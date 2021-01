Primer ciglia volumizzante Paradise Extatic di L'Oréal Paris

Il primer per le ciglia è un cosmetico spesso sottovalutato o poco conosciuto, ma che, una volta provato, non si riesce più a lasciare; la sua funzione, sostanzialmente, è quella di amplificare l’effetto del mascara. Il colore del primer è bianco e deve essere applicato prima del mascara, che in questo modo aderisce meglio alle ciglia e dura più a lungo; ma non è tutto: grazie al primer, infatti, le ciglia appariranno subito più numerose, spesse, voluminose e lunghe.

Il primer ciglia è anche ideale per i mascara colorati, che solitamente non rendono molto, non riuscendo a risaltare bene rispetto al nero delle ciglia: grazie alla base bianca, infatti, i pigmenti si uniscono molto più facilmente e i colori risaltano davvero tanto!

Il primer ciglia Paradise Extatic di L'Oréal Paris tra i migliori primer commercio, soprattutto per il rapporto qualità/prezzo. Amplifica il volume e la lunghezza delle ciglia, e, grazie alla sua formula arricchita con olio di jojoba e vitamine, le nutre e le fortifica; inoltre, riduce la perdita di ciglia durante la rimozione del make-up.

Puoi trovare il primer ciglia Paradise Extatic di L'Oréal Paris su Amazon.it a 11,99 €: rendi le tue ciglia protagoniste assolute in qualsiasi situazione!

