I migliori modelli per scegliere la tua borsa da mare ideale

Le borse da mare sono un elemento fondamentale per chi ama le spiagge come meta estiva: divertenti, capienti e pratiche, queste sono le caratteristiche richieste perché svolgano la loro funzione al meglio. La borsa, infatti, è un accessorio che, soprattutto in spiaggia, non solo aiuta a trasportare con facilità il necessario alla "sopravvivenza", ma anche a tenerlo al riparo da inconvenienti come sabbia e acqua.

La borsa da mare è quindi un accessorio indispensabile che, oltre ad essere pratico ed utile, può diventare anche parte integrante dell'outfit, grazie ai modelli pratici ma di moda. Ecco quindi una selezione di 10 borse da mare pronte ad accontentare ogni esigenza, che puoi trovare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa.

Borsa da mare in tela con chiusura zip

Idea di stile e praticità, questa coloratissima borsa (disponibile in diverse fantasie tutte molto estive e alla moda) è capiente e resistente grazie alla fodera in poliestere, che la rende comoda per trasportare cibi e bevande, come anche per andare a fare la spesa. Materiali di ottima qualità, inoltre, la rendono impermeabile e facilmente lavabile.

Borsa a mano in crusca di mais marcata Joseko

Un'ottima scelta per chi predilige l'eleganza, questa borsa è realizzata in crusca di mais di alta qualità. E proprio la qualità dei materiali, unita al suo design, la rendono perfetta anche per una serata fuori o per un aperitivo elegante. Pratica e di stile, inoltre, anche la soluzione della chiusura a coulisse foderata all'interno della borsa.

Borsa da mare Vbiger con scomparto frigo

Colorata e pratica: la descrizione in sintesi di questa fantastica borsa mare capiente, originale e con una sorpresa all'interno. Questa borsa infatti, oltre ad essere molto capiente, presenta uno scomparto frigo a tenuta stagna nella parte inferiore dove poter conservare al meglio le tue bevande, mantenendole fresche senza dover portare con sé ulteriori thermos o contenitori di vario genere. Inoltre, presenta numerose tasche esterne ed interne, per contenere comodamente e ordinatamente tutto ciò di cui hai bisogno, due comodi manici imbottiti, gancio per chiavi incorporato, cerniere resistenti e di qualità e una custodia per cellulare impermeabile compresa nell'acquisto, che protegge il tuo smartphone da sabbia e umidità ma che, allo stesso tempo, ti consente comunque di utilizzare il touch screen e scattare foto.

Borsa a tracolla in pvc trasparente

Soluzione ottimale non solo per la spiaggia, vista l'impermeabilità del materiale della borsa, ma anche per chi si trova ad affrontare quelle interminabili file ai check point di sicurezza in luoghi come aeroporti, concerti, eventi sportivi? È trasparente, quindi passerai rapidamente ogni frontiera e posto di blocco in cui è prevista la perquisizione del "bagaglio". Piccola ma pratica e capiente, questa borsa soddisfa inoltre le linee guida NFL e PGA Tournament, è realizzata in PVC resistente, è dotata di manici in tessuto Oxford, tracolla regolabile e rimovibile e chiusura con cerniera ed è disponibile in 2 diversi colori (nero e rosso).

Zaino multifunzione - per mamme e papà super organizzati anche al mare

Il non-plus-ultra della praticità, la Mecca di tutte le neo-mamme e i neo-papà. Questo praticissimo zaino, realizzato con tessuti di alta qualità, dispone di ben 14 tasche pensate per contenere tutto l'occorrente del vostro bebè; troverai 1 tasca principale con cerniera, 1 tasca posteriore per un accesso rapido e sicuro ai piccoli oggetti, 2 tasche laterali elasticizzate di cui una con apertura per salviettine, 7 scomparti interni per pannolini, creme per il cambio, vestiti e asciugamani e una tasca frontale con 3 scomparti termici isolati adatti a biberon o bottiglie. Inoltre, se non ti avesse ancora convinto, la dotazione include un fasciatoio (si, avete letto bene) realizzato in tessuto oxford di alta qualità con trama in cotone e due ganci per appendere lo zaino al passeggino.

