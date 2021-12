I migliori prodotti per capelli per soggetti allergici, biologici e nichel tested

Il nichel è un metallo pesante normalmente presente in natura che può trovarsi nel terreno, negli alimenti e in molti prodotti di uso comune, tra cui bigiotteria, detersivi e cosmetici.

Nei soggetti allergici, il nichel contenuto nei cosmetici può provocare fastidiose dermatiti da contatto, ma in commercio non esistono cosmetici totalmente privi di nichel: l’unica dicitura corretta è “nichel tested”, seguita dalla soglia massima di concentrazione del nichel all'interno del cosmetico. Il limite di tolleranza raccomandato nei cosmetici per i soggetti allergici è pari a una parte per milione (< 1 ppm).

Abbiamo quindi selezionato i migliori prodotti per capelli adatti a soggetti allergici, testati per il nichel e biologici che puoi trovare su Amazon.it, per una hair care super efficace e rispettosa delle pelli più sensibili!

Shampoo Nook vitalizzante anti caduta

Lo shampoo marcato Nook è ideale per capelli fragili che tendono a cadere. Grazie ai suoi principi attivi ha un’azione energizzante su tutta la struttura del capello, rinforzandolo e inibendo la formazione di sebo in eccesso. Inoltre idrata donando volume e lucentezza. Questo shampoo, inoltre, è un prodotto dermatologicamente testato per nichel, cromo e cobalto, privo di parabeni, sles e sls e adatto a lavaggi frequenti.

Scopri di più su Amazon.it

Olio shampoo lenitivo Triderm di Bionike

Triderm di Bionike è uno olio shampoo che deterge efficacemente, ma con delicatezza, i capelli delicati e sfibrati, rinforzandoli e lasciandoli morbidi e setosi. Per le sue proprietà lenitive ed emollienti, è ideale in caso di irritazione e prurito del cuoio capelluto, ma anche per trattare localmente la crosta lattea in neonati e bambini. Dal potere schiumogeno controllato, è indicato anche per shampoo frequenti, contiene profumo esente da allergeni, è formulato senza conservanti ed è testato per il nichel (in tracce inferiore a 0,0001%).

Scopri di più su Amazon.it

Shampoo ultra - delicato per lavaggi frequenti e cuti sensibili

Lo shampoo ultra-delicato di Gyada Cosmetics è un prodotto made in Italy pensato per la detersione dei capelli sottoposti a lavaggi frequenti e per le cuti più sensibili: la sua formulazione leggera a base di tensioattivi delicati deterge dolcemente il cuoio capelluto, risultando ideale per un utilizzo quotidiano. Grazie al succo di aloe vera e agli estratti vegetali di calendula e camomilla, svolge un'azione risanante e lenitiva del cuoio capelluto, risultando indicato anche per le cuti più sensibili e per i capelli che tendono a sporcarsi velocemente. Inoltre, è un prodotto naturale e certificato biologico aiab, vegano, cruelty free, privo di siliconi, parabeni, alcol, coloranti, petrolati, sles, sls, bha, bht, edta e testato per il nichel (meno di 0.0001%)

Scopri di più su Amazon.it

Shampoo purificante antiforfora marcato Nook

Uno shampoo specifico per capelli che manifestano desquamazione da forfora, sia grassa che secca: i suoi principi attivi, dall'azione antibatterica e purificante, normalizzano il cuoio capelluto ristabilendo il naturale equilibrio fisiologico. Il capello rimane pulito a lungo, luminoso e leggero. Questo shampoo è un prodotto dermatologicamente testato per nichel, cromo e cobalto, privo di parabeni, sles e sls e adatto a lavaggi frequenti.

Scopri di più su Amazon.it

Balsamo districante biologico di Alkemilla

Il balsamo al cedro e finocchio di Alkemilla è un prodotto biologico dal forte potere districante e idratante. Adatto a tutti i tipi di capelli, questo balsamo ha un profumo non invadente, non appesantisce e non unge i capelli, risultando quindi ottimo anche per la cute grassa, e con l'uso costante nutre e rinforza i capelli, lasciandoli sani, curati e morbidi al tatto.

Scopri di più su Amazon.it

Balsamo rinforzante Con Alga Spirulina

Il balsamo di Gyada Cosmetics è un prodotto made in Italy dalle proprietà ristrutturanti ideale per districare i nodi delle chiome più fragili e con doppie punte. È un balsamo concentrato e arricchito con Vitamine e Minerali da Alga Spirulina, che districa e scioglie i nodi immediatamente, svolge un’azione rinforzante e ristrutturante per tutti i tipi di capelli, restituisce vigore anche alle chiome più fragili e stressate e rinforza e lucida la fibra capillare. Dalle proprietà idratanti, nutrienti e filmogene, sin dal primo utilizzo i capelli sono incredibilmente più sani e lucidi ed è l’ideale per i capelli fragili e con doppie punte. Inoltre ha una formula completamente naturale e certificata biologica aiab ed è un prodotto vegano, cruelty free, privo di siliconi, parabeni, alcol, coloranti, petrolati, sles, sls, bha, bht, edta e testato per il nichel (meno di 0.0001%).

