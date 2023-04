5 silk épil per una perfetta epilazione estiva

Con l'arrivo della bella stagione vorremmo tutte avere gambe lisce e abbronzate, ma questo periodo è anche il momento più critico per combattere la peluria di troppo. Tra sudore, caldo e irritazioni, la ceretta e la crema depilatoria non sono il massimo, oltre al fatto che tendono a schiarire l’abbronzatura, togliendo lo strato più superficiale della cute.

Lo strumento più indicato per depilarsi in questa stagione è quindi sicuramente il silk épil, che permette anche veloci ritocchi dell’ultimo momento ed è efficacissimo anche sui peli più corti.

Il silk épil funziona per mezzo di numerose pinzette montate sulla sua testina, che tramite un movimento rotatorio permettono la rimozione completa dei peli partendo dalla radice stessa.

Ecco i modelli migliori che puoi trovare su Amazon.it!

Silk épil Philips Satinelle Essential - epilatore compatto con filo

L'epilatore elettrico Satinelle Essential rimuove delicatamente i peli con una lunghezza minima di 0,5mm dalla radice. Semplice e pratico, grazie alla testina epilatoria lavabile sotto acqua corrente per un'igiene ottimale, questo silk épil basic si caratterizza per le 2 impostazioni di velocità, i dischi epilatori delicati per un'epilazione efficace, l’utilizzo con filo e l’impugnatura ergonomica; la forma arrotondata si adatta perfettamente alla tua mano per una comoda rimozione dei peli. Ed è anche bella da vedere!

Questo epilatore è disponibile anche nella versione più recente, che puoi trovare qui, dotata di sistema Opti-light per un'accurata individuazione del pelo, e che include anche un mini epilatore ideale per le zone sensibili come le ascelle e la zona bikini e un paio di pinzette di precisione per un uso quotidiano.

Braun Silk épil 3 – epilatore basic con luce

L’epilatore donna Braun Silk-épil 3-170 è ottimo per chi è alle prime armi, ma anche per chi ama modelli basic, che fanno bene il loro lavoro senza troppi fronzoli.

Con un eccellente rapporto qualità prezzo, questo silk épil si caratterizza per il sistema con 20 pinzette che rimuove delicatamente i peli dalla radice, i rulli massaggianti, che aiutano a stimolare l'area di epilazione e a rendere l'esperienza meno dolorosa, l’utilizzo con filo, che ti consente di epilare tutto in una volta, senza dover fare pause per la ricarica, e la tecnologia Smartlight, che individua i peli più sottili per una maggiore accuratezza.

Infine, nella confezione è inclusa anche una testina radente, che trasforma l’epilatore in un rasoio completamente funzionale, e un cappuccio regolatore, che una volta posizionato sull’epilatore ti permette di rifinire i peli come preferisci.

Silk-épil Braun senza fili con tecnologia SensoSmart

Silk épil super tecnologico per un’azione completa di epilazione, esfoliazione e cura della pelle: è dotato infatti di 13 accessori e 3 spazzole intercambiabili, una per massaggiare e migliorare il tono della pelle e due per esfoliare, così da ridurre la formazione di peli incarniti.

Questo è il primo epilatore ad aver introdotto la tecnologia SensoSmart, che grazie al sensore di pressione guida l’epilazione e rimuove ancora più peli in una sola passata. È provvisto di 13 accessori, tra cui un rasoio e un rifinitore per le zone sensibili, un cappuccio che garantisce ottima aderenza alla pelle, un cappuccio per il viso, una custodia e una base di ricarica.

Inoltre, il silk épil è dotato di sistema wet&dry senza fili, per un’epilazione delicata anche nella vasca da bagno o sotto la doccia.

Silk épil Philips Serie 8000 – epilatore Wet & Dry con 6 accessori

L'epilatore Philips Series 8000 Wet & Dry è studiato per un'epilazione potente ma delicata sulla pelle. Questo silk épil, infatti, assicura un'epilazione efficace e delicata grazie alle pinzette ottimizzate in ceramica, che compiono oltre 70.000 azioni al minuto per catturare i peli, e alla testina extra large, per una rimozione più rapida dei peli. In questo modo il dispositivo ti permette di epilare una superficie di pelle più ampia, rimuovendo i peli dalla parte inferiore delle gambe in soli 10 minuti!

Questo epilatore, poi, si distingue per l’utilizzo senza fili, la luce Opti-Light incorporata, che ti aiuta a mirare ed estirpare con delicatezza anche la peluria più fine, il design ergonomico a forma di S, che ti offre il massimo controllo per raggiungere meglio ogni parte del corpo e muoverti con più precisione, l’impugnatura antiscivolo e la modalità Wet & Dry, per un utilizzo efficace anche nella vasca da bagno o sotto la doccia.

La batteria si ricarica completamente in 2 ore (QuickCharge: 1 sessione) e nella confezione sono inclusi anche: 1 testina per rifinitore zona bikini, 1 pettine rifinitore per zona bikini, 1 testina per le zone sensibili, 1 protezione per il contatto ottimale della testina, 1 guanto esfoliante, 1 custodia di base e una spazzolina per la pulizia.

Braun Silk-épil 9 Flex – epilatore flessibile con accessori

Il nuovo Braun Silk-épil 9 Flex 9020 è il primo epilatore elettrico al mondo con una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli senza sforzo. Le pinzette ampie, lunghe e profonde con tecnologia MicroGrip e la testina più ampia del 40% che rimuove anche i peli più corti, fino a 0,5 mm, regalano un’epilazione efficace e veloce, mentre la tecnologia SensoSmart ti guida con una luce rossa durante l’epilazione, per assicurarti di applicare la giusta pressione.

Inoltre, è un epilatore completamente impermeabile, che può essere tranquillamente usato nella vasca o sotto la doccia, ha un’impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, perfetta per la depilazione sotto l’acqua e nella confezione è incluso un accessorio per il massaggio profondo, che offre un potente effetto massaggiante sul corpo, stimolando la circolazione sanguigna, aiuta a tonificare la pelle e a migliorarne l’aspetto, tre cappucci regolatori, una borsa da viaggio per il trasporto e una testina radente, che può essere utilizzata al posto della testina epilatrice nelle aree sensibili. La testina radente trasforma l’epilatore in un rasoio completamente funzionale oppure applicando uno dei cappucci regolatori potrai rifinire i peli come preferisci.

