Tutti pazzi per i vestiti etnici

L’ispirazione per la moda estate 2022 arriva direttamente dall’Africa. Colori vivaci, tessuti freschi, stampe eclettiche e tinte decise: il mondo della moda è totalmente conquistato dai vestiti etnici e l’estate 2022 ne è la prova tangibile.

Se anche tu vuoi dare un twist colorato ed etnico al tuo outfit, scopri i modelli che abbiamo selezionato su Amazon.it, apprezzatissimi dagli utenti e perfetti da indossare in spiaggia come anche in città!



Tunica a maniche corte in lino e cotone: la più apprezzata



Questa tunica asimmetrica in stile etnico è super confortevole: leggera e alla moda, ha un’ottima vestibilità. Dal tessuto robusto ma leggero (30% cotone, 70% lino), quest’abito è adatto per tantissime occasioni diverse; impreziosito dal bordo oro e turchese, risulta largo sul fondo ma più aderente su busto e spalle. Disponibile in 7 colori diversi, è di ottima qualità e fattura: consigliatissimo!

Jumpsuit senza maniche



Questa jumpsuit è un capo davvero comodissimo: i pantaloni, dalla vestibilità molto ampia, hanno il cavallo basso, mentre la parte superiore, con scollo a v e senza maniche, è super glamour se abbinata ad un top. Morbida e fresca, è disponibile in 26 colori e fantasie diverse, andando incontro ad ogni stile e gusto.

Abito lungo con spacco frontale e fantasia floreale



Vestito etnico a maniche a 3/4 e spacco centrale: molto versatile, può essere indossato sia per uno stile casual che in occasioni più formali; il tessuto è molto fresco, leggero e di buona fattura e la vestibilità risulta comoda ma non troppo ampia. Disponibile in 3 diversi colori, presenta una coulisse in vita e bottoni sul davanti.

Vestito lungo con stampa floreale



Un vestito etnico perfetto per le mezze stagioni, realizzato in Rayon e Spandex, super morbido e confortevole. Perfetto da indossare tutto il giorno e in tantissime occasioni diverse, si caratterizza per il taglio dritto, non troppo attillato ma che valorizza la figura, le maniche lunghe e le taschine laterali.

Vestito floreale con scollo a V profondo sulla schiena



Con il top in pizzo e la gonna in chiffon con stampa floreale, questo vestito è super versatile e bellissimo da indossare. Le spalline sono regolabili, ha una lunghezza alla caviglia e una fodera altezza minigonna, risultando quindi coprente ma leggero. Morbido e comodissimo, questo vestito in stile etnico è disponibile in 4 fantasie diverse ed è perfetto da indossare sia al mare che in città.

Caftano morbido e leggero

Leggero, morbido e freschissimo, questo caftano etnico è il vestito ideale da indossare durante le calde giornate estive. Realizzato in tessuto di rayon leggero e traspirante, è disponibile in 12 fantasie diverse e si caratterizza per il taglio a trapezio senza maniche la vestibilità rilassata, il fondo drappeggiato e il design batik ricamato.

Tunica ricamata con spacchi laterali

Comodo, fresco e versatile, questo vestito etnico è l’ideale da indossare al mare, ma anche durante un aperitivo o una festa sulla spiaggia. Realizzato in rayon molto leggero e traspirante, ha uno stile casual, molto morbido e confortevole, e si caratterizza anche per la decorazione ricamata, un dettaglio che impreziosisce l’abito.

Vestito corto svasato



Fresco e leggero, questo vestito estivo ha un taglio a trapezio e una lunghezza sopra il ginocchio. Inoltre, lo scollo a V e la chiusura frontale con bottoni gli donano un tocco in più, rendendolo perfetto da indossare in tante occasioni diverse,

Maxi abito estivo boho



Un maxi abito bohémien e arioso, con spalline regolabili e schienale elastico per una vestibilità ottimale. Realizzato in 100% poliestere, lascia le spalle scoperte, ha una vestibilità ampia e un ampio orlo increspato che gli dona un tocco in più.

Vestito midi in stile impero



Con una lunghezza al ginocchio e una vestibilità comoda, questo vestito etnico è un ottimo passepartout da indossare sia di giorno che alla sera. Morbido ed elastico, è realizzato in rayon ed elastan, che lo rendono fresco e leggero ma non trasparente, ed è dotato di due taschine laterali, elastico in vita, maniche corte e una bella stampa a mandala.

Vestito etnico lungo senza maniche



Un abito multi-wear e multi-fun che non passerà mai di moda! Con il suo stile etnico e il tessuto di ottima qualità, questo vestito è perfetto da indossare in tantissime occasioni diverse, risulta morbido e leggero, è dotato di una cintura separata ed è disponibile in 11 diversi colori e fantasie bellissime.

Caftano lungo con scollo a V

Apprezzatissimo dalle utenti Amazon, questo caftano lungo risulta freschissimo da indossare ed è realizzato in materiale leggero senza struttura, così da avere una vestibilità comoda per il massimo comfort; per ottenere un effetto più aderente basterà aggiungere una cinta sopra la vita e il gioco è fatto!

