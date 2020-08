Guida all'acquisto: le migliori creme per i piedi

Soprattutto in estate, quando arriva il momento di sfoggiare sandali e infradito, avere piedi curati, puliti e ordinati è importantissimo. Le creme per i piedi diventano quindi indispensabili per combattere pelle secca e ruvida, talloni screpolati, calli e duroni e per avere un aspetto sempre curato. Ideate per rispondere a esigenze diverse, queste creme possono essere idratanti, nutrienti, antiodore o esfolianti, e sono fondamentali per combattere imperfezioni e callosità ed avere piedi morbidi e lisci, permettendoci di lasciarli scoperti senza imbarazzo.

Scopriamo quindi quali sono le migliori creme per i piedi da acquistare on line e come scegliere la più efficace.

La crema per i piedi di SatinNaturel è un prodotto rigenerante, idratante, antiodore e antibatterico ricco di ingredienti naturali che nutrono, esfoliano ed idratano la pelle secca a lungo. Al posto dell'acqua come primo ingrediente e base principale del prodotto, questa crema sfrutta l'aloe vera biologica, che ha un effetto profondamente idratante e nutriente; inoltre, è arricchita con acido salicilico, che favorisce l’eliminazione di calli e duroni, burro di Karitè biologico, profondamente nutriente, vitamine C ed E e olio di marula, che ammorbidiscono la pelle secca dei piedi, rosmarino ed eucalipto proteggono la pelle dalla disidratazione e stimolano la circolazione, con un effetto rinfrescante. Vegana, dermocompatibile e prodotta in Germania con ingredienti biologici di prima qualità, questa crema è contenuta in un vasetto in vetro viola, che protegge i nutrienti dalla decomposizione e permeabile alla luce UV e infrarossa, consentendo così un arricchimento energetico degli ingredienti. Inoltre, è un prodotto cruelty free ed è privo di parabeni, ormoni, solfati, microplastiche e altre sostanze chimiche nocive

Pro:

texture soffice e spumosa;

si distribuisce facilmente e viene assorbita velocemente senza ungere;

molto idratante ed emolliente, dona un'immediata sensazione di morbidezza e relax;

ottima qualità;

ha un profumo fresco, i piedi sono più morbidi fin dalla prima applicazione.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Una crema per i piedi ricca e nutriente a base di minerali e fango nero del Mar Morto, che allevia il prurito, gli arrossamenti e le irritazioni e dalle proprietà idratanti e auto-rigeneranti, per un intenso miglioramento della pelle secca e delle screpolature dei piedi.

Questa crema tonificante, dalla texture ricca, dona sollievo ai piedi molto secchi e screpolati per un'immediata sensazione di comfort: la speciale miscela di sali minerali (Osmoter ™) e fango del Mar morto (Leave-on Deadsea Mud ), aiuta a riparare e guarire la secchezza e la ruvidità dei talloni, aumenta il livello di idratazione e lenisce la pelle irritata; il gel di Aloe Vera, l'Ossido di Zinco, il burro di Karitè, l'olio di Olivello Spinoso e l'Allantoina migliorano la secchezza e la ruvidità dei talloni, e hanno proprietà emollienti e lenitive; l'olio di Cocco e l'olio di Semi di Jojoba mantengono l’idratazione e l’umidità, al fine di prevenire la secchezza, mentre la pro-vitamina B5 e e la vitamina E, grazie al loro potere antiossidante, proteggono e mantengono la pelle giovane ed elastica.

Pro:

si spalma e si assorbe facilmente senza ungere;

efficace, lascia la pelle luminosa e visibilmente liscia;

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Priva di profumi artificiali e coloranti, questa maschera idratante è il tocco finale per un'ottima routine della cura dei piedi. Ideale per combattere pelle secca, calli e duroni ed idratare i piedi, la maschera di Scholl è realizzata con ingredienti nutrienti come l'olio di cocco, l'olio di semi di macadamia, il burro di karité e il pantenolo, per una sensazione duratura di idratazione dopo un solo trattamento.

Grazie alla tecnologia Hydro'Restor, il calzino è appositamente studiato per trattenere la crema, assicurando così che si assorba in soli 20 minuti, senza il rischio di sporcare né ungere, e la maschera è facilissima da utilizzare. Bastano quattro semplici step: lava i piedi, indossa i calzini, attendi 20 minuti prima di rimuoverli ed infine massaggia eventuali residui di crema!

Pro:

trattamento d'urto idratante ;

ottimo prodotto, semplice da usare e rilassante;

non sporca e non unge.

Contro:

poco nutriente ;

; prezzo leggermente alto.

La crema Deodorante Timodore agisce efficacemente nei casi di ipersudorazione del piede e bromidrosi plantare, con conseguente intenso sviluppo di cattivo odore. I test di efficacia hanno dimostrato un’azione deodorante che si prolunga fino a 48 ore, grazie alla sua formulazione ricca di speciali componenti in grado di controllare la sudorazione del piede, degli Estratti di Timo, dalle proprietà antibatteriche, e di attivi naturali dermopurificanti come Lavanda, Rosmarino e Margosa. Priva di parabeni e dermatologicamente testata, questa crema deve essere applicata sui piedi puliti, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento.

