I migliori prodotti per contrastare il gonfiore di gambe e caviglie

Il gonfiore a gambe e caviglie è un disturbo che colpisce moltissime persone e che può acuirsi in presenza di alcuni fattori, come l’intenso caldo estivo. Scopri i prodotti migliori per contrastare questo fastidioso problema che puoi trovare su Amazon.it

Il gonfiore a gambe e caviglie è un problema molto comune, specie tra chi sta in piedi tutto il giorno o rimane seduto a lungo. Tra le cause principali, si possono individuare anche una predisposizione genetica ai disturbi del microcircolo, una cattiva alimentazione e/o la troppa sedentarietà.

Avere le gambe gonfie è un disturbo soprattutto femminile che, per questioni ormonali, si acuisce nella settimana che precede le mestruazioni, come anche in gravidanza. Inoltre, anche la calura estiva contribuisce ad acuire il problema.

Tra i rimedi più utili ed efficaci per contrastare il gonfiore alle gambe, oltre ovviamente a un’attività fisica regolare e a una dieta sana, troviamo sicuramente i prodotti cosmetici a base di sostanze naturali, capaci di svolgere un'azione drenante ed antinfiammatoria.

Scopri i migliori che puoi trovare su Amazon.it e che puoi ricevere subito a casa.

Crema gel effetto freddo di Diosmin Expert

Questa crema gel rinfrescante per gambe pesanti e gonfie stimola la circolazione grazie alla presenza di ingredienti quali Diosmina, Escina, Rusco, Vite Rossa, Ippocastano, Centella Asiatica, Mirtillo, Echinacea e Mentolo.

Questo complesso di principi attivi aiuta ad alleviare la pesantezza delle gambe, a ridurre la fragilità capillare, a ripristinare il normale tono venoso e a favorire il microcircolo.

Ottimo prodotto, fresco e di veloce assorbimento, dopo pochi minuti dall'applicazione lascia un notevole senso di freschezza e sollievo. Senza parabeni, senza oli minerali, senza siliconi e senza profumo: ideale quindi anche per le pelli sensibili.

Pro:

buona sensazione di freschezza e leggerezza;

si stende bene, si assorbe velocemente e non unge;

aiuta il microcircolo e lascia le gambe leggere.

Contro:

non efficace per le vene varicose.

Integratore contro il gonfiore delle gambe marcato Vegavero

Integratore 100% vegan per contrastare i disturbi circolatori: questo prodotto combina l’azione di ingredienti completamente naturali, come Rusco, Centella Asiatica, Vite Rossa, Mirtillo Nero ed Equiseto dei Campi (Coda Cavallina), che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, la funzionalità del microcircolo e la circolazione venosa, contrastando anche gli inestetismi della cellulite e la fragilità capillare.

L’integratore Vegavero è privo di glutine, amido, lattosio, magnesio stearato e additivi artificiali. Il dosaggio consigliato è di 2 compresse al giorno, ma è meglio non assumerlo durante gravidanza e allattamento.

Pro:

prodotto naturale;

sgonfia le gambe e stimola la circolazione ;

e stimola la ; migliora i capillari visibili e le vene varicose.

Contro:

essendo un prodotto naturale, i risultati sono visibili dopo almeno 30 giorni di utilizzo.

24 cerotti Erbaven per gambe gonfie marcate Esi

Questi cerotti sono un dispositivo medico a base di troxerutina, rusco, ippocastano, centella e mirtillo, appositamente ideati per dare sollievo a gambe stanche e gonfie. Semplici e pratici da applicare, grazie alla tecnologia a rilascio controllato sono in grado di concentrare per 6/8 ore le sostanze naturali direttamente sull'area da trattare, dando risultati visibili sin dalle prime applicazioni.

Pro:

buon rapporto qualità prezzo;

aiutano contro gonfiore e pesantezza.

Contro:

non emergono particolari criticità dalle recensioni on line.

Gel rigenerante con borsetta refrigerante di BelleAzul Barcelona

Il gel rinfrescante rigenerante di BelleAzul Barcelona è l'ideale per le persone che passano la maggior parte della giornata in piedi e per chi soffre di gonfiore a gambe e caviglie, donando un sollievo istantaneo alle gambe stanche e dolorose e migliorando la circolazione e il disagio muscolare. Questo gel è un prodotto vegano ed ha una formulazione a base di rosmarino, arnica e menta peperita, per dare freschezza e alleviare il senso di stanchezza e affaticamento delle gambe, e di ippocastano e amamelide, che aiutano a combattere l'infiammazione e favoriscono la circolazione. Inoltre, l'olio di argan biologico e la vitamina E idratano la pelle, lasciandola morbida e liscia. Nella confezione è compresa una borsetta refrigerante, da mettere in frigorifero prima dell'uso per un ulteriore effetto calmante.

