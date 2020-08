I profumi maschili più amati da uomini e donne

Si dice che l’essenza di uomo stia nel suo profumo, ed è forse per questo che i grandi marchi dell'industria profumiera dedicano all’uomo una grandissima quantità di essenze e fragranze, in grado di esaltare i diversi lati del carattere maschile. Dai profumi con toni caldi, decisi e speziati alle fragranze fresche, tonificanti ed avvolgenti, oggi il mercato offre un profumatissimo ventaglio di nomi, tipologie e flaconi: ce n’è davvero per tutti i gusti, tanto che spesso il problema principale è proprio quello di riuscire a individuare il più adatto al proprio stile e alla propria personalità. Per questo abbiamo selezionato i profumi da uomo più amati ed acquistati e prodotti dalle migliori marche: scoprili subito!

Acqua di Giò è un’icona indiscutibile nel mondo dei profumi da uomo: lanciato sul mercato nel 1996 dalla casa di moda Armani, ancora oggi risulta ancora uno dei profumi maschili più venduti al mondo. Un profumo fresco appartenente alla categoria acquatica, dalla fragranza leggera e aromatica, perfetta da indossare in qualsiasi occasione.

Al primo impatto troviamo un deciso odore di agrumi, come arancia, lime, mandarino e un tocco di gelsomino, mentre le note di cuore sono molto fiorite, composte principalmente da ciclamino, coriandolo, freesia, gelsomino, giacinto, noce moscata, pesca e rosmarino; infine, nelle note di fondo, si palesa un aroma composto da legno di cedro, ancora gelsomino, muschio bianco e patchouli.

Pur essendo una fragranza delicata e rinfrescante, è perfetta per uomini sicuri di sé, che amano sfruttare ogni occasione della vita.

Scopri su Amazon.it la versione da 100ml

L'Eau de Toilette di Trussardi uomo è un profumo dai toni caldi, eleganti e contemporanei, che rievocano il legno, il camino, un senso di casa e di sicurezza. Le note di testa, composte da un accordo di fragranze quali limone, galbano e bergamotto, conducono l'olfatto verso le note di cuore di violetta e geranio, creando un mix di forte impatto. Il finale rivela note di salvia sclarea, pelle e patchouli, che aggiungono lusso e consistenza ad una profumazione passionale e seducente.

Se vi piacciono le profumazioni presenti, decise e persistenti l'Eau de Toilette di Trussardi uomo è quello che fa al caso vostro.

Scopri su Amazon.it la versione da 50ml

Il profumo per uomo di Burberry ha una fragranza aromatica importante, sicuramente più particolare delle altre profumazioni che vi abbiamo proposto. Dalla profumazione fresca ma decisamente maschile, le note di testa sono bergamotto, lavanda, menta e timo, mentre quelle di cuore sono sandalo, gelsomino e muschio. Infine, nelle note di fondo spiccano il legno di cedro, l'ambra e la fava tonka, che donano a questo profumo un'eleganza discreta e un fascino senza tempo, in pieno stile Burberry.

Fresca ed energetica, Burberry for Men è una fragranza perfetta da indossare tutti i giorni, per uomini dal gusto classico ed elegante.

Scopri su Amazon.it la versione da 100ml

Amate le profumazioni speziate? Allora Terre d’Hermes è il profumo da “uomo vero” giusto per voi! Una fragranza del gruppo legnoso-speziato, lanciata sul mercato nel 2006 e diventata oramai un cult della profumeria maschile, arrivando a vincere il premio FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe (2007).

Un profumo unico, fresco ma al tempo stesso speziato, che racchiude dentro di sé note di legno dolce, agrumi e spezie; ha una profumazione persistente e forte, che si caratterizza per le note di testa di arancia e pompelmo, dal carattere forte e corposo, le note di cuore di pepe e pelargonio e le note di fondo di con ricca di patchouli, cedro benzoino e vetiver.

Ideale per le occasioni speciali, Terre d’Hermes è una delle fragranze maschili più originali e amate di sempre.

