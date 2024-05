The Organic Pharmacy presenta Advanced Retinoid-Like Body l’olio corpo anti-età

The Organic Pharmacy presenta il suo nuovo olio per il corpo Advanced Retinoid-Like Body Oil, un concentrato di oli naturali - come l'Olio di Rosa Canina, Olio di Arancia e Olio di Carota - e Bakuchiol, per ridurre i segni dell'invecchiamento, migliorare l'elasticità della pelle e donarle luminosità.

Ad azione tonificante e levigante, è ideale su tutto il corpo: dopo un solo trattamento, la pelle risulta straordinariamente morbida, setosa e liscia, un effetto “pelle nuova”. Il profumo avvolgente di questo olio anti-età ricrea la meravigliosa atmosfera della spa a casa, senza macchiare e senza residui sulla pelle.

Basta massaggiare delicatamente con movimenti circolari sulla cute pulita e umida, anche sulle pelli sensibili, e vedrete subito i risultati desiderati.

The Organic Pharmacy nasce più di 25 anni fa a Londra dall’intuizione di Margo Marrone, farmacista appassionata di piante officinali, omeopatia e nutrizione, con la missione di perseguire il benessere utilizzando il meglio della natura. I prodotti sono formulati con oltre 250 attivi naturali estratti da piante ed erbe dalle proprietà uniche, provenienti da colture biologiche per garantire la salute della pelle e contribuire a un mondo migliore. I pilastri di The Organic Pharmacy sono efficacia testata senza compromessi e formule innovative di alta scientificità caratteristiche che si ritrovano anche in Advanced Retinoid-Like Body Oil.