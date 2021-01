I migliori fanghi anticellulite e drenanti per gambe da favola

Ecco una selezione dei migliori fanghi anticellulite e drenanti per gambe leggere, efficaci sia per levigare che per drenare

La cellulite, e più in generale la circolazione delle gambe, è un problema che affligge la maggior parte delle donne, non solo in estate quando il caldo tende a peggiorare questo tipo di problematiche, ma anche quando si sta molto tempo seduti, o non si svolge attività fisica, con la conseguenza di farci sentire le gambe pesanti e aumentare la visibilità di inestetismi come la cellulite, la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia.

Uno dei prodotti da sempre molto efficaci per avere gambe da favola e favorire la circolazione sono i fanghi anticellulite: ecco quindi i migliori 5 che potete trovare in commercio.

Iniziamo con il fango ultra-attivo Cell-Plus, un prodotto di nuova generazione pensato per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite e delle adiposità localizzate. Questo fango si spalma come una crema e, grazie all'esclusivo complesso vegetale a base di crithmum maritimum ed acido carnosico, permette un effetto snellente e rimodellante. Dopo l'applicazione la pelle è più levigata, compatta e tonica.

Come si usa: stendere il fango sulle zone da trattare (gambe, braccia, pancia, fianchi) e lasciare agire per 20 minuti, poi sciacquare sotto il getto della doccia. Per un effetto maggiore, dopo aver steso il fango, avvolgere le parti trattate con una pellicola. Utilizzare il fango 1-2 volte alla settimana. Per un trattamento d'attacco, 2 volte alla settimana per 2 mesi.

Pro:

ottima consistenza, fluida e omogenea, si stende senza fatica e non cola;

sin dalla prima applicazione la pelle è più liscia e compatta;

prezzo contenuto.

Contro:

l'effetto calore può non essere adatto a pelli sensibili e a chi soffre di fragilità capillare e vene varicose;

odore terroso poco piacevole.

Se siete già grandi fan e utilizzatrici dei fanghi come prodotto drenante e anticellulite per le vostre gambe ecco il prodotto che fa per voi: un fango d'alga guam naturale, senza coloranti e di ottima qualità in una maxi confezione da 500 gr . Ideale per combattere cellulite, inestetismi cutanei ed adiposità della pelle, questi fanghi sono arricchiti con ingredienti ricercati come Alghe GUAM, Argilla, fitoestratti di Edera, Ippocastano, Fucus ed oli essenziali di Limone e Origano.

Come si usa: spalmare sulle parti interessate il fango d'alga, con un leggero massaggio e abbondando in quantità, avvolgere con cellophane (pellicola trasparente) ed attendere 45 minuti, poi sciacquare in doccia. I fanghi guam dovrebbero essere utilizzati seguendo uno schema che prevede l'applicazione del fango secondo il seguente calendario: la prima settimana un fango per i primi tre giorni consecutivamente, poi uno stop per due giorni, per continuare con l'applicazione a giorni alterni per la seconda settimana; alla terza settimana una applicazione ogni 4 giorni e lo stesso per la quarta settimana. Il trattamento di mantenimento prevede l'applicazione del fango una volta la settimana, e lo schema completo può essere ripetuto per 4-6 mesi.

Pro:

efficaci sin dalle prime applicazioni;

la maxi confezione ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

consistenza liquida;

l'effetto calore può non essere adatto a pelli sensibili e a chi soffre di fragilità capillare e vene varicose.

Ideale per il trattamento di tutti i tipi di cellulite, il fango di Byothea è perfetto per stimolare il metabolismo basale garantendo un effetto snellente e drenante immediatamente visibile. Privo di parabeni, paraffine, petrolati, ogm, sles e sls, nichel tested, vegano e dalla texture morbidissima, questo fango contiene: Caffeina - dalle proprietà lipolitiche e drenanti, per ridurre la circonferenza e ridisegnare la silhouette; Argilla Verde - che purifica l'epidermide ed elimina ogni impurità, lasciando la pelle incredibilmente morbida; Alghe Marine - dall'azione detox; Ippocastano - che protegge i capillari e aiuta a ridurre gonfiori ed edemi. Con l'utilizzo costante, il Fango Snellente di Byotea rimodella il corpo, combatte gli inestetismi di cellulite e ritenzione idrica ed elimina gli accumuli adiposi, assicurando una pelle vellutata e luminosa.

