Clean Beauty: i migliori prodotti per il corpo del nuovo trend della cosmetica

Con il termine Clean Beauty si racchiudono tutti quei prodotti naturali, che non hanno impatto negativo sulla salute e sull’ambiente: Clean significa pulito, green e con una certificazione precisa. Sempre più persone infatti esigono prodotti con garanzie di sicurezza per la propria salute. Stiamo imparando l’importanza di leggere le etichette di cosmetici e prodotti per il corpo e di scegliere le alternative bio che rispettano la nostra pelle.

Ti consiglio questi 5 prodotti per la cura del corpo che potrai trovare su Amazon.it e che rispettano tutti i requisiti di sostenibilità, per il bene della nostra salute e dell’ambiente.

Sapone Nero Africano – per tutti i tipi di pelle

Questo sapone nero africano è un prodotto completamente biologico fabbricato a mano in Ghana. È un'unica miscela di olio di cocco, burro di karitè e altri detossinanti naturali, assolutamente inodore e ideale per migliorare la salute della pelle. Eccellente sul viso, lascia la pelle perfettamente pulita, morbida e liscia.

Può essere usato per lavare il corpo, struccarsi (evita però la zona degli occhi), come maschera per il viso e come shampoo. Inoltre, aiuta nel trattare acne, imperfezioni del viso, dermatiti e sfoghi cutanei. Deve essere conservato avvolto nella pellicola trasparente o in contenitori di vetro, meglio se in frigo.

Skincare Coreana - Tonico spray esfoliante con AHA/BHA

Questo tonico per il viso rende possibile l'esfoliazione quotidiana grazie alla sua delicata formulazione AHA/BHA. Contiene principalmente estratto di salice bianco e acqua di mela, ricchi di nutrienti benefici per la pelle. Il delicato processo di peeling offerto da questo tonico schiarente consente ai nutrienti di penetrare efficacemente e completamente nella pelle per risultati ottimali. Con l'uso continuo, rivelerà una pelle più nuova e più sana con una consistenza molto più liscia e una carnagione più luminosa.

Faith in nature - shampoo + balsamo naturali

Set shampoo e balsamo al profumo di pompelmo e arancia, realizzati con fragranze naturali e oli essenziali. Questi prodotti sono l’ideale per capelli normali o tendenti al grasso, purificando e rendendo la tua chioma morbida e liscia. Privi di parabeni e siliconi, 100% vegan e non testati sugli animali.

Olio di mandorle dolci Naissance

Olio di Mandorle dolci, naturale al 100%, vegano, non testato sugli animali e inodore. Può essere usato per la cura della pelle e dei capelli per le sue proprietà emollienti e idratanti, e come detergente per il viso o come struccante grazie alla texture leggera. Ricco di vitamine e acidi grassi essenziali viene utilizzato anche come olio da massaggio e nell’aromaterapia, sia da solo che con l'aggiunta di oli essenziali.

Se vuoi nutrire i tuoi capelli, prova questa maschera idratante! Miscela l'olio di mandorle con dell'olio di cocco, massaggia sui capelli e sulla cute, lascia in posa per un'ora e poi lava i capelli; applica lo shampoo sui capelli asciutti e inizia a insaponare prima di aggiungerci l'acqua, così da aiutare l'emulsione dell'olio e facilitarne il risciacquo.

Weleda - Olio per massaggi all'arnica

L'Olio Massaggi all'Arnica Bio di Weleda si presta a molteplici usi: massaggiato direttamente sulla parte interessata, allevia le tensioni del corpo e rilassa i muscoli contratti. Applicato prima dello sforzo muscolare, tonifica, riscalda i muscoli e previene il rischio di lesioni muscolari. Massaggiato dopo lo sforzo muscolare, infine, agevola l'eliminazione dei metaboliti responsabili delle contratture, rilassa i tessuti, previene e allieva i dolori muscolari.

Molo utile anche per favorire l'attivazione del microcircolo, questo olio corpo è realizzato con materie prime naturali di alta qualità provenienti da coltivazioni biologiche prevalentemente controllate e da raccolte selvatiche certificate.

Modalità d'uso: applicare su pelle asciutta per prepararsi all'attività sportiva o sciogliere eventuali tensioni. Applicare il prodotto su pelle umida, per un massaggio rilassante e ristoratore.