Scopri di più su Amazon.it

Balsamo idratante per capelli secchi e crespi

Il balsamo per capelli idratante e Illuminante di Omia è un prodotto eco biologico all'Aloe del Salento, formulato con gel di Aloe da coltivazione biologica certificata ed estratta con metodi meccanici senza l'utilizzo di solventi chimici. Lavorata a freddo entro 2h contiene il doppio dei polisaccaridi mediamente presenti negli estratti di Aloe: più alta è la loro concentrazione, maggiore è il potere idratante. Questo balsamo, inoltre, ha una formula anti crespo riparatrice, intensiva e leggera, che districa e rende i capelli lisci e facili da pettinare ed è ottimale per rendere morbidi e luminosi i capelli secchi e crespi. Inoltre, la sua formula Eco Biologica è certificata ICEA, non contiene siliconi, PEG, polimeri acrilici e coloranti sintetici ed è testato dermatologicamente e al nichel cobalto e cromo (meno di <0,0001%), caratteristiche che rendono questo prodotto delicato sul cuoio capelluto e ne permettono un utilizzo frequente, assicurando idratazione quotidiana.

Scopri di più su Amazon.it

Maschera idratante all’olio di Argan e cheratina Secret Pak di Nook

Questa maschera capelli, arricchita con olio di Argan da coltivazione biologica certificata, olio di Macadamia e cheratina, è un trattamento condizionante ideale per capelli secchi e devitalizzati sia naturali che trattati chimicamente. La sua texture ricca e cremosa ammorbidisce e nutre i capelli senza appesantirli, donando una straordinaria brillantezza e morbidezza effetto seta. Questo prodotto inoltre è testato per nichel, cromo e cobalto.

Scopri di più su Amazon.it

Trattamento intensivo all’olio di Argan

Absolute Oil di Nook è un trattamento intensivo ideale per i capelli opachi, crespi, normali e secchi, che può essere applicato sui capelli sia asciutti che bagnati, distribuendone poche gocce su lunghezze e punte. Dalle proprietà rigeneranti, antiossidanti e protettive, quest’olio dona un'intensa lucentezza e setosità ai capelli opachi e spenti, nutre profondamenti i capelli secchi ed elimina le doppie punte, azzerando il crespo. Inoltre, rigenera e rivitalizza la struttura dei capelli, previene la formazione di radicali liberi e ristruttura e rafforza lo stelo capillare, per ridare salute e vitalità alla chioma.

Scopri di più su Amazon.it

Maschera riparatrice profonda per capelli sfibrati e danneggiati

La maschera capelli di Etica Natura è un prodotto dall’azione riparatrice e rivitalizzante che nutre i capelli particolarmente rovinati, secchi e sfibrati dai trattamenti chimici. I principi attivi presenti nella sua formulazione di origine naturale e biologica certificata di calendula, tè verde, olio di mandorle dolci, tiglio e olio di albicocca apportano nutrimento ai capelli, riparandoli in profondità, dandolo loro corpo, lucentezza e pettinabilità e rivitalizzando anche i capelli più sfibrati. Inoltre è un prodotto dermatologicamente testato, privo di sles, parabeni, coloranti e siliconi, realizzato in Itali e testato per il nichel.

Scopri di più su Amazon.it

Gel Colorante Permanente Herbatint

La tinta per capelli permanente di Herbatint è un prodotto che unisce tradizione ed innovazione. La sua formula con 8 estratti vegetali biologici, dermatologicamente testata su pelle sensibile e priva di ammoniaca, resorcina, parabeni, alcool e profumo nutre i capelli per un risultato naturale e un colore ricco di riflessi. Inoltre, è disponibile in 30 colori miscelabili tra loro per creare un look personalizzato, ha una texture in gel facile da applicare, un packaging riciclabile e multiuso che consente più applicazioni e regala un colore intenso e di lunga durata con il 100% di copertura dei capelli bianchi. È anche priva di glutine, adatta per i vegani e testata per il nichel.

Scopri di più su Amazon.it

Tinta permanente per capelli con acido ialuronico Colorpro Xd di Euphidra

La tinta Colorpro Xd di Euphidra copre in modo ottimale i capelli bianchi, con colori brillanti e naturali dai riflessi intensi e duraturi, e grazie all’acido ialuronico idrata a fondo i capelli, donando al contempo volume e morbidezza. Testata su pelle sensibile contro irritazioni, pruriti e rossori, ha una formulazione extra delicata priva di ammoniaca, resorcina, parabeni e para-fenilendiammina ed è testata per nichel, cromo e cobalto.

Nella confezione troverai 1 gel colorante extradelicato, 1 base attivante (perossido di idrogeno a 20 Volumi), 1 balsamo con acido ialuronico e proteine della seta, 1 paio di guanti usa e getta e 1 cuffia. Questa tinta è disponibile in 20 colorazioni diverse.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!