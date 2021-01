Yoffee Clear, il trattamento naturale per sconfiggere la micosi alle unghie

La micosi alle unghie, o onicomicosi, è un'infezione molto comune dovuta all'azione di funghi, muffe o lieviti, che proliferano negli ambienti caldi e umidi e che infettano le unghie, in particolare quelle dei piedi.

Il sintomo principale, e più comune, della micosi alle unghie è l'alterazione del colore naturale dell'unghia, che in superficie appare più fragile, deformata e ispessita, mentre una delle cure più efficaci consiste nell'applicazione locale di creme o oli contenenti principi attivi antimicotici che agiscono sul fungo e sulla zona circostante, agevolando anche la rigenerazione delle unghie.

Yoffee Clear è il trattamento naturale contro la micosi alle unghie marcato Simon & Tom; ideale per combattere ed eliminare funghi, lieviti e muffe, gli accumuli di cheratina, le macchie e le alterazioni di colore, e per rinforzare le unghie morbide e fragili, questo rimedio naturale inibisce la crescita dei funghi (azione fungistatica) e agisce sul loro focolaio di infezione, penetrando a fondo nel letto ungueale.

Dall'efficacia clinicamente testata e privo di effetti collaterali, Yoffee Clear è un prodotto che combatte le infezioni delle unghie grazie alla sua formulazione unica, che unisce i migliori agenti antifungini naturali con quella di estratti e oli essenziali, combinando l'azione benefica dell'olio di argan del Marocco con quella dell'olio essenziale dell'albero del tè, dell'eucalipto, dei chiodi di garofano, del rosmarino e del melograno.

Il miglioramento nell'aspetto e nella salute delle unghie è già visibile dopo 2-4 settimane di utilizzo costante: dopo aver lavato e asciugato accuratamente le dita dei piedi o delle mani, utilizzando il contagocce in dotazione, metti un paio di gocce di Yoffee Clear al centro dell'unghia, stendile in modo omogeneo con il pennellino incluso nella confezione e lascia asciugare.

Il trattamento deve essere applicato tre volte al giorno e può essere utilizzato dalle 4 alle 12 settimane, in base alla gravità della micosi, fino ad un massimo di 24 settimane per ottenere un risultato definitivo.

Yoffee Clear di Simon & Tom è quindi una soluzione topica estremamente potente e completamente sicura che combatte la micosi alle unghie con una miscela unica di ingredienti naturali ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, è un prodotto vegano, privo di parabeni e non testato sugli animali: approvatissimo!

Scoprilo in vendita su Amazon.it