Come si usa: applicare con le mani o con un pennello uno spesso strato di Fango Snellente sulle zone interessate, coprire con della pellicola trasparente e lasciare in posa almeno 20 minuti. Poi rimuovere con acqua tiepida.

Pro:

profumo gradevole;

ottimo rapporto qualità prezzo;

privo di effetto calore - adatto quindi a tutti i tipi di pelle.

Contro:

consistenza abbastanza liquida.

Se amate utilizzare per la cura del vostro corpo prodotti con ingredienti naturali allora il fango termale di Equilibra è il prodotto che fa al caso vostro! Ha all’interno il 20% di aloe vera ed è senza parabeni, petrolati, alcol e coloranti. Il prodotto è uno speciale mix di argille grigie, ricche di sali ed oligoelementi dalle proprietà rimineralizzanti e drenanti, e dona un piacevole effetto combinato freddo/caldo che stimola la circolazione sanguigna. Per fare del bene al vostro corpo e all’ambiente.

Come si usa: applicare un generoso strato di fango sulle zone interessate (girovita, fianchi, ventre, glutei) con massaggi delicati. Lasciare in posa per almeno 10 minuti quindi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. L’applicazione può essere ripetuta fino a 3 volte a settimana.

Pro:

ottimo inci con ingredienti naturali;

buona profumazione, si stende e si rimuove facilmente;

ottimo prezzo;

effetto freddo rilassante e rinfrescante;

Contro:

effetto calore poco percepibile.

Il fango di Fiori di Cipria è un prodotto arricchito con alga laminaria, ippocastano e oli essenziali di rosmarino che aiuta a rassodare e liftare i tessuti; inoltre, può essere applicato anche sul seno per un effetto lifting. L’estratto di semi di ippocastano, con le sue proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti, aiuta la circolazione contribuendo così ad eliminare la ritenzione idrica, mentre gli oli essenziali di rosmarino e limone con proprietà tonificanti e lenitive, aiutano a mantenere la pelle vitalizzata e morbida. Inoltre, questo fango regala un effetto combinato caldo/freddo: il calore riattiva la circolazione mentre l'effetto freddo lascia una piacevolissima sensazione di freschezza e leggerezza.

Come si usa: applicare uno strato di fango di circa 2 o 3 millimetri sulla pelle asciutta nelle zone da trattare. Lasciare in posa per circa 15-20 minuti per permettere ai principi attivi di agire correttamente penetrando in profondità della pelle, poi risciacquare. Effettuare il trattamento almeno una volta a settimana.

Pro:

prodotto made in italy, vegano e non testato sugli animali;

buona profumazione;

ingredienti naturali.

Contro:

l'effetto calore può non essere adatto a pelli sensibili e a chi soffre di fragilità capillare e vene varicose.

Il Fango d'Argilla Bianca di Geomar è un prodotto cosmetico ideale per le pelli sensibili e delicate che aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite, anche la più resistente, grazie ad un'azione lipolitica e drenante. La sua formula ad effetto fresco contiene ingredienti di origine naturale, tra cui Argilla bianca, che contribuisce all'attività detossinante e drenante, la Glaucina, che stimola il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti, riducendo l'effetto a buccia d'arancia, la Caffeina, che possiede proprietà lipolitiche ed ha la capacità di stimolare la mobilitazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo, gli estratti di vite rossa e mirtillo, che svolgono un'azione antiossidante, drenante e protettiva sul microcircolo, e sono inoltre coadiuvanti naturali per la fragilità capillare, il mentolo, che regala un piacevole effetto fresco, e gli oligoelementi del Mar Morto, che restituiscono alla pelle luminosità ed elasticità.

Come si usa: aprire la confezione, mescolare il prodotto e, con un leggero massaggio, applicare uno strato abbondante di fango sulla pelle detersa ed asciutta delle zone interessate come cosce, glutei, fianchi e addome. Lasciare in posa per circa 10-15 minuti, quindi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. L'effetto fresco, durante e dopo l'applicazione, è normale ed è indice dell'attività del prodotto. Si consiglia di iniziare il trattamento d'urto applicando il fango tre volte durante la prima settimana e due volte durante le quattro settimane successive. Per il mantenimento applicare regolarmente una volta alla settimana.