Scopri su Amazon.it la versione da 100ml

Dalla profumazione agrumata e fiorita, Ck One è la scelta perfetta per chi preferisce i toni freschi ma comunque maschili, rispetto a quelli più caldi e speziati. Dalla fragranza unica, giovane ed informale, da utilizzare senza remore, questo profumo ha note di testa di frutta esotica, bergamotto e cardamomo, note di cuore di rosa, fiore di violetta, noce moscata e fiori freschi e nota di fondo di legni ambrati; inoltre, un accordo di tè verde attraversa tutta la fragranza, dalla nota di testa sino alla nota finale, contribuendo così alla firma Ck One.

Un profumo agrumato fresco, semplice e moderno, dalla sensualità leggera e adatto ad ogni momento della giornata.

Scopri su Amazon.it la versione da 100ml

1 Million è un profumo inebriante e potente, con note di testa fresche che si uniscono ad un accordo maschile legnoso speziato, per una sorprendente alchimia di seduzione. Dall'iconica confezione a forma di lingotto d'oro, questa Eau de Toilette ha una fragranza inebriante e potente, in cui le note vivaci e frizzanti della menta piperita e del mandarino si sposano alla perfezione con le note di cuore di rosa e cannella e le caratteristiche note maschili di fondo: accordo di cuoio, ambra ketal, legni bianchi e patchouli dell'Indonesia.

Tra i profumi maschili più amati, 1 Million è il profumo dell'insolenza, una scia seducente e irresistibile ideale per l'uomo ambizioso, dall'animo giovanile, audace e sfrontato, che sa esattamente cosa vuole.

Scopri su Amazon.it la versione da 100ml

Roma Uomo è un profumo complesso, sofisticato, ricco di sfumature e sfaccettature che si rivelano generosamente, una dopo l’altra, e riecheggiano nell’aria con intensità. Con note di testa di pompelmo rosa, mandarino, basilico e lauro, cuore di geranio e note di coda di cedro, sandalo, massoia, ambra, vaniglia e muschio, l’aroma vitale di questo profumo dipinge lo spirito passionale e vigoroso di una mascolinità tenace e morbida nello stesso tempo, sfumata di mistero e poesia.

Una fragranza intensa, calda e sensuale, perfetta per uomini che vogliono distinguersi dalla massa esaltando la raffinatezza e l'eleganza del loro stile.

Scopri su Amazon.it la versione da 125ml

Cool Water è una fragranza fresca e aromatica, in cui la potenza delle onde rappresenta la forza maschile. Intenso e vitale, questo profumo si caratterizza per le note di testa di lavanda e menta piperita, dalla freschezza intensa, che scivolano nella forza e nella sensualità delle note di cuore di muschio di quercia, legno di sandalo e geranio, fino a giungere al caldo abbraccio delle note di fondo di ambra e muschio, per un risultato forte, fresco e molto maschile.

Fresco, tagliente e potente, Cool Water è l'ideale per uomini dalla personalità autentica e cool, che amano le fragranze fresche e decise.

Scopri su Amazon.it la versione da 125ml

Quella di JOOP! è una fragranza particolare, creata nel 1989 e punto di svolta nel settore della profumeria dell'epoca, grazie all'inserimento di aromi dolci nel campo maschile. Dallo spiccato carattere notturno, con note avvolgenti e voluttuose che si adattano a qualsiasi livello di formalità e che suscitano interesse e curiosità ovunque passino, lasciando una traccia unica e inconfondibile, JOOP! è un profumo dai contrasti audaci, dove la nota di testa che apre con la freschezza del bergamotto e la cannella, si evolve svelando il suo lato creativo, grazie ad un accordo inaspettato di fiore d'arancio, sensualmente scaldato da una rassicurante base orientale: gli aromi strettamente legati alla femminilità esaltano il fascino virile, per una mascolinità espressa attraverso fragranze dolci, golose e floreali che si miscelano perfettamente ai sentori afrodisiaci di cannella e patchouli.

Originale e affascinante, JOOP! Homme è il profumo perfetto per l'uomo audace e carismatico, capace di sedurre a prima vista.

