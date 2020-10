Arriva la pioggia e ritornano le galosce, come sceglierle e come indossarle con stile

Si chiamano galosce, calosce o più semplicemente stivali da pioggia e sono le scarpe gommate che possono salvarci nel periodo delle piogge. In autunno e in inverno, infatti, le giornate di sole lasciano più spazio ai temporali, alle intemperie, al tempo incerto ed avere sempre a disposizione un paio di galosce è un’ottima idea.

Non pensate subito a degli antiestetici stivaloni neri, brutti, ingombranti e anche scomodi, perché la moda ha scelto – ormai da qualche anno a questa parte – di strizzare l’occhio al maltempo, proponendo modelli di stivali da pioggia comodi e anche fashion. Esistono calosce dai colori accesi, altri dalle fantasie di ultima tendenza. Ci sono modelli sobri da poter indossare anche sotto ad un tailleur, all’esigenza, e quelli più sbarazzini, perfetti sotto ad un jeans o sotto ad un outfit più casual.

Ecco 9 modelli di galosce niente male:

Galosce fantasia Spylovebuy: la nostra scelta

Partiamo dalla variegata serie di galosce Spylovebuy. Si tratta di stivali da pioggia alti fin sotto il ginocchio, facili da indossare anche da chi ha il polpaccio più pronunciato, la chiusura con piccola fibbia laterale è pratica e permette di regolarli in base alle esigenze. Il modello realizzato totalmente in gomma, ha la suola antiscivolo e l'interno in fodera sintetica per mantenere il piede caldo anche nelle giornate più fredde. Disponibili in tantissime fantasie: a pois, con farfalle e a fiori per chi ha uno stile romantico, con teschi per chi ha un look rock, ma anche total black per un outfit classico, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Vestono un po' abbondanti.

Galosce basse Crocs

Per chi preferisce degli stivali da pioggia bassi, comunque impermeabili e molto comodi – ideali anche per lunghe passeggiate sotto l’acqua – Crocs propone il suo modello Jaunt shorty boot. Super leggeri possono essere indossati l'intera giornata senza affaticare la gamba. Realizzati interamente in materiale sintetico, non hanno il rivestimento interno, ma nello stesso tempo sono caldi e pensati per la stagione più fredda. La pianta dalla larghezza regular permette di indossarli facilmente grazie anche al diametro Wide, pensato per chi ha il polpaccio pronunciato. Disponibile in tantissimi colori, dal più sobrio nero al più eccentrico giallo limone sono adatti ad ogni look.

Pro. Sono comodi e impermeabili.

Contro. Sono un po' rigidi e calzano piccoli.

Galosce unisex Dunlop

Per chi va in moto, per chi ama vestire sportivo, per chi cerca un paio di stivali da pioggia unisex, semplici e funzionali, Dunlop propone le galosce Protective Dee, ideali anche per il lavoro sotto la pioggia. Il materiale resistente all'olio ha un'eccellente aderenza grazie alla suola certificata SRA. Impermeabili e resistenti anche alle giornate più piovose, l'intersuola e la punta in acciaio proteggono e mantengono il piede al sicuro in ogni occasione. Molto sobrie, disponibili in nero, sono tra le scarpe perfette se si ha uno stile rock senza dimenticare un tocco di femminilità.

Pro. Sono resistenti e durano nel tempo.

Contro. Vestono abbondanti.

Galosce tartan Beck

Se siete alla ricerca delle classiche galosce in gomma, alte, abbastanza aderenti, perfette se indossate con un pantalone skinny o con un leggings, Beck ha un modello economico e molto in linea con le ultime tendenze. Uno stivale da pioggia con dettagli tartan, disponibile in nero e in grigio, per chi ha uno stile classico o in rosso per chi non vuole passare inosservato, hanno un tacco di 3 centimetri, ideale per chi soffre di problemi alla schiena. Il modello curato nei minimi dettagli, oltre ad avere la suola antiscivolo, è completato da una fibbia sul polpaccio che regala un tocco in più agli stivali.

Pro. Hanno un'ottima tenuta contro l'acqua.

Contro. Hanno una vestibilità piccola.

Galosce fantasia Demar

Se invece il modello di galosce che cercate deve essere davvero particolare e non passare inosservato, ci sono gli stivalil da pioggia di Demar che potrebbero fare al vostro caso. Con fantasie geometriche, astratte, colorate, portano ai piedi disegni artistici, sbarazzini e molto originali. L'interno con rivestimento in tessuto è dotato di una soletta estraibile e una suola flessibile antiscivolo perfetti da indossare con la pioggia e dare un tocco di colore anche alle giornate più grige.

Pro. Gli stivali sono belli e caldi.

Contro. Per alcuni clienti vestono un po' larghi.

