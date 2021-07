I migliori prodotti contro cellulite e ritenzione idrica

Sappiamo bene che per risolvere l’inestetismo della cellulite non esistono prodotti miracolosi o formule magiche, ma è necessario affrontare il problema con impegno e su più fronti.

Un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata e bilanciata ed una sana attività fisica sono i presupposti fondamentali per prevenire o combattere cellulite, ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia. È di fondamentale importanza, inoltre, assumere la giusta quantità di acqua durante la giornata e lontano dai pasti, per permettere una buona diuresi e l’eliminazione ottimale delle tossine.

Ci sono però alcuni trattamenti che si sono dimostrati validissimi alleati nella lotta alla cellulite: ecco i prodotti migliori su Amazon.it che ti aiuteranno a migliorare l’aspetto della pelle, rendendola più luminosa, tonica e compatta.



Defence Body ReduxCell di Bionike

Defence Body di Bionike è tra le migliori creme anticellulite e contro la ritenzione idrica. Il punto forte di questa crema è l’azione freddo/caldo, che stimola la microcircolazione e drena i liquidi in eccesso: non appena la applicherai sulla pelle, avvertirai una sensazione di calore, nonostante il prodotto sia molto fresco. Dalla texture leggera e dal rapido assorbimento, questa crema dà risultati eccellenti con un uso costante: un prodotto davvero valido per attenuare gli inestetismi della cellulite.

Pro: non ha profumazioni aggiunte ma solo eccipienti naturali; l’effetto caldo/freddo garantisce un’elevata circolazione nelle zone interessate;

Contro: l’effetto caldo/freddo non è indicato per chi soffre di fragilità capillare; nel prodotto sono presenti siliconi.

Crema termale anticellulite Collistar

Questa crema anticellulite è tra i migliori prodotti in commercio a base di alghe marine e svolge una doppia azione: riduce gli accumuli di grasso e rassoda e rimodella il corpo. L’applicazione di questo prodotto, formulato con sei alghe marine diverse, è un concentrato di principi rassodanti e fitodrenanti, che migliorano l’inestetismo della cellulite e ritardano l’invecchiamento cutaneo. Dalla texture leggera e setosa, risulta di facile assorbimento e ha una profumazione molto piacevole.

Consigliatissima a chi cerca un prodotto per prevenire la cellulite e per rassodare i tessuti.

Integratore Gold Advance di Cellulase

Queste capsule sono un ottimo coadiuvante nella lotta agli inestetismi della pelle: la cellulite, infatti, è causata principalmente dalla ritenzione idrica e questo integratore alimentare a base di estratti vegetali combatte proprio questo problema, svolgendo un’efficacissima funzione drenante.

Fanghi di alga Guam

I fanghi di alga Guam sono un altro prodotto particolarmente consigliato per combattere la cellulite e rassodare i tessuti: usandoli tutti i giorni con costanza otterrai dei risultati davvero sorprendenti! I fanghi d’alga Guam sono composti da alghe, argilla, oli essenziali di limone e origano. Combattono i radicali liberi, l’invecchiamento cutaneo e levigano i tessuti, favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso. Il procedimento di applicazione classico richiede un po' di tempo, ma verrai ripagata dal risultato. Dovrai applicare i fanghi, con un leggero massaggio, sulle parti del corpo che vuoi trattare, avvolgere l’area interessata con della pellicola trasparente e lasciarli agire per circa 45 minuti, poi sciacquare con abbondante acqua. Un rituale di bellezza per rendere la pelle più tonica ed elastica!

Crema snellente Somatoline 7 Notti

Se non vedi in fretta i primi risultati tendi a mollare? La crema anticellulite Somatoline Snellente 7 Notti allora è quello che fa per te! Questo prodotto, infatti, è un potente trattamento localizzato e a effetto urto, studiato appositamente per quelle donne con problemi di accumulo adiposo su cosce e fianchi. Ciò che rende questa crema anticellulite una delle migliori sul mercato è la sua triplice azione snellente:

azione lipolitica, efficace contro gli accumuli adiposi;

azione drenante, agisce sui liquidi in eccesso favorendone l’eliminazione;

azione anti stoccaggio, efficace nel contrastare la formazione di nuovi accumuli adiposi.

L’applicazione della crema è estremamente semplice in quanto il prodotto va massaggiato la sera sulle zone interessate, e lasciato agire per tutta la notte: i risultati sono visibili già dopo le prime 7 notti di utilizzo regolare, ma se desideri un trattamento più profondo, puoi prolungarne l’applicazione fino ad un mese. Ti consiglio di massaggiare profondamente la pelle quando applichi il prodotto, così da contribuire a riattivare la circolazione e facilitare il drenaggio dei liquidi. Durante la sua applicazione si può percepire una sensazione di calore, un leggero pizzicore e, a volte, anche del rossore, che è considerato normale e cesserà entro 30 minuti: sta ad indicare che il prodotto sta facendo effetto.

