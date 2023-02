Gli ombrelli migliori, per praticità e prezzo, per combattere la pioggia con stile

L?ombrello è l?accessorio per eccellenza per difendersi dagli agenti atmosferici e portare un po di colore nelle grigie giornate di pioggia.

Un po' di stile non guasta mai, e oltre a dover essere pratico e resistente, un ombrello può anche diventare un accessorio alla moda che accompagna il nostro outfit del giorno.

Abbiamo quindi selezionato 5 diversi modelli di ombrelli, i migliori per efficienza, funzionalità e stile: scoprili subito!

Ombrello ribaltabile con manico a C

Una volta provato quest?ombrello, non ne potrai più fare a meno! È infatti il migliore per funzionalità e praticità: ha un manico a C, che ti permette di ?agganciare? l?ombrello al polso e avere le mani libere, e, una volta chiuso si tiene in piedi da solo. Ha un comodo pulsante per l?apertura ed è ribaltabile, così che quando viene chiuso, l?acqua rimane all?interno e l?ombrello non sgocciola e non sporca.

Disponibile in tantissimi colori e fantasie diverse, quest?ombrello è realizzato in tessuto idrorepellente di ottima qualità ed è molto pratico da portare in giro grazie alla custodia ?a borsa?. Antivento, antiribaltamento e antisgocciolamento,è ben fatto, alla moda, comodo e funzionale: super approvato!

Ombrello extra large

Quello di Royal Walk è un ombrello extra large (diametro di 120cm, lunghezza da chiuso 99cm), perfetto per 2 persone, comodo e resistente al vento.

Realizzato in tessuto idrorepellente ad alta densità 190T morbido e leggero, quest?ombrello è elegante, affidabile e resistente; facile da utilizzare, anche grazie all?apertura automatica, è disponibile in diversi colori ed è corredato da una custodia per portarlo comodamente in giro.

Ombrello con luce led e torcia integrata

Ombrello must have per i fan di Star Wars, ma anche per chi cerca un prodotto funzionale e accessoriato: basterà premere il pulsante sul manico, infatti, per selezionare uno dei 7 colori della luce led (rosso, verde, blu, arancione, azzurro, viola scuro e rosa) e illuminare l?asta dell?ombrello.

Con lo stesso pulsante, oltretutto, è possibile accendere la torcia integrata nel manico, cosa che lo rende perfetto per le serate buie. Realizzato in materiale impermeabile e antivento, è disponibile in colori diversi ed è molto comodo da trasportare, grazie alla pratica custodia inclusa.

Ombrello a cupola trasparente

Quello di Fulton è un comodissimo ombrello a cupola che fornisce una protezione ottimale dalla pioggia; è realizzato in pvc di alta qualità e trasparente, così da lasciare la visuale libera mentre si cammina, è molto resistente e la struttura particolare a cupola è abbastanza profonda da proteggerti fino alle spalle,. Si apre e chiude facilmente, è robusto ma flessibile, leggero e ha un design di stile; ti consiglio di farlo asciugare prima di chiuderlo, così da evitare che il pvc si rovini.

Mini ombrello pieghevole contro pioggia e sole

Comodissimo e resistente, questo ombrello pieghevole si distingue principalmente per tre fattori: è molto piccolo e leggero (lungo 18,5 cm da chiuso), tanto da entrare anche comodamente in tasca. Ha un rivestimento esterno che protegge dai raggi solari UV (UPF> 50+) e, nonostante le dimensioni, risulta abbastanza robusto e protegge efficacemente da pioggia e vento.

Ideale da portare sempre con sé, ha una struttura in lega di alluminio di qualità e nella confezione sono compresi anche una custodia dove riporre l?ombrello e un gancio dove appendere l?ombrello per lasciarlo ad asciugare senza bagnare a terra.

