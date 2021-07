Occhiali da sole 2021: 10 modelli sotto i 30€ per uno stile impeccabile

Gli occhiali da sole, oltre ad essere fondamentali per proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, sono un accessorio immancabile per essere alla moda e trendy, permettendoci di sfoggiare look e stili diversi soprattutto in estate.

Dagli occhiali neri in stile minimal alle forme geometriche esagerate, passando per lenti mono e a mascherina, stile retrò, montature oversize, modelli cat eye e butterfly sunglasses, la moda primavera estate 2021 degli occhiali da sole richiama a gran voce le tendenze anni '70, per uno stile retrò che non ha paura di osare.

Vediamo quindi 10 modelli di occhiali da sole da donna economici e di tendenza, per proteggere la vista ed essere in linea con i diktat della moda estate 2021 senza svuotare il portafoglio.

Occhiali da sole rotondi stile retrò

Gli occhiali da sole Carfia hanno uno stile retrò e sono piccoli e delicati. Dalla montatura leggera e lenti eleganti in policarbonato, questi occhiali da sole sono realizzati in acetato ipoallergenico laminato, sono rifiniti con materiali di alta qualità e lavorazione di precisione, sono molto comodi da indossare e risultano leggeri e confortevoli. Inoltre, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e sono dotati di lenti polarizzate con filtro UV400, offrendo una protezione ottimale dai raggi solari e eliminando i riflessi indesiderati.

Occhiali da sole modello cat eye oversize

Realizzati perfettamente e dall'eccellente rapporto qualità prezzo, gli occhiali da sole marcati Sungait si caratterizzano per la montatura in plastica oversize ultraleggera con aste in metallo e in stile cat-eye e le lenti polarizzate di alta qualità, antigraffio e resistenti agli urti, che bloccano al 100% i raggi solari nocivi UVA/UVB e UVC, riducono i riflessi e riducono l'affaticamento degli occhi. Dallo stile retrò vintage, questi occhiali da sole sono poi coperti da una garanzia di rottura a vita e una garanzia di rimborso e all'interno della confezione sono presenti anche la garanzia, una custodia in stoffa, una pezzetta per la pulizia e un cacciavite con due punte piccole, comodissimo per stringere le viti e per piccole riparazioni dell'ultimo minuto. Scoprili in vendita su Amazon.it

Occhiali da sole modello butterfly

Gli occhiali da sole marcati CGID si distinguono per il modello retrò in stile butterfly, con dettagli laterali in metallo luminoso, e l'ottimo rapporto qualità prezzo. Ben fatti e molto comodi da indossare, questi occhiali sono dotati di lenti polarizzate UV400 in policarbonato, leggere e resistenti agli urti, e sono realizzati in plastica leggera e ipoallergenica di alta qualità. Inoltre, sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni e nella confezione sono compresi anche una custodia in microfibra, un panno per la pulizia in microfibra, una VIP card e una scheda per il test di polarizzazione.

Occhiali da sole rotondi polarizzati

A metà tra lo stile classico e retrò, gli occhiali da sole di Gqueen hanno una struttura in metallo lucido leggera e cuscinetti nasali in silicone, che li rendono confortevoli da indossare. Inoltre, sono dotati di lenti con protezione UV400, essenziali per proteggere gli occhi dal danno a lungo termine dei raggi UV, e di garanzia rottura a vita e garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Scoprili in vendita su Amazon.it

Occhiali da sole Vans Spicoli 4 Shades

Adatti ad ogni tipo di stile, economici e di buona qualità, gli occhiali da sole marcati Vans sono la scelta perfetta per chi ha bisogno di occhiali da indossare tutti i giorni o da tenere in auto per tutte le occasioni. Dalla montatura leggera in policarbonato e lo stile casual, questi occhiali da sole sono poi dotati di lenti in policarbonato con protezione UV400, marcatura CE e logo Vans sulle stanghette.

Occhiali da sole con dettagli in zircone

Gli occhiali da sole marcati Porpee sono estremamente resistenti e dotati di certificazioni CE e FDA. Sicuri e di ottima qualità, questi occhiali sono leggeri e confortevoli da indossare e si caratterizzano per le lenti polarizzate in nylon ad alta definizione con protezione UV400 e per il design retrò oversize, impreziosito da dettagli in zirconi brillanti e luminosi grazie alla tecnologia Diamond Inlay Technology. Inoltre, sono coperti da una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati e da una garanzia a vita, e nella confezione sono inclusi anche una custodia in pelle, un panno per la pulizia, una scheda per il test di polarizzazione e un manuale di Istruzioni. Scoprili in vendita su Amazon.it

Occhiali da sole specchiati con lenti colorate

Dallo stile vintage e coloratissimo, questi occhiali da sole sono economici, di ottima qualità e dal modello oversize e unisex. Molto comodi da indossare e resistenti ai graffi, questi occhiali sono poi dotati di lenti con protezione UV400, doppio ponte, montatura in metallo e naselli in morbido silicone con logo e inserti in metallo. Inoltre, vengono spediti all'interno di una confezione curata, in cui sono compresi anche una custodia in microfibra, un panno in microfibra per la pulizia e una comoda scatola porta occhiali.

