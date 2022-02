Smalto termico: che cos'è, come si applica e il migliore da provare

Lo smalto termico è una delle ultime tendenze in fatto di unghie, un prodotto particolare, divertente da utilizzare e con caratteristiche davvero uniche. Questo smalto infatti si contraddistingue per la capacità di cambiare il suo colore di base una volta esposto a temperature calde o fredde: come indossare due smalti in uno! Scopriamo di più sulla sua applicazione.

Che cos'è e come funziona lo smalto termico

Lo smalto termico, conosciuto anche come smalto camaleonte, cambia colore in base al variare della temperatura, passando per esempio da una stanza calda ad una fredda ma anche immergendo l’unghia sotto il getto d’acqua fredda o calda. Questa tipologia di smalto, infatti, possiede una particolare formulazione composta da micro-capsule che reagiscono alla temperatura, riuscendo a modificare il proprio colore di base e passando dalle gradazioni più chiare a quelle più scure. In questo modo, si ottiene un piacevole gioco cromatico, dia di colorazione che di gradazione.

Smalto termico semipermanente

Esistono numerose varianti di colore, così da poter scegliere tra look estrosi o classici, ma la maggior parte degli smalti termici distribuiti in commercio sono di tipo semipermanente. Il motivo è molto semplice: il prodotto, infatti, risulterebbe eccessivamente aggressivo sulle unghie naturali; la base gel invece isola e protegge l'unghia, rendendo lo smalto molto meno dannoso.

Come si applica lo smalto termico

Il procedimento per applicare lo smalto termico è il medesimo di un qualsiasi smalto in gel semipermanente.

Comincia bufferando delicatamente l’unghia per rimuovere cellule morte e residui, poi applica una base trasparente in gel da lasciare in posa sotto la lampada UV o LED.

Ora, applica una prima passata di smalto termico, passa nuovamente in lampada e ripeti questo procedimento per una seconda volta. Completa il tutto applicando un top coat in gel lucidante e sgrassando la superficie delle unghie con un detergente specifico.

Come rimuoverlo? Semplicemente con i soak off remover, solventi appositi per levare gli smalti in gel.

Allenbelle, il migliore smalto termico semipermanente

Quello di Allenbelle è uno smalto termico semipermanente professionale di altissima qualità. Certificato dallo SGS (la Société Générale de Surveillance), questo smalto si stende facilmente, ha un'ottima consistenza e una resa eccellente. Si può asciugare con la lampada UV (2-3 minuti) o LED (60 secondi), polimerizza alla perfezione e i colori risultano omogenei e compatti, per unghie lucide con un bellissimo effetto camaleonte!

Scoprilo su Amazon.it