Scopri su Amazon.it la versione da 125ml

Le Male di Jean Paul Gaultier è un profumo virile e sexy allo stesso tempo, un omaggio all'iconica figura che da sempre ispira Gaultier: il marinaio. Un profumo da uomo dove la potenza e la freschezza della menta si sposano alla perfezione con il rassicurante e familiare odore della lavanda, che richiama le classiche fragranze del sapone da barba di una volta, sublimata dalla sensualità della vaniglia

Le Male è un profumo maschile che offre una visione anticonformista della mascolinità, da indossare tutti i giorni e in ogni occasione in cui non si voglia passare inosservati.

Scopri su Amazon.it la versione da 125ml

Qual è la differenza tra Perfume, Eau de Parfume, Eau de Toilette ed Eau de Cologne?

Nella scelta del profumo più adatto alla propria pelle e al proprio stile, è molto importante tenere presente la differenza tra Parfum, Eau de Parfume, Eau de Toilette e Eau de Cologne:

Parfum o estratto - la fragranza più forte ed intensa

L’estratto è il prodotto più forte ed intenso, in cui la concentrazione di profumo nell’alcol è più forte, con percentuali che arrivano fino al 25-30%. Oltre ad essere la fragranza più intensa sulla pelle, arrivando a durare fino ad una giornata intera, nel Parfum vengono privilegiate le note di fondo, calde e nobili come i legni preziosi, golose come le note gourmand, o sensuali come il muschio, l’ambra e le note muschiate, per un risultato molto intenso e sensuale.

Eau de Parfume - per chi cerca una fragranza intensa e persistente

Gli Eau de Parfume si caratterizzano per un potenziamento delle note floreali e fruttate (note di cuore e di fondo) e per una concentrazione delle essenze in alcol che va dal 15 al 20% circa, capace quindi di donare alla fragranza una buona intensità e persistenza, arrivando a resistere sulla pelle per diverse ore.

Eau de Toilette - per una profumazione più moderata

Gli Eau de Toilette sono più leggeri e meno persistenti degli Eau de Parfum a causa della minore presenza di oli essenziali: la minor concentrazione di profumo, intorno al 12-15%, e una maggiore presenza di alcol, infatti, accentuano l’evaporazione ed enfatizzano l’impatto iniziale. Inoltre, al contrario degli Eau de Parfum, negli Eau de Toilette prevalgono le note di testa per sottolineare la vivacità, comprendendo le note frizzanti come gli agrumi e le note marine in tutte le loro sfumature o aromatiche.

Eau de Cologne o Acqua Profumata - una profumazione leggera per tutto il corpo

Le Eau de Cologne si caratterizzano per la profumazione fresca, leggera e vivace, irrinunciabile per chi adotta uno stile sobrio e sportivo. Grazie alla loro bassa gradazione in alcol e la ridotta concentrazione di profumo (3-5%), queste fragranze possono essere usate anche su tutto il corpo o come lozioni dopobarba.

In generale quindi, maggiore è la percentuale di oli essenziali, maggiori saranno l’intensità e la persistenza della fragranza: chi preferisce un profumo molto intenso e persistente dovrà optare per il Parfum. Invece, se si preferisce un profumo più sobrio senza rinunciare ad una buona intensità e persistenza si opterà per un Eau de Parfum, e così via.

Profumi da uomo: dove applicare la propria fragranza preferita

Il profumo da uomo può essere applicato su alcune zone del corpo specifiche, diverse rispetto alle donne. In generale, le zone migliori dove nebulizzare o versare a gocce il profumo da uomo sono quelle dove c'è più circolazione sanguigna e la pelle risulta più calda, permettendo alle note olfattive del profumo di disperdersi nell’aria in maniera continuativa e costante.

Queste zone sono:

Polso - la zona più comune e conosciuta dove spruzzare alcune gocce di profumo ; attenzione però a non sfregare o strofinare i polsi tra di loro, perché in questo modo la pelle tenderà a surriscaldarsi, con la conseguenza di rompere i legami tra le molecole di profumo.

; attenzione però a non sfregare o strofinare i polsi tra di loro, perché in questo modo la pelle tenderà a surriscaldarsi, con la conseguenza di rompere i legami tra le molecole di profumo. Collo - il collo è una zona altamente strategica: essendo una parte del corpo molto calda, con moltissime terminazioni nervose e un'ottima irrorazione sanguigna, è in grado di veicolare velocemente e facilmente le note della tua fragranza preferita.

