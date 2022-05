I migliori teli mare da portare in vacanza

Stai fremendo all’idea di vacanze e spiagge assolate? Non manca ancora molto tempo, e, nel frattempo, puoi portarti avanti con “il lavoro” scegliendo l’accessorio fondamentale per vivere un’estate di relax e comfort: il telo mare. Comodo e soffice, il telo da mare perfetto deve però anche rispecchiare la personalità e il gusto di chi lo acquista.

Qualsiasi sia il tuo modo di vivere le vacanze, ecco 10 proposte di asciugamani per il mare comodi ma con stile, che puoi trovare su Amazon!

Coperta da spiaggia antisabbia

La coperta da picnic di 200 x 200 cm può ospitare da 4 a 6 persone ed è adatta a piccole famiglie o a gruppi di amici per trascorrere una giornata di relax in spiaggia o al parco. La coperta picnic da spiaggia è realizzata in nylon resistente allo strappo ed è leggera, impermeabile e anti-sabbia, proteggendoti da ramoscelli, pietre, sporco, acqua, sabbia e insetti. I 4 chiodi aiutano a fissare a terra il telo, così da evitare che venga spazzato via dal vento, ed è dotato di 4 tasche ad ogni angolo, che si possono riempire con sabbia o altri oggetti pesanti, ma che possono anche essere utilizzate per riporre piccoli oggetti come telefoni cellulari e occhiali da sole.

Scopri di più su Amazon

Telo copri lettino in microfibra: il più comodo

Se sdraiarsi sulla sabbia non fa proprio per te, questo telo è il must have delle tue prossime vacanze. Realizzato in microfibra, questo asciugamano da mare è infatti studiato appositamente per migliorare il comfort dei lettini da spiaggia: le dimensioni (75x210cm) lo rendono adatto alla maggior parte dei lettini e grazie ai lacci presenti sui bordi riuscirai a bloccarlo comodamente sul lettino, evitando quei fastidiosi “svolazzamenti” dovuti al vento. In più due comode tasche laterali ti permetteranno di tenere a portata di mano tutti gli oggetti essenziali.

Comodo e leggerissimo, assorbe l’acqua velocemente e si asciuga facilmente. Inoltre, il tessuto è soffice e gradevole al tatto è facile da riporre, occupa pochissimo spazio ed è disponibile in 3 diversi colori.

Scopri di più su Amazon.it

Telo leggero per bambini: perfetto per un dolce riposo

Se i tuoi bambini amano i dolci, ecco un modo divertente e sugar free per farglieli avere sempre con loro: il telo a forma di ciambella! Perfetto come base d'appoggio per i giochi in spiaggia, o per far riposare i bambini sotto l’ombrellone, questo telo è realizzato in microfibra, molto fresca e leggera, ideale per non trattenere la sabbia.

Pro: colori vivaci, si asciuga facilmente, ingombro minimo

Contro: non emergono criticità dalle recensioni on line

Scopri di più su Amazon.it

Telo in cotone Raajase

Questo telo rotondo è fatto a mano, con stampa a mandala, lavorato al telaio meccanico e realizzato con colori vegetali ecologici.

Le ottime rifiniture, la fattura pregiata e il cotone spesso e di qualità rendono questo telo un pezzo unico, perfetto per essere sfoggiato in spiaggia. Namaste!

Scopri di più su Amazon.it

Set da spiaggia con telo, infradito e borsa da mare: il più completo

Un set completo e molto curato con tutto l’occorrente per le tue giornate al mare, perfetto anche come regalo! La borsa Floral Beach è capiente ma non ingombrante (dimensioni 46 x 33 x 14 cm) ed è realizzata in tessuto morbido e impermeabile, che la rende ideale per la spiaggia o la piscina, come anche per tutti i giorni. Inoltre, ha due manici robusti in corda, una chiusura con bottone magnetico e una tasca interna con cerniera, perfetta per contenere piccoli oggetti, come chiavi e cellulare.

Il telo da spiaggia (75 x 150 cm) è realizzato in cotone morbido e leggero, assorbe rapidamente l'umidità, occupa poco spazio e si asciuga facilmente. Infine, le infradito con motivo floreale hanno un plantare leggermente imbottito, per il massimo comfort, e una suola a coste che ti impedisce di scivolare anche sulle superfici bagnate.

Scopri di più su Amazon.it

Telo mare con motivo a righe: il più conveniente

Che sia per rilassarsi sulla spiaggia o per stendersi lungo il bordo piscina, il telo mare di AmazonBasics è la scelta perfetta per chi desidera unire qualità e comodità. Economico, confortevole e realizzato in puro cotone filato ad anelli, per un tessuto spugnoso morbido e durevole, questo asciugamano ha poi un’ottima assorbenza, i bordi orlati per una resistenza aggiuntiva, si asciuga velocemente ed è lavabile in lavatrice. Inoltre, grazie alle sue dimensioni (76 x 152 cm) offre una copertura ottimale ed è disponibile in 4 colori diversi (giallo, blu navy, celeste e verde acqua), tutti con stampa a righe in stile cabina da spiaggia.

Scopri di più su Amazon.it

Telo da mare in cotone organico

Grande (95x180 cm) ed ecologico, questo telo mare è realizzato in 100% cotone organico ultra-assorbente e di ottima qualità, con Certificato GOTS che attesta l’assenza di sostanze chimiche nocive. Morbido e leggero, la tessitura e il cotone speciali assicurano il massimo assorbimento, mentre lo stile curato e colorato rendono questo telo perfetto da usare anche come telo sauna, foulard o pareo da avvolgere intorno ai fianchi, plaid, coperta decorativa per la casa, coperta da picnic e molto altro ancora!

Scopri di più su Amazon.it

Set di 2 teli mare in cotone

Dall’ottimo rapporto qualità prezzo, il set marcato Restmor si compone di due teli mare realizzati in cotone morbido e leggero. Dall’ottima assorbenza e disponibili in diverse fantasie e colori, la morbida finitura vellutata rende questi asciugamani più comodi per sdraiarsi, mentre il lato in spugna consente un’asciugatura ottimale ed efficace.

Scopri di più su Amazon.it

Telo mare a fantasia in microfibra

Un asciugamano da mare XXl (183x183cm) divertente e colorato, perfetto per ospitare fino a 6 persone. Leggerissimo ma con una buona assorbenza, questo telo mare è realizzato in morbida microfibra, è molto sottile e si contraddistingue per le 9 fantasie diverse in cui è disponibile, tutte coloratissime e con stampe accurate. Inoltre, si lava facilmente, si asciuga in fretta ed è ottimo da utilizzare anche per lo sport, escursioni all’aperto e il campeggio.

Scopri di più su Amazon.it

Set di 4 teli mare, per tutta la famiglia

Disponibile in 4 diversi colori, il set di Utopia Towels comprende quattro grandi teli da spiaggia a righe cabana, delle dimensioni di 76 x 152 cm ciascuno. Realizzati in cotone naturale filato ad anello e privo di sostanze chimiche nocive e materiali sintetici, questi asciugamani sono molto morbidi, non si inzuppato e asciugano molto bene. Inoltre, hanno un prezzo imbattibile, risultano leggeri ma resistenti e sono perfetti da utilizzare anche come teli da doccia.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!