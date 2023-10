I 'Camperos': nuove tendenze e consigli per indossare gli stivali texani

Qualcuno li aveva riposti in soffitta con il proposito di tenerli da parte per un'eventuale party a tema cow boy e, invece, i Camperos ci sorprendono, tornando in prima linea.

Qualcuno li conosce meglio come stivali texani e sono le tipiche calzature da 'saloon' quelle di cui tante volte - in passato - ci siamo innamorati guardando i film western. Bene, proprio loro, stanno conquistando le vetrine dei negozi di scarpe, stanno facendo innamorare (di nuovo) le star di fama internazionale.

Come abbinare i Camperos

Ma, chi negli anni ha indossato i Camperos, sa bene che abbinarli non è affatto semplice. Ci vuole gusto, sobrietà, attenzione, perché è facile cadere nel 'carnevalesco', nel pacchiano o nell'effetto 'campagnolo'. Sappiate che la parola d'ordine per indossare gli stivali texani è 'minimal chic'.

Più il vostro outfit sarà basic, più il Camperos ci starà tutto. Jeans skinny nero, t-shirt nera e chiodo di pelle? Ottimo. Pantalone culotte color sabbia e pullover beige over size? Perfetto. Più è semplice e meglio è, insomma.

Stivali texani da donna, le ultime tendenze

Non mancano poi le rivisitazioni del classico Camperos. E, così, nei negozi e online, troviamo stivali texani con borchie o punti luce e modelli dall'effetto laminato bianco, perfetti sotto ad un jeans sfrangiato.

Vediamo quindi insieme i migliori modelli di stivali texani donna della moda primavera estate 2023!

Stivali Texani Donna Neri

Stivali Texani Traforati

Camperos, Stivali Texani con Borchie

Camperos da Donna Color Blu Pisa

Stivali Texani Estivi in Camoscio

Camperos Texani da Donna Estivi in Suede

Stivaletti Camperos Bassi

Stivaletti Camperos Traforati Color Jeans

Stivaletti Donna in Pelle Traforata