Pro:

delicato sulla pelle, non provoca rossori e irritazioni;

ideale da utilizzare in estate;

si applica facilmente e si asciuga rapidamente, la sua texture è consistente e non cola;

ottimo prezzo.

Contro:

il forte effetto freddo lo rende poco piacevole da usare in inverno.

Fanghi corpo a base di ingredienti naturali dai principi attivi drenanti e rassodanti, che favoriscono il microcircolo cutaneo e combattono l'effetto buccia di arancia per una pelle più liscia e compatta. Privi di parabeni, SLES siliconi, conservanti e coloranti sintetici e prodotti in Italia, questi fanghi sono arricchiti con acque termali di Lurisia, pura, leggerissima, depurativa e lenitiva, olio di oliva, dalle note proprietà nutrienti, protettive ed emollienti, ed oligoelementi, che offrono alla pelle una preziosa azione antiossidante e rivitalizzante.

Come si usa: applicare generosamente sulle zone critiche colpite da inestetismi della cellulite (cosce, gambe, glutei, addome, fianchi, braccia). Avvolgere le parti trattate con una pellicola trasparente e lasciare agire per 20/30 minuti prima di risciacquare con abbondante acqua. Si può ripetere l’applicazione 2 volte a settimana.

Pro:

buona profumazione;

non scalda ne raffredda, reazione neutra;

pelle più compatta e tirata.

Contro:

un po' troppo compatti nella consistenza.

Come funzionano i fanghi anticellulite

I fanghi anticellulite sono prodotti cosmetici ad azione mirata, molto efficaci per contrastare gli inestetismi della cellulite, la ritenzione idrica, la pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate e per migliorare la circolazione sanguigna e l'aspetto della pelle. Questi fanghi sono composti essenzialmente da:

una parte solida - spesso costituita da argilla e da ingredienti organici come le alghe ;

una parte liquida - solitamente acque termali, ricche di benefici, minerali e oligoelementi;

principi attivi funzionali - estratti naturali ad azione mirata, ricchi di proprietà drenanti, anticellulite, rassodanti e/o snellenti.

Inoltre, i fanghi posso essere:

freddi, per un'azione tonificante;

caldi, per un'azione stimolante e brucia grassi;

ad azione combinata caldo/freddo.

I fanghi caldi, però, agiscono provocando una reazione cutanea temporanea, che si manifesta con rossore e pizzicorìo: per questo motivo spesso non sono adatti ad essere utilizzati sulla pelle sensibile e delicata.

Come si usano i fanghi anticellulite

I fanghi anticellulite si applicano dopo la doccia e, preferibilmente, dopo uno scrub esfoliante, che prepara la pelle ai trattamenti successivi. Si possono stendere con le mani o con un pennello sulle zone da trattare (come glutei, gambe e addome), e poi si massaggiano con movimenti circolari, per favorire la circolazione ma anche l'azione dei fanghi; se si utilizzano fanghi caldi, è bene ricoprire le zone trattate con della pellicola trasparente, così da evitare la dispersione del calore. A questo punto si lascia il fango in posa per 15-40 minuti per poi sciacquare il tutto con una doccia tiepida, avendo cura di eliminare ogni residuo dalla pelle.

È importante comunque tenere conto che ogni fango ha le sue indicazioni specifiche d’utilizzo: di conseguenza, come per ogni prodotto cosmetico, è consigliabile seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso.

Benefici

Le applicazioni di fanghi anticellulite hanno tantissimi benefici, che possono variare in base ai principi attivi e agli ingredienti che li compongo. In generale, i vantaggi principali che derivano dall'utilizzo di fanghi anticellulite sono:

riduzione degli inestetismi della cellulite , della ritenzione idrica , della pelle a buccia d'arancia e delle adiposità localizzate;

, della , della pelle a buccia d'arancia e delle adiposità localizzate; miglioramento della microcircolazione e riduzione del ristagno dei liquidi;

pelle più compatta, tonica ed elastica;

azione detox che purifica la pelle dalle tossine.

Controindicazioni ed effetti collaterali

In linea di massima, il trattamento con fanghi anticellulite non ha effetti collaterali o controindicazioni; tuttavia, l'utilizzo dei fanghi è sconsigliato a chi ha la pelle sensibile o soggetta ad allergie e a chi soffre di fragilità capillare e disturbi varicosi. Inoltre, a scopo precauzionale, si sconsiglia l'uso di fanghi anticellulite anche nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno.

