta l’invecchiamento e l’indebolimento cutaneo e migliora sia la compattezza che l’elasticità cutanea, dell'estratto di foglie di ulivo, dalle proprietà antimicrobiche, purificanti, deodoranti e antinfiammatorie, e dei noccioli di Oliva, finemente macinati e ridotti a forme sferiche uniformi.

Inoltre, questo gel esfoliante rimuove delicatamente gli strati superiori dell’epidermide, favorisce la rinascita di una pelle nuova, senza difetti, luminosa, ben ossigenata e idratata, accelera lo svuotamento dei follicoli sebacei, prevenendo l’eccesso di oleosità cutanea, brufoli e irritazioni, e attenua macchie scure e cicatrici.

Scrub viso biologico per tutti i tipi di pelle - Alkemilla

Lo scrub viso di Alkemilla è un prodotto esfoliante a base di polvere di noccioli di albicocca, dall’alto potere levigante, Olio vegetale di Argan, di Oliva e di Albicocca, per un’idratazione superlativa, in combinazione con gli estratti di Aloe, Calendula ed Avena, altamente lenitivi, per un esfoliazione dolce e senza irritazioni. A base di ingredienti biologici e naturali, i microgranuli contenuti nella sua formula rimuovono le cellule morte e promuovono il rinnovamento cellulare, conferendo alla pelle un aspetto fresco e morbido.

Polvere esfoliante per tutti i tipi di pelle - Sand & Sky

Quello di Sand & Sky è uno scrub dall’esclusiva formula in polvere che si attiva con l’acqua, per trasformarsi in una soffice nuvola viola. La sua formula a base di enzimi della mela degli emù Australiana, Glow Berries australiani e pepe della Tasmania assicura un’esfoliazione profonda per una pelle radiosa e senza impurità; gli enzimi della papaya esfoliano delicatamente la pelle ed eliminano cellule morte ed impurità, per un viso sano e luminoso, l'olio di jojoba, la macadamia e l’aloe vera nutrono la pelle e riducono visibilmente i segni dell’età, la vitamina C favorisce radiosità, mentre l’azione anti-infiammatoria del quandong e della prugna di Davidson protegge la tua pelle dai raggi UV.

Illuminante, levigante, lenitiva e nutriente, questa polvere scrub è ideale per tutti i tipi di pelle, è adatto anche per la pelle secca, con rosacea o con gravi problemi di acne (testa sempre il prodotto su una zona ridotta 24 ore prima di procedere con l'utilizzo), è priva di solfati, siliconi, parabeni, ftalati, approvata dai dermatologi, cruelty free e approvata dalla PETA.

