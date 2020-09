La recensione di Xtreme 3 Beauty Eco Green, il primo rasoio usa e getta sostenibile di Wilkinson

Secondo l'ultima ricerca di Gfk & Europanel "#WhoCaresWhoDoes?", il 40% dei consumatori dell'Europa occidentale è coinvolto dai temi inerenti la sostenibilità. Dopo il cambiamento climatico, la diffusione dei rifiuti in plastica è il problema che sta più a cuore ai consumatori: il 40%, infatti, sostiene che le grandi aziende siano responsabili dell'aumento dei rifiuti in plastica e suggerisce come combattere questa problematica. Secondo il 49% dei consumatori le aziende non dovrebbero più produrre packaging in plastica, il 49% vorrebbe che riducessero la quantità di plastica nei packaging, il 45% vorrebbe dei prodotti riciclabili.

Wilkinson Sword ha quindi pensato a chi ha a cuore l'ambiente e crede che i grandi cambiamenti possano iniziare anche dalle piccole azioni quotidiani, realizzando il nuovissimo Wilkinson Xtreme 3 Beauty Eco Green, il rasoio usa e getta con manico in plastica riciclata e riciclabile, dedicato a tutte le donne che abbracciano uno stile di vita eco-sostenibile.

Il nuovo rasoio Wilkinson Sword Xtreme 3 Beauty si avvale quindi di una denominazione d’eccellenza, quella dell’Eco Green, e, seppur usa e getta, ha il pregio di essere eco-sostenibile e riciclabile. Tutto questo parte dalla confezione esterna che lo avvolge, derivata da fonti sostenibili, certificata FSC e realizzata con oltre il 90% di carta riciclata, ma la vera sorpresa è tutta nella struttura del rasoio: il manico, infatti, è realizzato al 95% in plastica riciclata, arricchito da una testina con 3 lame flessibili e una striscia lubrificante con aloe vera. Inoltre, all’interno della confezione sono presenti 4 rasoi usa e getta, caratterizzandosi così anche per un ottimo rapporto qualità prezzo.

L’esperienza della rasatura è quella cui Wilkinson ha abituato per anni la sua clientela: eccellente già al primo passaggio e decisamente confortevole, grazie al rilascio dell’aloe vera e della Vitamina E sulla striscia, che aiuta a prevenire rossori e irritazioni; inoltre si conferma estremamente preciso, per merito delle tre lame. L’impugnatura del rasoio è confortevole e sicura, e la leggerezza dello stesso lo rende facilmente maneggevole.

Gentile sulla pelle e con il pianeta, il rasoio usa e getta Wilkinson Sword Xtreme 3 Beauty Eco Green è l’unico del suo genere ad avere lame flessibili e caratteristiche nel rispetto dell’ambiente: un ottimo prodotto da provare assolutamente!