Coppetta anticellulite SlimCup

La coppetta anticellulite è un beauty tool in silicone dalla forma sferica molto in voga da qualche anno che aiuta a contrastare cellulite e ritenzione idrica, rendendo la pelle più tonica e compatta. Grazie alla forma e al tipo di materiale usato, la coppetta anticellulite stimola un effetto “pull up”, cioè un’aspirazione localizzata sull’epidermide, che con il tempo ed un utilizzo costante, ha un effetto drenante, stimola la circolazione, aiuta a eliminare le tossine e a ossigenare i tessuti. La coppetta SlimCup è l'unica certificata come dispositivo medico dal Ministero della Salute per una riduzione visibile della cellulite entro 30 giorni (riduzione media del 34% di cellulite). Inoltre, con l'acquisto di questa coppetta anticellulite è compreso l'accesso ai video tutorial per l’utilizzo, il manuale d’uso e la guida “Cellulite mai più”, oltre alla garanzia soddisfatto o rimborsato.

Massaggiatore anticellulite Tesmed Cellulite

Il massaggiatore Tesmed Cellulite è un massaggiatore brevettato con tecnologia di rulli convergenti e divergenti che aiuta a contrastare la cellulite su pancia, cosce e glutei in modo veloce e pratico, stimolando la circolazione sanguigna e incrementando l'efficacia di oli e creme anticellulite. Facilissimo da usare, questo comodo accessorio presenta coppie di rulli convergenti che sollevano e stringono la parte con un effetto a "pizzicotto" e "impastamento" e, simultaneamente, coppie di rulli divergenti che invece lavorano per distendere la pelle. Inoltre, si deve utilizzare nelle zone da trattare per pochi minuti al giorno e dal basso verso l'alto, senza premere sul corpo ma dosando la pressione in modo da non causare fastidi o dolori, per ottenere, nel tempo, una pelle più morbida ed elastica, tonica, snella e levigata, attenuando anche la visibilità degli inestetismi.

Crema professionale anticellulite con effetto calore

La crema di 5kind Clinical Skincare si caratterizza per un ottimo inci, gli ingredienti naturali e l'efficacia nel contrastare la cellulite e la ritenzione idrica. Questa crema infatti, grazie al suo effetto riscaldante e ai 13 principi attivi naturali, stimola il flusso sanguigno, aiutando il tuo corpo a eliminare i grassi, rassodando e lisciando la pelle e riducendo gli inestetismi della cellulite su cosce, pancia, glutei e gambe. Arricchita con alghe, gingko biloba, ippocastano e olio di germe di grano botanico, ricco di vitamina E, questa crema è formulata per ridurre gli inestetismi della cellulite e migliorare l'elasticità della pelle in modo naturale.

Olio anticellulite alla betulla

L'olio anticellulite di Weleda è un prodotto che elasticizza e migliora l'aspetto cutaneo e ne attiva il metabolismo grazie all'efficacia della speciale formula con giovani foglie di betulla, rosmarino ed estratto di radice di rusco. Da applicare con un massaggio cutaneo, quest'olio agisce fino agli strati più profondi dell'epidermide ringiovanendo la pelle e lasciandola morbida, levigata, sana e compatta. Da applicare inizialmente 3 volte al giorno, poi mattina e sera, l'olio di Weleda ha un ottimo profumo, si applica bene, non lascia la pelle unta né oleosa e si assorbe velocemente.

Gel freddo effetto drenante

Il gel freddo drenante Geomar è un gel ad assorbimento ultra-rapido specifico che aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite. Particolarmente indicato in caso di pelli delicate, con fragilità capillare o per chi preferisce un piacevole effetto fresco, questo gel è formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale e contiene principi attivi che agiscono sulle zone affette da cellulite e ritenzione idrica, come l'escina, che aiuta a migliorare la microcircolazione, l'estratto di ippocastano, che rinforza le pareti dei capillari, la caffeina e gli estratti di alghe purissime, che stimolano un’efficace azione lipolitica, e gli oligoelementi del Mar Morto, che restituiscono alla pelle luminosità ed elasticità.

