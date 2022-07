Protezioni solari Isdin: le più amate per proteggere la pelle dal sole

Siamo in piena estate e il desiderio di ottenere un?abbronzatura bella e duratura si fa sempre più sentire. Del resto i benefici che il sole ha sull?organismo sono risaputi. Per esempio, ci permette di fare il pieno di vitamina D, sostanza essenziale per fissare il calcio nelle ossa; aumenta le difese immunitarie; regola i ritmi biologici e migliora il funzionamento del sistema endocrino. In più, i raggi solari sono un antistress naturale, perché stimolano la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore. La luce del sole è un vero e proprio toccasana: ci fa stare bene e ci rende anche più belli.

Ma non dimentichiamo che il primo passo per ottenere un?abbronzatura duratura è proteggere in modo sicuro la pelle. L?esposizione ai raggi solari infatti, senza un?adeguata protezione, può essere dannosa.

Isdin, azienda leader in fotoprotezione e dermatologia, si dimostra ancora una volta in prima linea con una gamma di prodotti che donano alla pelle una protezione ottimale. Per l?estate 2022 Isdin ha rinnovato tutti i suoi spray e lozioni con nuove formule e nuovi benefici, oltre a rinnovare i pack per renderli più sostenibili.

Inoltre Isdin, grazie al suo programma ESG impegnato per la salute delle persone, della comunità e della salvaguardia del pianeta, è stata riconosciuta un?azienza BCorp. E con la sua gamma di protezioni solari, ha prodotti Sea Friendly appositamente formulati per ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente.

Le protezioni solari Isdin si caratterizzano per texture leggere, che si assorbono rapidamente senza ungere né appiccicare, adatte a tutti i tipi di pelle (comprese quelle grasse e/o sensibili) e perfette per ogni necessità e occasione!

Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati, non irritano gli occhi e sono adatti a tutte le tipologie di pelle, inclusa la pelle atopica e sensibile.

Isdin Protezione Solare Hydro Oil

Dalla formula bifasica a doppia azione, Isdin Hydro Oil protegge la pelle dal sole con un SPF30 e aumenta del 43% l?abbronzatura grazie alla Pro-Melanin TechnologyTM. HydroOil, inoltre, è un prodotto idratante, ad assorbimento immediato con effetto rinfrescante, che dona un aspetto più tonico ed elastico alla pelle ed è resistente all?acqua.

Isdin Protezione Solare Hydro Lotion

Isdin Fotoprotector Hydro Lotion è una protezione solare bifasica per il corpo che offre un'innovativa funzione a doppia azione: Protect e Detox. Hydro Lotion, infatti, apporta un'alta protezione UVB/UVA con SPF50 e al tempo stesso detossina e rivitalizza la pelle esposta al sole grazie all'azione antiossidante della Chlorella Maris: l'organismo vegetale con la più elevata concentrazione di clorofilla al mondo che evita la distruzione del collagene, dell'elastina e della laminina.

Isdin Protezione Solare Transparent Spray Wet Skin

Isdin Transparent Spray Wet Skin è la protezione solare corpo in spray, invisibile e leggera, per la pelle bagnata. Si caratterizza principalmente per la sua texture in spray trasparente, fresca e ad assorbimento immediato. Grazie alla sua esclusiva tecnologia WET SKIN, poi, può essere applicata anche sulla pelle bagnata (acqua e sudore) mantenendo il fattore di protezione e l'efficacia protettiva del prodotto senza lasciare residui bianchi e ottenendo un assorbimento e un'asciugatura immediati.

Inoltre, questa protezione solare contiene il Ginger Cell Protect, con estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante, che offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari. Con questa nuova formula il prodotto risulta ancora più fresco, leggero e a più rapido assorbimento. È disponibile con SPF50 e SPF30.

Isdin Protezione Solare Lotion Spray

Isdin Lotion Spray è la protezione solare corpo in lozione leggera che si assorbe immediatamente, idratando intensamente la pelle e lasciandola morbida e setosa. Anche la sua formula contiene il Ginger Cell Protect, con estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante, che offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari.

Inoltre, ha un erogatore con un sistema di uscita mirato che ne consente l'applicazione in qualsiasi direzione, anche in zone difficili da raggiungere.

Isdin Protezione Solare Gel Cream

Isdin Gel Cream è la protezione solare corpo ideale per tutti i tipi di pelle, inclusa la pelle atopica. È il prodotto perfetto per tutta la famiglia: offre una protezione molto alta, idrata come una crema e si assorbe come un gel. La sua texture Gel Cream è molto facile da stendere su tutto il corpo e, grazie alla sua formulazione mineral oil-free, apporta un finish setoso, senza effetto lucido e una piacevole sensazione di fresco.

Isdin Protezione Solare Gel Sport

Isdin Fotoprotector Fusion Gel Sport è il compagno ideale di chi pratica sport all'aperto, e grazie al nuovo design con pratico moschettone, è ancora più facile da portare con sé. La sua formula con Ginger Cell Protect, contenente estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante, offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari.

Fusion Gel Sport offre quindi un effetto rinfrescante immediato, proteggendo la pelle con filtri ad ampio spettro UVB/UVA che non lasciano residui grassi. La sua formula ultraleggera, traspirante e dal finish invisibile è come una seconda pelle, mentre la tecnologia Wet Skin fa sì che il prodotto mantenga la sua efficacia anche sulla pelle bagnata (acqua o sudore).

Isdin Protezione Solare Fusion Water

Fusion Water è la protezione solare viso ultraleggera per l?uso quotidiano che offre una protezione alta contro la radiazione UVB e UVA, apporta idratazione intensa e ha un assorbimento immediato. Grazie alla sua formula con acido ialuronico idrata in profondità, mentre la sua texture ultraleggera dal finish vellutato si assorbe all?istante, senza lasciare residui grassi

Non comedogenico, oil-free e ipoallergenico, questa protezione solare è l?ideale anche come base trucco.

Isdin Protezione Solare Ultra Age Repair

FotoUltra Age Repair è una protezione solare viso che svolge una triplice azione antiphotoaging: protegge la pelle dal sole grazie a una protezione alta SPF50 e dall?inquinamento; ripara il danno solare accumulato a livello cellulare grazie ai DNA Repairsomes e rigenera i segni visibili del photoaging grazie al Li-Q10, al Collagen Booster Peptide e al suo contenuto di acido ialuronico.

Questa protezione solare antietà, quindi riduce le rughe e migliora la luminosità, l?idratazione e l?elasticità della pelle. Inoltre, la sua innovativa formulazione film-forming protegge la pelle dall'inquinamento urbano e combatte i danni ossidativi causati dal sole, mentre la texture ultraleggera a base acquosa la rende ideale anche per le pelli grasse e come base trucco.

Dopo Sole Isdin

Post-Solar Isdin Spray è formulato con Bisabololo che calma e dona sollievo alla pelle. Grazie al contenuto di aloe, pantenolo, centella asiatica e allantoina, idrata, ripara e aiuta a prolungare l'abbronzatura per tutta l'estate. Post-Solar Isdin Spray è quindi l?ideale per completare la routine di cura della pelle durante l?estate e dopo l?esposizione alle radiazioni solari.