Borsa XXL impermeabile

Disponibile in 17 colori e stampe diverse, questa borsa da mare è molto comoda, pratica e capiente, ed è realizzata in tessuto impermeabile di alta qualità, facilmente lavabile, resistente e di ottima fattura. Di grandi dimensioni e super leggera (37 x 39 x 12 cm, peso 0,32 kg), questa borsa dispone poi di uno scomparto principale con cerniera, 1 tasca con cerniera + 2 piccole tasche aperte al suo interno, e di 1 ampia tasca frontale + 1 tasca posteriore + 2 tasche laterali in rete all'esterno.

Pochette in paglia fatta a mano

Realizzata in filo di carta intrecciata naturale e fatta a mano, questa pochette in stile boho ha una fodera in tessuto in tinta, una chiusura con bottone a pressione e le sue dimensioni sono perfette per portare cellulare, chiavi e piccoli oggetti senza tralasciare lo stile. Ecologica, leggera e resistente, si abbina perfettamente a ogni tipo di outfit ed è l'ideale da indossare in spiaggia, ma anche a una serata elegante o per gli impegni di tutti i giorni.

Borsa boho morbida in cotone

Una borsa in stile etnico bohemien, stampata a mano, realizzata in morbido cotone e foderata internamente in denim. Comoda, capiente e leggerissima, questa borsa è poi dotata di una larga tracolla, chiusura con cerniera, 2 tasche interne, una aperta e una con zip, e una tasca esterna con zip ed è disponibile in 3 diverse fantasie.

Borsa da spiaggia grande con chiusura a zip

Disponibile in 33 fantasie e colori diversi, questa borsa da mare unisce la praticità del formato XXL con lo stile colorato e i dettagli alla marinara degli spallacci realizzati in corda, che riportano subito alla mente le vacanze. Leggera e comoda da indossare, questa borsa è perfetta per trasportare asciugamani, romanzi, protezioni solari e molto altro, ha una chiusura con cerniera, che garantisce un trasporto degli oggetti sicuro e al riparo dalla polvere, e una piccola tasca interna richiudibile sempre con cerniera, ottimale per riporre piccoli oggetti come chiavi, soldi o trucchi. Ma non è tutto: con l'acquisto di questa borsa, infatti, è inclusa in regalo una piccola pochette richiudibile con cerniera, nello stesso stile della borsa da spiaggia scelta.

Borsa termica a fantasia

La borsa termica di Yumsur è realizzata in resistente tessuto Oxford con rivestimento isolante in alluminio di alta qualità (senza BPA), perfetto per mantenere inalterata la temperatura di cibo e bevande, sia calda che fredda, anche durante le torride giornate estive. Facile da pulire e impermeabile, il tessuto con cui è realizzata è leggero, resistente a strappi e sporco e di ottima qualità; inoltre, grazie all'impugnatura spessa e imbottita, questa borsa termica è facile da trasportare e può essere facilmente ripiegata, occupando pochissimo spazio dopo l'uso. È poi disponibile in 11 colori e fantasie diverse, è capiente ma non ingombrante e ha una chiusura con cerniera e una comoda tasca frontale per riporre carte, chiavi, telefono e altri piccoli oggetti.

Borsa a rete da spiaggia XXL

Molto grande e super capiente (70x37x18cm) questa borsa a rete è comodissima per portare tutto quello che ti serve per trascorrere una rilassante giornata in spiaggia, compresi asciugamani e giochi per bambini. Realizzata in rete di nylon di alta qualità, molto robusta e resistente, questa borsa da mare è poi dotata di uno scomparto principale e 6 tasche esterne, perfette per riporre piccoli oggetti come occhiali da sole, creme solari, borraccia, ecc... Inoltre, può essere ripiegata facilmente, occupando pochissimo spazio e può essere lavata a mano o in lavatrice.