Pro:

dona freschezza e leggerezza alle gambe ;

; effetto freddo intenso se tenuto in frigo;

stimola la circolazione ;

; si assorbe velocemente.

Contro:

confezione piccola;

consistenza in gel leggermente appiccicosa.

Gel rinfrescante con bava di lumaca, mentolo, eucalipto ed estratti di mirtillo

Il gel rinfrescante di Nuvo' favorisce il rilassamento muscolare e riduce la sensazione di gambe, piedi e caviglie pesanti, gonfie e stanche. 100% made in Italy, questo gel dona un effetto freddo immediato, grazie alla sua formula innovativa che sfrutta la sinergia di 6 principi attivi naturali: olio essenziale di menta piperita, bava di lumaca pura e concentrata, olio essenziale di anice stellato, olio essenziale di eucalipto, estratto di mirtillo e mentolo in cristalli. Subito dopo l'applicazione, questo gel regala leggerezza e freschezza alle gambe, elimina il gonfiore e la stanchezza e migliora la circolazione.

Pro:

efficace per gambe , piedi e caviglie ;

, piedi e ; dona immediato sollievo, leggerezza ed effetto freddo;

made in Italy;

profumazione fresca e delicata;

ottima qualità.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Massaggiatore per gambe a compressione d’aria

Il massaggiatore ad aria compressa per gambe di Renpho è un dispositivo capace di simulare l'effetto di un massaggio manuale, rilassando i muscoli, migliorando la circolazione sanguigna e contribuendo a ridurre edemi, RLS (sindrome delle gambe senza riposo) e vene varicose. Dotato di un telecomando portatile, che consente di impostare e cambiare facilmente le 6 diverse modalità e le 4 intensità del massaggio, ha un timer di spegnimento automatico di 20 minuti ed è realizzato con materiali sicuri e di qualità. Inoltre, le cinghie in velcro consentono un utilizzo comodo per tutti e le fasce sono separabili una dall'altra e realizzate in tessuto lavabile.

Pro:

packaging molto accurato;

libretto di istruzioni multilingue chiaro ed esaustivo;

molto efficace nel massaggio;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Crema per gambe pesanti e affaticate all'Arnica

La crema marcata Dulàc è un prodotto 100% naturale e made in Italy, che grazie all'alta percentuale di Arnica Montana biologica (15%) dona benessere alle gambe alleviando pesantezza, gonfiore e fastidi. Inoltre, questa crema è arricchita con Diosmina, Rusco e Ippocastano, che agiscono sul microcircolo e migliorano la resistenza dei capillari, rendendoli più elastici e meno fragili, Mentolo, che dona una piacevolissima sensazione di freschezza e Vitamina C, dal forte potere antiossidante. Inoltre, è priva di oli minerali, parabeni, profumi artificiali, coloranti e siliconi, ed è dermatologicamente testata.

Pro:

prodotto naturale con un ottimo INCI;

made in Italy;

prodotto efficace, dona freschezza e sollievo;

si stende facilmente e si assorbe velocemente;

profumo gradevole.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Gel effetto freddo per la circolazione

Il gel freddo NATURAL BENEX di Erboristeria Magentina è formulato per dare sollievo immediato e durevole alle gambe grazie alla sua piacevole sensazione di freschezza e leggerezza. Grazie alla qualità degli estratti presenti restituisce energia e vitalità: l'aloe vera ha un effetto idratante e protegge dagli agenti esterni, il mentolo e la menta piperita hanno effetto rinfrescante, l'eucalipto e la centella asiatica dall'azione tonificante, il ginkgo, che favorisce il microcircolo periferico, e l'ippocastano e l'hamamelis, dall'effetto astringente. Inoltre, questa crema è adatta ad ogni stile di vita, dalla più dinamica alla più sedentaria, ed il suo effetto rigenerante è ideale anche dopo l'attività sportiva e durante un lungo viaggio.