Orecchie - una zona delicata e sofisticata dove applicare il proprio profumo preferito, ma fai attenzione a non nebulizzarlo sui capelli, perché potrebbero rovinarsi per la presenza di alcol.

preferito, ma fai attenzione a non nebulizzarlo sui capelli, perché potrebbero rovinarsi per la presenza di alcol. Torace e gomito - il torace ed il gomito sono le ultime due zone dove poter applicare il profumo da uomo; il piacevole aroma, condensato e trattenuto tra le trame dei tessuti o sopra il gomito, sarà naturale e decisamente irresistibile!

Le famiglie olfattive più utilizzate nelle fragranze maschili

Con il termine famiglie olfattive si indica la categorizzazione dei profumi in base agli elementi che lo compongono, sviluppata dalla commissione tecnica della Société Française des Parfumeurs così da fornire un linguaggio descrittivo univoco ed uniforme che potesse essere condiviso da addetti ai lavori ed appassionati di profumeria.

Le famiglie olfattive ufficiali sono:

Esperidati o agrumati - oli essenziali freschi e leggeri che caratterizzano principalmente le Eau de Cologne sia maschili che femminili, ricavati dalle bucce di alcuni agrumi come bergamotto, limone, lime, arancia, pompelmo e mandarino, a cui vengono aggiunti altri elementi correlati come essenza di fiori d'arancio, petit grain, o neroli.

sia maschili che femminili, ricavati dalle bucce di alcuni agrumi come bergamotto, limone, lime, arancia, pompelmo e mandarino, a cui vengono aggiunti altri elementi correlati come essenza di fiori d'arancio, petit grain, o neroli. Fioriti o floreali - dalla profumazione estremamente dolce e tipicamente utilizzati nei profumi femminili, gli oli essenziali floreali sono ricavati dai fiori (gelsomino, rosa, mughetto, violetta, tuberosa, ylang-ylang, narciso ecc.), generalmente arricchiti da note di altri gruppi, e rappresentano la famiglia più grande nell'industria profumiera.

femminili, gli oli essenziali floreali sono ricavati dai fiori (gelsomino, rosa, mughetto, violetta, tuberosa, ylang-ylang, narciso ecc.), generalmente arricchiti da note di altri gruppi, e rappresentano la famiglia più grande nell'industria profumiera. Fougère (felce in francese) - dall'odore fresco ed amarognolo, e principalmente utilizzate nei profumi da uomo , le fragranze Fougère sono ottenute unendo elementi come la lavanda, vari tipi di legni, muschi, bergamotto, cumarina...

da , le fragranze Fougère sono ottenute unendo elementi come la lavanda, vari tipi di legni, muschi, bergamotto, cumarina... Cipriati - caratterizzate da un aroma acuto ed avvolgente, le fragranze appartenenti a questa famiglia sono realizzate soprattutto sulla base dell'unione di muschio di quercia, cisto-labdano, patchouly, bergamotto a note fiorite o fruttate come la lavanda o la noce moscata.

Boisé o legnosi - essenzialmente maschili e spesso introdotte da note aromatiche o agrumat, le fragranze della famiglia boises sono caratterizzati dalle note di legni pregiati come il cedro o il sandalo o conifere come il pino o il cipresso, o profumi che ricordano erbe di foresta come il patchouli o il vetiver.

Ambrati o orientali - i profumi ambrati sono caratterizzati da note dolci, cipriate, e fiorite molto pronunciate e persistenti. Soprattutto femminili, queste fragranze dai toni caldi e sensuali hanno note di ambra grigia, muschio, vaniglia, legni esotici, spesso accompagnate da fiori esotici e spezie.

ambrati sono caratterizzati da note dolci, cipriate, e fiorite molto pronunciate e persistenti. Soprattutto femminili, queste fragranze dai toni caldi e sensuali hanno note di ambra grigia, muschio, vaniglia, legni esotici, spesso accompagnate da fiori esotici e spezie. Muschiati o cuoiati - fragranze dalle note secche ed amare, che vogliono riprodurre l'odore del cuoio e del tabacco e spesso accompagnate da note floreali.

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!