Fanghi d'alga Guam per la cellulite ostinata

Questi fanghi di alga Guam sono la soluzione perfetta per combattere la cellulite più radicata ed ostinata: formulati per chi necessita di un trattamento d'urto specifico, questi fanghi sono ricchi di alghe marine, un concentrato di mare ricco di lipidi e minerali e dal forte potere drenante e antiossidante.

Privi di parabeni, peg, siliconi e glicoli, questi fanghi sono anche facili da usare: mescola prima dell'uso, applicali uniformemente con un leggero massaggio sulle parti interessate poi avvolgi con della pellicola trasparente da cucina e lascia in posa per 45 minuti. Sciacqua con acqua tiepida e massaggia le zone trattate con una crema idratante.

Massaggiatore anticellulite a raggi infrarossi

Il massaggiatore anticellulite Body Sense di Beper è dotato di un sistema professionale lipomodellante in grado di migliorare la microcircolazione della pelle e pertanto di aiutare l'eliminazione delle scorie in eccesso nell'epidermide, che rappresentano una delle cause più frequenti della cellulite. Dotato di 4 modalità di massaggio, per un’azione tonificante, profonda e rilassante, questo massaggiatore è utilissimo contro la cellulite, rimuove il grasso e le tossine in eccesso, migliora la circolazione, modella il tuo corpo e liscia la buccia d'arancia grazie alla tripla azione del massaggio circolare, della pressione pneumatica e dei raggi infrarossi. Inoltre, ha un’impugnatura ergonomica, intensità di massaggio regolabile, spina europea e 4 testine intercambiabili per trattare le diverse zone del corpo.

Olio intensivo naturale anticellulite e dimagrante

L’olio intensivo di B.O.T cosmetic & wellness è un prodotto 100% naturale che sfrutta il potere di oli vegetali (olio di mandorle, olio di sesamo, olio di soia) e oli essenziali (limone, rosmarino, cannella, basilico e ginepro) per eliminare le tossine, bilanciare e nutrire la pelle, stimolare il metabolismo, combattere il grasso in eccesso, combattere la cellulite e aiutare il processo di rassodamento. Inoltre, penetra nella pelle in profondità e si assorbe velocemente, è realizzato in Francia con ingredienti di alta qualità, è un prodotto Cruelty Free e vegano e può essere utilizzato anche per coadiuvare i trattamenti con coppettazione e massaggiatore elettrico.

Crema anticellulite professionale termoattiva

Fight Cellulite è una crema anticellulite professionale e termoattiva effetto caldo che svolge un’intensa azione drenante, tonificante e snellente, rinforza il tessuto connettivo della pelle, combatte la cellulite ostinata e ideale come coadiuvante nei trattamenti anticellulite, per tessuti rilassati e smagliature da gravidanza. Dall’intenso effetto riscaldante, questa crema rassodante è realizzata in Germania ed è un prodotto privo di parabeni e oli minerali, naturale, cruelty free, dermatologicamente testato e coperto da una garanzia sodisfatti o rimborsati.

Kit per pressoterapia PressoEstetica JoySense 2.0

La PressoEstetica Mesis JoySense 2.0 è un kit ideato per coadiuvare il dimagrimento e contribuire a tonificare e rassodare, che ti consente di beneficiare di massaggi estetici per le gambe, glutei, addome e braccia direttamente a casa tua. All’interno della confezione troverai 2 gambali a 5 camere con plantari pressori, connettore doppio per i gambali e il Kit Estetica, composto dalla fascia addominale/glutei, dotata di 3 camere anteriori e 2 camere posteriori, lo sdoppiatore per l’uso simultaneo della fascia e dei 2 gambali e il manuale multilingua. Semplici, rapidi da indossare e da collegare al dispositivo, i gambali e la fascia addominale/glutei sono realizzati per un massaggio locale molto “dettagliato” che agisce sulle zone specifiche del corpo.

Inoltre, JoySense 2.0 è dotato di 2 programmi diversi, ciascuno caratterizzato da una specifica sequenza di gonfiaggio, per ognuno dei quali è possibile regolare l'intensità della pressione e la durata del massaggio: il programma JoySense Slim (un massaggio totale per coadiuvare il dimagrimento, contrastare la tendenza al sovrappeso grazie alla compressione e decompressione del tessuto adiposo) e il programma JoySense Silhouette (un massaggio generalizzato e diffuso, molto piacevole e rilassante, utile per migliorare la propria silhouette e tonificare).

Controindicazioni

Alcune creme o prodotti anticellulite sono dei veri e propri farmaci: ne è quindi sconsigliato l’uso in gravidanza e in allattamento, a chi soffre di fragilità capillare e se si è affetti da patologie a carico della tiroide. In tutti questi casi è bene chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzarle.