Pro:

effetto freddo immediato ed efficace;

migliora realmente la circolazione e dona una sensazione di benessere, freschezza e sollievo;

e dona una sensazione di benessere, freschezza e sollievo; si assorbe rapidamente senza ungere;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Integratore con estratto di semi d'uva per vene varicose e microcircolo

L'integratore di Gloryfeel è un prodotto realizzato con OPC puro, estratto da semi di uve francesi (proantocianidine oligomeriche - 95% reale contenuto di OPC), e vitamina C, che si caratterizza per il forte potere antiossidante e per la capacità di migliorare la circolazione sanguigna, proteggere e sostenere i vasi sanguigni e il microcircolo, migliorare la funzione cognitiva, contrastare la decomposizione del collagene e ridurre i grassi nel cuore. Realizzato in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sottoposto a severi controlli di qualità, nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati, questo integratore è privo di additivi artificiali, ingegneria genetica, ingredienti animali, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi, lattosio, glutine e conservanti, ed è un prodotto 100% vegano e naturale. Inoltre, ogni compressa contiene 600 mg di OPC puro e 12 mg di vitamina C, senza magnesio stereato, e la confezione da 180 capsule copre il fabbisogno di 4 mesi secondo la raccomandazione di consumo.

Pro:

buon prodotto, efficace e realizzato con ingredienti naturali;

ottimo prezzo.

Contro:

essendo un prodotto naturale, i risultati sono visibili dopo almeno 30 giorni di utilizzo.

I consigli per combattere game gonfie e ritenzione idrica

L'estate è indubbiamente la stagione peggiore per chi soffre di gambe gonfie e ritenzione idrica: in conseguenza del caldo, infatti, la vasodilatazione tende ad aumentare portando con sé un maggiore ristagno dei liquidi, una delle cause principali di gambe gonfie e pesanti e della comparsa di cellulite e pelle a buccia d'arancia. Vediamo quindi quali sono le cause di questi disturbi e i consigli per combatterli.

Le cause

La ritenzione idrica è un disturbo piuttosto diffuso che comporta la tendenza a trattenere liquidi nell'organismo. Comune soprattutto nelle donne, in assenza di patologie quali uno squilibrio tra il sistema venoso e quello linfatico o una cattiva circolazione sanguigna, la causa principale della ritenzione idrica è spesso uno stile di vita poco equilibrato: un'eccessiva sedentarietà e una dieta scorretta, spesso uniti all'infiammazione esercitata dal tessuto adiposo, alla disfunzione vascolare e alla sofferenza a carico del microcircolo, sono fattori che compromettono fortemente le capacità drenanti dell'organismo, facilitando così l'accumulo e il ristagno dei liquidi.

Tra le conseguenze di una scarsa capacità drenante dell'organismo, e di conseguenza del ristagno dei liquidi, troviamo piedi e caviglie gonfie, gambe dolenti al tatto ed alla compressione, gambe stanche e affaticate, pelle a buccia d'arancia e cellulite. Inoltre, il ristagno dei liquidi tende a concentrarsi generalmente nelle zone predisposte all'accumulo di grasso, come addome, cosce e glutei, e se è vero che la ritenzione idrica non incide, di per sé, sull'aumento del peso, è anche vero che il sovrappeso contribuisce a rallentare la diuresi e favorire la ritenzione idrica.

Di conseguenza, per sgonfiare le gambe e al contempo combattere ritenzione idrica, cellulite e pelle a buccia d'arancia, è fondamentale abbinare una dieta sana, varia e drenante ad un'attività fisica adeguata alle proprie esigenze. Vediamo quindi alcuni consigli semplici da seguire per modificare alcuni aspetti del proprio stile di vita e combattere gambe gonfie e ritenzione idrica.

7 consigli per combattere gambe gonfie e ritenzione idrica

Riduci il sale, prediligendo insaporitori come erbe aromatiche e spezie.

Bevi spesso, cercando di assumere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

Assumi potassio e magnesio: il potassio favorisce lo smaltimento dei liquidi in eccesso, mentre il magnesio influenza il passaggio del potassio attraverso la membrana cellulare.

Prediligi frutta e verdura di stagione (5 porzioni al giorno) e segui una dieta ricca di fibre, che contribuiscono a tenere sotto controllo colesterolo e glicemia e a drenare tossine e liquidi in eccesso.

Evita carni rosse, formaggi e salumi, prediligendo carni bianche e pesce

Riduci gli zuccheri semplici, che contribuiscono a promuovere l'infiammazione del tessuto adiposo e la sofferenza del microcircolo a causa della loro capacità di trattenere i liquidi.

Fai attività fisica, in particolare camminata, bici, ginnastica leggera, nuoto e acquagym; evita, invece, gli sport che prevedono salti ed esercizi ad alto impatto e prolungati (come corsa, tennis, pallavolo, squash e aerobica), poiché possono danneggiare la circolazione.

10 cibi drenanti per sconfiggere ritenzione e cellulite

Ecco i 10 migliori alimenti drenanti capaci di combattere gambe gonfie, cellulite e ritenzione idrica:

ananas

anguria

asparagi

cetrioli

cipolle

lattuga

mele

mirtilli

pomodori

ribes

