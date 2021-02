I pennelli da trucco essenziali per ottenere un makeup viso dal risultato impeccabile

I migliori pennelli per il trucco, indispensabili per applicare correttore, fondotinta, cipria e fard alla perfezione

I pennelli per il trucco non sono strettamente necessari ma sicuramente sono importanti per ottenere un makeup impeccabile, dal risultato simile a quello professionale. Infatti, i pennelli per makeup aiutano a sfumare al meglio i prodotti e permettono di ottenere effetti più strutturati. Non è necessario collezionarne a decine, ma è importante sceglierli di buona qualità, investendo su pochi pennelli essenziali per poter ottenere un ottimo risultato. Ricordati però di lavarli con cura dopo ogni uso!

Ecco allora i migliori pennelli per applicare correttore, fondotinta, cipria e fard che puoi trovare su Amazon.it, per un makeup viso perfetto!

Pennello per correttore



Il pennello per correttore di Real Techniques è davvero di ottima qualità: le setole, morbide ma compatte, permettono di raccogliere e stendere bene il correttore, riuscendo a sfumarlo senza striature anche nella zona occhi. Perfetto per i prodotti in crema e in pasta. Le setole di tutti i pennelli marcati Real Techniques sono realizzate in taklon, un materiale sintetico e molto igienico.

Pennello kabuki



Il kabuki è un pennello con manico molto corto, setole morbide e compatte che permettono un’applicazione omogenea e impeccabile del fondotinta minerale, della cipria e, più in generale, di tutti i cosmetici in polvere sul viso. Il kabuki di Wunder2 è di ottima qualità, con setole morbide e folte, ed è ideale da portare in borsa grazie alle dimensioni ridotte. Ricordati di usare il pennello con movimenti circolari, così da stendere il prodotto in modo uniforme.

Pennello per definire



Pennello per definire e contornare le guance per un risultato ad alta definizione, il Blush Brush di Real Techniques è un pennello makeup con setole lunghe, fitte e ultra morbide, che permettono di utilizzarlo per scopi diversi, dall’applicazione di blush, terre, illuminanti e cipria in polvere, come anche per lo sculpting. Inoltre, grazie alla forma bombata, riesce a distribuire bene e in modo molto leggero i prodotti, il manico è robusto e con finish "soft touch", e la base è più larga permette di appoggiare il pennello in verticale senza che esso cada.

Set di due pennelli per il trucco occhi

Il set di pennelli Eye Enhancing si compone di due pennelli per il trucco occhi, ognuno con due teste, per ombreggiare, definire, sfumare e applicare uniformemente l’ombretto. Con questo set infatti potrai applicare l’ombretto su tutta la palpebra, grazie alle setole morbide e affusolate, definire e perfezionare la forma dell’occhio, grazie all'estremità del pennello angolato per eyeliner, sfumare l’ombretto per eliminare striature e linee evidenti e per applicare l’ombretto e l'eyeliner sulla rima ciliare.

Realizzati in alluminio riciclato e legno di bambù rinnovabile, questi pennelli per il trucco sono inoltre ecologici, anche grazie agli imballaggi realizzati all'1% con carta tree free e plastica riciclata post-consumo e riciclabile, e sono cruelty free, vegani e certificati PETA.

Pennello a ventaglio per illuminare

Il pennello a ventaglio marcato Luxspire è l'ideale per stendere l'illuminante, i trucchi in polvere libera ed eseguire un contouring impeccabile: morbidissimo, facile da usare, non perde setole e ha un’ottima resa! Le setole sono fitte e realizzate in morbida fibra sintetica, facili da pulire e delicate sulla pelle, mentre il manico ergonomico consente un'impugnatura comoda e confortevole. Perfetto per realizzare ombreggiature e stendere l'illuminante o il blush in polvere, questo pennello va utilizzato principalmente su zigomi, fronte, naso e mento.

Pennello per fondotinta e trucchi liquidi

Il pennello marcato DUcare è l'ideale per applicare il fondotinta e, più in generale, i trucchi liquidi grazie alle setole dense e morbide, che trattengono bene i prodotti permettendoti di stenderli senza problemi. Dal design semplice ma elegante, questo pennello è realizzato con materiali ecologici, setole in fibra sintetica cruelty-free, impugnatura in legno e ghiere in alluminio marrone, e risulta ottimo anche per coprire facilmente piccole imperfezioni, macchie e acne.

Set di due pennelli per le labbra

Questo set si compone di due pennelli perfetti per applicare in modo semplice e veloce i diversi prodotti per le labbra: un pennello labbra e uno per sfumare. Il pennello per labbra ha una punta precisa e ultra stabile per creare delle linee impeccabili con una maggiore definizione, mentre il pennello per sfumature ha la punta arrotondata per permetterti di creare un effetto di messa a fuoco morbida. Perfetti per delineare e risaltare il contorno labbra e la stesura del rossetto, questi pennelli hanno setole morbide, non perdono peli sono facili da pulire e donano risultati duraturi e perfetti.

Pennello professionale per cipria

Bellissimo, elegante e perfetto per l'applicazione dei trucchi in polvere, il pennello marcato Ruesious è realizzato con setole sintetiche morbidissime al tatto, che non assorbono quantità eccessive di prodotto e che garantiscono un makeup uniforme ed impeccabile. Perfetto per applicare polveri, creme o trucchi liquidi, le setole morbide e spesse catturano benissimo il prodotto senza lasciare macchie sul viso, mentre l'impugnatura ergonomica permette un'applicazione professionale del makeup.

Pennello per contouring

Il pennello per contouring marcato find. si caratterizza per la punta angolata, che consente di ottenere una sfumatura modulabile per dare dimensione a zigomi, fronte e mento in modo impeccabile. Ideale per prodotti in polvere, liquidi e creme, questo pennello è uno strumento molto versatile, con manico ergonomico e leggero e setole sintetiche morbide ma resistenti, e permette di realizzare un contouring deciso ma, allo stesso tempo, ben sfumato grazie alla punta angolata e inclinata, utile a modulare la sfumatura a proprio piacimento.

Pennello per blush

Il pennello blush di Real Techniques è tagliato su misura per contornare e definire le guance per risultati perfetti e ad alta definizione. Ideale per il fard in crema o in polvere, questo morbido pennello ti permette di aggiungere colore senza sforzo e di delineare e definire le guance, per risultati sfumati in modo impeccabile.

Balsamo per la pulizia dei pennelli da trucco con tappetino

Almeno una volta a settimana è importantissimo pulire accuratamente i pennelli per il trucco. Una soluzione istantanea per la pulizia dei pennelli è il set di Real Techniques, composto da balsamo solido e tappetino in silicone per pulire le setole. Dermatologicamente testato e cruelty free, questo set è anche facilissimo da usare: basterà intingere la testina del pennello nel balsamo, inserire il tappetino di pulizia all’interno del tappo e aggiungere acqua tiepida; poi, gira le setole fino alla completa rimozione dei residui di trucco, evitando di immergere la base delle setole. Infine, rimodella le setole e lascia asciugare il pennello disteso su un piano o a testa in giù