Pro:

controlla la sudorazione eccessiva ed elimina completamente il cattivo odore ;

efficace e di ottima qualità.

Contro:

confezione piccola (50ml).

La crema per i piedi di Earthzest Organics è un prodotto 100% biologico e certificato vegano, ideale per combattere pelle secca e callosità. Dall'azione intensiva, questa crema ammorbidisce e migliora visibilmente la pelle molto secca, è un prodotto naturalmente antifungino e antibatterico e contrasta efficacemente prurito e bruciore. Realizzato con ingredienti naturali, tra cui burro di Karitè, olio di nocciolo di albicocca spremuto a freddo e olio di menta piperita, questo balsamo penetra in profondità nella pelle senza lasciare residui oleosi ed è privo di acqua aggiunta e di parabeni, riempitivi, SLS, ftalati, olio di palma, OGM, fragranze artificiali, colori, alcool e conservanti. Inoltre, è realizzato a mano nel Regno Unito ed è contenuto in un barattolo di vetro resistente e riciclabile.

Pro:

molto idratante e nutriente ;

texture morbida;

efficace;

ottimo profumo.

Contro:

prezzo alto;

confezione piccola (60ml).

La crema per i piedi di Hansaplast è un trattamento intensivo appositamente ideato per combattere duroni e callosità e prevenirne la comparsa. La formulazione sfrutta la combinazione di urea (10%), che ammorbidisce sensibilmente calli e duroni e, grazie alla sua leggera azione esfoliante, elimina le cellule morte stimolando il ricambio cellulare, con la tecnologia delle Acquaporine, in grado di idratare anche gli strati più profondi dell'epidermide. Efficace anche su screpolature e pelle secca, questa crema migliora anche la zona dei talloni ed eventuali ispessimenti.

Pro:

buona percentuale di urea (10%);

efficace ed idratante, lascia i piedi morbidi e lisci;

risultati visibili già dalle prime applicazioni.

Contro:

contiene paraffinum liquidum, dimeticone e propylen glicol;

unge leggermente.

La crema piedi di Dr. Organic è un prodotto profondamente idratante e nutriente che cura e ripara la pelle, restituendole morbidezza, luminosità ed elasticità. Profumatissima e formulata con ingredienti biologici provenienti da fonti naturali sostenibili, in questa crema l'acqua viene sostituita con l'Aloe Vera, prezioso ingrediente da sempre noto per le sue proprietà idratanti e lenitive, benefiche per tutto il corpo. Inoltre, la crema di Dr. Organic è realizzata con Miele di Manuka Organico, Olio di Oliva, Propoli, Olio di Girasole, Vitamina E e Zinco ed è priva di OGM, oli minerali, coloranti artificiali ed elementi chimici aggressivi come Parabeni, SLS e Petrolati.

Pro:

consistenza ricca ma leggera;

si stende facilmente e si assorbe velocemente senza ungere;

efficace, lascia i piedi morbidi e nutriti.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line;

La Cucumber Heel therapy di CND è una crema per i piedi dall'azione lenitiva e riparatrice, da usare quotidianamente per mantenere i piedi morbidi ed idratati. Con una formulazione a base di cetriolo, camomilla e aloe vera, questa crema è ideale per prevenire la comparsa di callosità e duroni, è profondamente idratante e nutriente e lascia sulla pelle una piacevole sensazione di freschezza.

Pro:

efficace e nutriente ;

; ottimo rapporto qualità prezzo;

si assorbe velocemente senza ungere.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

L'Ureadin Podos Gel Oil marcata Isdin è una crema per i piedi che elimina ruvidità, fissurazioni ed ispessimenti dei talloni e della pianta del piede, stimolando la funzione di riparazione naturale della pelle. Realizzata con urea (10%), che trattiene l'acqua apportando un livello ottimale di idratazione, questa crema nutre ed idrata la pelle dei piedi grazie alla presenza dell'allantoina, del pantenolo e del burro di Karité, combattendo allo stesso tempo ruvidità e ispessimenti grazie all'azione esfoliante dell'acido lattico e del bacillus ferment. Inoltre, ha una texture in gel leggera, non grassa e a rapido assorbimento ed ha un'efficacia dimostrata fin dal terzo giorno.

Pro:

ideale per piedi molto secchi;

efficace e nutriente anche sui talloni e contro calli e duroni;

prodotto di qualità;

si assorbe velocemente senza ungere.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Come scegliere la crema per i piedi

Da utilizzare sia in estate che in inverno, la crema per i piedi è un alleato insostituibile per idratare, esfoliare e nutrire la pelle, combattendo secchezza, screpolature, calli, eccessiva sudorazione, cattivo odore o ispessimenti della pelle su talloni e dita. Ma, prima di acquistare una crema per i piedi, è importante determinare il problema che vogliamo trattare, così da riuscire a scegliere il prodotto più giusto.