Occhiali da sole oversize rettangolari

Perfettamente in linea con le tendenze moda di stagione, questi occhiali da sole si distinguono per il design geometrico rettangolare oversize, dallo stile super vintage, il prezzo economico e l'ottima qualità. Telaio e cerniere sono realizzati in metallo rinforzato, mentre la montatura e le lenti sono realizzate in policarbonato leggero e dotate di protezione UV400; inoltre, sono molto belli, leggeri e comodi da indossare, sono disponibili in diversi colori e sono coperti da una garanzia a vita per danni e da una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Nella confezione, infine, sono compresi anche una custodia in pelle, una custodia in microfibra, un panno per la pulizia in microfibra, un portachiavi con cacciavite in acciaio inossidabile e una test card polarizzata. Scoprili in vendita su Amazon.it

Occhiali da sole vintage modello cat eye

Piccoli e leggeri, gli occhiali da sole marcati Kimorn hanno un design super vintage e materiali di buona qualità. Dotati di cerniere in metallo e lenti resistenti ai graffi con protezione UV400, sono facili da pulire, coperti da una garanzia di 30 giorni e risultano comodi e robusti.

Occhiali da sole specchiati in lega Al-Mg Pilot

Gli occhiali da sole marcati CGID si distinguono, innanzitutto, per il materiale particolare con cui sono realizzati, ovvero metallo in lega di alluminio e magnesio di grado aeronautico, particolarmente leggero e resistente e utilizzato anche dall'industria aeronautica come componente principale nella produzione di aeromobili. Dotati di lenti polarizzate con protezione UV400 a 9 Strati e cardini a molla rinforzati, questi occhiali da sole sono poi coperti da una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati, e nella confezione sono compresi anche una custodia in pelle PU, un panno per la pulizia in microfibra, un sacchetto in microfibra, una scheda di prova di polarizzazione, una VIP card e una scatola di imballaggio. Scoprili in vendita su Amazon.it

A cosa servono gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono un accessorio usato soprattutto per essere alla moda e trendy, ma in realtà sono indispensabili per proteggere gli occhi, in particolare il cristallino, dai raggi ultravioletti (UV), ridurre l'abbagliamento prodotto dai raggi solari e aiutare a vedere in modo più confortevole.

Il cristallino è quella struttura oculare che funge da filtro per la retina, proiettando la luce su di essa, e che può essere progressivamente danneggiato se colpito in maniera massiva dalle radiazioni solari.

Oltre al danneggiamento e all'opacizzazione del cristallino, poi, le radiazioni solari possono favorire altri tipi di problemi oculari, soprattutto con l'avanzare dell'età, tra cui:

Fotocheratite

Retinopatie

Degenerazione maculare

Come scegliere gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole non sono tutti uguali. Esistono, infatti, diversi tipi di modelli e di lenti che dovranno essere accuratamente selezionati in base all'età di chi li indossa, all'utilizzo che se ne vuole fare e all'eventuale presenza di difetti della vista. Alcuni modelli di occhiali da sole, infatti, consentono di montare lenti per la correzione di difetti visivi, mentre altri no.

Le lenti, invece, possono essere di diversi tipi e materiali; tra le più diffuse possiamo trovare:

lenti realizzate con resine plastiche, molto resistenti ai graffi ma con un minore indice di rifrazione;

lenti in vetro, meno resistenti ai graffi ma più sottili;

lenti colorate, ad esempio rosa, marroni o grigio-verdi;

lenti fotocromatiche, ovvero quelle lenti la cui colorazione cambia in base alla luminosità, diventando più scura all'aperto;

lenti degradanti, ovvero con una colorazione più scura sopra e più chiara sotto, particolarmente indicate per la guida;

lenti con filtri colorati,

lenti con filtro UV, che filtra quindi le radiazioni ultraviolette, cioè quelle più dannose;

lenti con filtro polarizzante, che filtrano i riflessi luminosi provenienti dalle superfici riflettenti, donando una migliore visibilità;

lenti a specchio, che consentono la visione anche in condizioni di luce molto intensa (come sulla neve o sul ghiaccio), grazie alla presenza di una patina riflettente sulla lente.

Requisiti e sicurezza degli occhiali da sole

Per essere certi che gli occhiali da sole che vogliamo acquistare siano sicuri e che proteggano efficacemente gli occhi dai raggi solari, dobbiamo verificare che il modello scelto rispetti alcuni requisiti. I più importanti sono:

marcatura CE - che deve essere visibile, leggibile e indelebile sull'asta dell'occhiale da sole

nota informativa o etichetta, sulla quale deve essere riportato l'indicazione del potere filtrante delle lenti, il tipo di filtro solare, la classe ottica (1a o 2a, in base alla qualità ottica della lente), i limiti di impiego e le istruzioni d'uso, di pulizia e di manutenzione.

Infine, è bene sapere che le categorie di filtro solare per le lenti degli occhiali da sole sono: