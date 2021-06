Le migliori ciabatte di gomma per l'estate 2021

Scarpe e ciabatte di gomma sono il trend dell'estate 2021: dall'accoppiata ciabatte più calzini bianchi di Chiara Ferragni agli zoccoli con tacco a stiletto e suola XXL in gomma colorata di Balenciaga, questo trend è solo all'inizio della sua popolarità.

Perfette da indossare sia al mare che in città, con abbinamenti colorati e capaci di osare, le ciabatte di gomma sono il must have di questa stagione, immancabili nelle scarpiere delle fashion addicted ma anche di chi ama stare comoda senza mai tralasciare lo stile.

Per allinearti alle tendenze di stagione e sfoggiare anche tu calzature super trendy, abbiamo quindi selezionato le migliori ciabatte in gomma da donna che puoi acquistare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa in un giorno: scoprile subito!

Ciabatte nuvola in gomma

È arrivata la volta delle ciabatte da piscina in gomma: il capo must dell'estate 2021, infatti, sono le Yeezy Slides, i sandali in gomma con la punta aperta disegnati da Kanye West e indossate da vip del calibro di Kim Kardashian, Billie Eilish e Chiara Ferragni. Già sold out, queste ciabatte si possono trovare sui siti di resell a prezzi record, fino a 1800 euro. La soluzione? Acquistare la versione economica, come questa disponibile su Amazon. Delle ciabatte colorate monofascia con platform, realizzate in gomma di qualità, disponibili in 6 colori diversi (rosa, nero, giallo, arancione, cachi e blu) e perfette da indossare sia al mare che in città, magari abbinate a un caftano multicolore.

Infradito in gomma Havaianas Flash Urban

Nate nel 1962, le Havaianas sono tra le infradito più famose ed acquistate al mondo. La texture delle suole in gomma ricorda i chicchi di riso, uno dei dettagli che rendono le Havaianas inconfondibili, mentre il cinturino che avvolge la caviglia nel modello Flash Urban dona quel tocco in più che rende queste infradito perfette da sfoggiare anche in città. Scopri di più su Amazon.it

Ciabatte in gomma unisex Crocs Classic Clog

Coloratissime e irriverenti, le Crocs Classic Clog sono dotate dell'Iconic Crocs Comfort e disponibili in tantissimi colori per ogni personalità, inclusa la variegatissima palette candy, per offrire un comfort ottimale senza rinunciare al proprio stile. Perfette per unire comfort e moda, per aggiungere un tocco glam e personalizzare al massimo le tue Crocs, impreziosendole con cristalli, gemme e strass, puoi anche

acquistare a parte i charms dedicati

Sandali in gomma Saguaro

Leggere e comodissime da indossare, queste ciabatte a doppia fascetta regolabile realizzate in gomma EVA sono coloratissime e perfette per dare grinta a ogni tuo look. Perfetta da indossare anche con un jeans risvoltato e giacca di lino e disponibili in 17 colori diversi, sono morbide e confortevoli da indossare, e sono dotate di un tacco piatto e stile open toe, che le rende comode sia da mettere che da togliere. Il tocco in più? Aggiungi alle dita gli anelli da piede, smalti colorati o calzettoni per essere super trendy!

Birkenstock Modello Gizeh

Super estive nel loro Yellow Illuminating, il colore dell'estate 2021 secondo Pantone, le Birkenstock modello Gizeh sono realizzate in gomma EVA, che le rende ideali per una giornata in spiaggia, in piscina, sauna o altri ambienti umidi, ma anche da indossare in città. Inoltre, sono disponibili in tantissimi colori diversi, da abbinare a qualsiasi tipo di look, sono molto leggere e facili da pulire e la morbida suola in EVA ammortizza ogni passo con delicatezza. Scopri di più su Amazon.it

Ciabatte con tacco e punta aperta Crocs Cyprus V Heel

Il modello Cyprus V Heel di Crocs è una versione elegante ma comodissima delle classiche Crocs. Con il cinturino sottile in gomma e il tacco di 9,5 centimetri, questi sandali sono confortevoli da indossare, anche grazie al plantare in schiuma Croslite, resistono perfettamente all'acqua e all'umidità e aggiungono un tocco di eleganza alla praticità, comodità e versatilità che contraddistinguono i modelli Crocs.

Infradito con decorazioni floreali

Realizzate in morbida gomma di qualità, queste infradito sono molto comode da indossare, proteggono i piedi dagli attriti e donano un tocco in più ad ogni look grazie alle decorazioni floreali con charms e dettagli curati. Inoltre, hanno una suola antiscivolo, un tacco piatto di 2 cm e sono disponibili in 4 colori diversi.

Infradito in gomma con zeppa Kbk Kimberly

Le ciabatte in gomma Kimberly uniscono la praticità e l'anticonformismo delle flipflop con il glamour e la velleità di una zeppa alla moda. Queste infradito platform, infatti, sono realizzate in gomma EVA riciclata a diverse densità, un polimero elastico ed automodellante che viene usato, di solito, come intersuola delle scarpe sportive per assorbire lo shock della corsa ed attutire le asperità del terreno. In questo modo l'EVA riciclata a multiple densità, con la sua incredibile leggerezza, ti farà dimenticare di avere queste infradito ai piedi, mostrando solo il loro stile e i colori inconfondibili. Inoltre, sono morbide e comode da indossare, sono disponibili in 6 colori diversi e sono dotate di sottopiede automodellante, zeppa da 7,5 cm, tomaia in spugna di cotone, materiale resistente alla corrosione e all'acqua, anti funghi e batteri e suola antiscivolo, antivibrazione e antischock. Scopri di più su Amazon.it

Infradito platform con nastro di seta

Eleganti, comode, morbide e flessibili, le infradito marcare Affinest si contraddistinguono per il bellissimo nastro di seta con stampa bohème, perfetto per celebrare l'estate ed essere sfoggiato in spiaggia, in piscina e in città. Perfetta combinazione tra eleganza e praticità, queste ciabatte in gomma sono poi dotate di suola antiscivolo scanalata, tacco platform da 5cm e sono disponibili in 6 colori diversi.