Il primo passo da fare è quindi analizzare l'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero la lista degli ingredienti del prodotto. In questo modo potremo individuare la presenza di ingredienti dannosi ma anche capire l'efficacia e l'azione della crema, basandoci appunto sulle proprietà degli ingredienti presenti.

In linea di massima, tieni conto che:

per talloni screpolati, callosità e pelle secca è importante scegliere prodotti idratanti. Puoi optare anche per un'azione combinata, utilizzando prima un prodotto esfoliante , che elimini la pelle secca e le callosità, e poi uno idratante e nutriente , così da rigenerare la pelle. Tra gli ingredienti idratanti più utilizzati nelle creme per i piedi ci sono il burro di karitè e gli oli vegetali, come l'olio di macadamia e quello di cocco.

screpolati, callosità e è importante scegliere prodotti idratanti. Puoi optare anche per un'azione combinata, utilizzando prima un prodotto , che elimini la e le callosità, e poi uno e , così da rigenerare la pelle. Tra gli ingredienti idratanti più utilizzati nelle ci sono il e gli oli vegetali, come l'olio di macadamia e quello di cocco. per calli e duroni è importante utilizzare strumenti appositi, come lime, pietra pomice o un roll elettrico, che lavorano in modo specifico sul queste problematiche, seguiti da una crema lenitiva ed idratante , come quelle a base di Aloe Vera , in grado di nutrire la pelle e prevenire la formazione di calli e duroni .

è importante utilizzare strumenti appositi, come lime, pietra pomice o un roll elettrico, che lavorano in modo specifico sul queste problematiche, seguiti da una lenitiva ed , come quelle a base di , in grado di nutrire la pelle e prevenire la formazione di . infine, per chi soffre di sudorazione eccessiva o di cattivo odore, è importante scegliere prodotti assorbenti ed astringenti, capaci di limitare la produzione di sudore. Tra questi, le creme a base di zinco, amido di mais o di riso, insieme a specifici ingredienti antibatterici, sono l'ideale per contrastare la comparsa dei cattivi odori.

Come eliminare calli e duroni

Ecco quindi cosa fare per ammorbidire la pelle, ridurre lo spessore di calli e duroni ed alleviare il dolore.

Il pediluvio

Per ammorbidire i calli, il pediluvio è un passaggio fondamentale. Immergi i piedi in una bacinella d’acqua tiepida e aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio per ammorbidire la pelle e facilitare le fasi successive di trattamento, Attenzione però a non prolungarti troppo, o rischi di non distinguere più la parte callosa da quella normale. Dopo il pediluvio, asciuga delicatamente i piedi tamponando con un telo.

Per un effetto antibatterico e rinfrescante, puoi aggiungere ad acqua e bicarbonato qualche goccia di olio essenziale di menta, arancia o bergamotto, per distendere e rilassare scegli invece lavanda o camomilla.

Infine, per massaggiare i piedi e stimolare la circolazione, prova a mettere alcuni sassi sul fondo della bacinella e appoggiaci le piante dei piedi, esercitando pressioni differenti.

Massaggia i calli con la pietra pomice

La pietra pomice è una roccia di origine vulcanica, molto leggera e porosa e dalle capacità lievemente abrasive, che la rendono ideale per prendersi cura della pelle. Massaggiare delicatamente i calli con una pietra pomice può quindi aiutare a rendere di nuovo morbida e levigata la pelle dei piedi.

Passa la pietra più volte sulla zona indurita, facendola ruotare per garantire un’asportazione uniforme. Inoltre, fai attenzione a concentrarti solo sulle zone callose, evitando di passare la pietra pomice sul resto del piede, per non irritarlo inutilmente.

L’acido salicilico per calli e duroni doloranti

Dopo aver fatto il pediluvio e aver asciugato accuratamente i piedi, metti un liquido callifugo all’acido salicilico, una sostanza che crea una leggera e progressiva esfoliazione sulla pelle, facilitando la rimozione del callo. Questi sono prodotti da banco che puoi tranquillamente trovare in farmaci e che, se usati correttamente, permettono di rimuovere il callo con grande facilità nel giro di pochi giorni o al massimo di qualche settimana.

Per accelerare la guarigione puoi massaggiare il callo con la pietra pomice prima del trattamento. Dopo avere eliminato un callo tieni protetta la pelle viva con un cerotto: si tratta infatti di pelle molto delicata e portata a ferirsi facilmente. Il cerotto serve anche a evitare gli sfregamenti con scarpe e calze che possono portare la zona a infettarsi.

Attenzione poi ad applicare il prodotto esclusivamente sulle zone callose, senza coinvolgere altre parti, e a possibili allergie.

Prevenire calli e duroni

La migliore strategia contro calli e duroni è quella preventiva. Utilizza quotidianamente una crema idratante e nutriente, ed indossa sempre scarpe comode, né troppo strette né troppo larghe; se compaiono questi disturbi, sostituisci immediatamente le scarpe con altre più comode. Cambia spesso modello e livello di tacchi, e a casa opta per ciabattine morbide e basse. Inoltre, cerca di evitare di indossare calze e calzini in tessuti stretti e sintetici e di fare attenzione alla postura quando cammini.