Galosce versatili Aigle

Resistenti e comodi questi stivali da pioggia Aigle sono versatili e hanno un design moderno adatto ad ogni tipo di look. Realizzate in gomma sono resistenti al tempo e alle intemperie. L'interno in fodera sintetica mantiene caldi e protetti i piedi, mentre il tacco da 0,5 cm permette di indossarli tutto il giorno e non avere fastidi alla schiena. Le galosce dalla vestibilità normale, sono prive di chiusura per essere indossate in pochi secondi. Disponibili in differenti colori come blu, grigio e nero per chi vuole uno stivale passe partout, potete scegliere quelli in rosso, giallo o arancione se non volete passare inosservate. Curati nei minimi dettagli il bordino a contrasto bianco e la targhetta logata, rendono il modello elegante e raffinato.

Pro. Gli stivali sono belli e comodi.

Contro. Meglio scegliere mezza taglia in più.

Galosce trapuntate Aonegold

Alti fino al ginocchio, gli stivali Aonegold proteggono i piedi e la gamba da pioggia e freddo. Il design grintoso si rifà al mondo dell'equitazione e rende le galosce ideali con ogni outfit, perfette per il tempo libero, da abbinare con un paio di jeans, possono essere utilizzate anche a lavoro o per un'occasione speciale con un abito midi o con un tubino total black. Il dettaglio trapuntato sul gambale si abbina alla perfezione a quello in vernice della tomaia alta e avvolgente. Realizzati in PVC, con fodera interna in tessuto e suola antiscivolo sono pensati per avere il piede al caldo e protetto dalla pioggia su qualsiasi superficie. Disponibili in nero o blu sono glam e versatili.

Pro. Mantengono il piede al caldo.

Contro. per essere comodi meglio prendere un numero in più.

Galosce con lacci Gurger

Gli anfibi sono la vostra passione e sognate di indossarli tutto l'anno anche durante la stagione delle piogge? Allora questo modello della Gurger fa al caso vostro. Il materiale esterno in gomma è impermeabile, morbido, confortevole e super leggero ideali per accompagnarvi durante gli impegni della giornata senza affaticare le gambe. La fodera interna è pensata per mantenere il piede caldo, mentre la suola antiscivolo in gomma, è perfetta per camminare su superfici bagnate senza correre il rischio di cadere. Neri, blu o fucsia, le galosce modello anfibi sono un must have per chi ha un mood deciso.

Galosce british Crocs

Atmosfere british e mood rock'n’roll caratterizzano i Chelsea boots della Crocs. Il modello conosciuto anche come Beatles boots sono un grande classico presente nel guardaroba di ogni fashion addicted, quindi impossibile rinunciare alla versione impermeabile. Gli stivaletti regular con tacco western, sono adatti ad ogni occasione, da abbianare con un pantalone skinny, sono irresistibili con un vestitino fiorato in pieno stile 70'S. La marcia in più? L'iconica fascia laterale è disponibile sia monocromo che con stampa fantasia per rendere unico uno stivaletto che non passa mai di moda.

Pro. Leggere e comode.

Contro. Il collo della scarpa è un po' stretto.

Come scegliere le galosce

In autunno e inverno proteggersi dalla pioggia e dal freddo è possibile non solo con l'abbigliamento, ma anche con le scarpe. Più che semplici accessori, devono essere scelti con cura perchè devono essere comodi e accompagnarvi durante gli impegni della giornata.

In autunno le giornate piovose sono frequenti quindi le galosce non possono mancare nel guardaroba. Per scegliere il modello adatto ecco alcuni consigli.

Vestibilità

Questo è l'aspetto più importante perchè devono essere comodi, quindi un fattore da prendere in considerazione è la circonferenza del polpaccio ed evitare che risulti troppo stretto o largo. Ideale è scegliere un modello con gambale regolabile con lacci, fibbie o aperture a strappo.

Suola interna

Molti stivali hanno al loro interno una suola sottile che oltre ad ammortizzare, crea una barriera termica per avere i piedi caldi e asciutti. Le migliori sono quelle in EVA o schiuma perchè offrono un comfort maggiore.

Suola esterna antiscivolo

Sicurezza e protezione sono le caratteristiche principali delle galosce soprattutto sul bagnato, per questo motivo quando acquistate un paio di stivali dovete fare attenzione alla suola, rigorosamente antiscivolo. Deve esercitare una trazione non solo su superfici bagnate ma anche in presenza di neve e ghiaccio.

Isolamento

In inverno le temperature basse devono essere contrastate con vestiti e scarpe calde, quindi le galosce devono essere realizzate con materiali confortevoli. Dalla lana ai materiali sintetici l'importante è che il piede sia sempre caldo e asciutto.

Materiali

La maggior parte delle galosce è realizzata in gomma, perchè impermeabile e resistente. Alcune volete si possono trovare modelli in pelle che riescono a proteggere il piede dall'umidità.

Come scegliere gli stivali in base al fisico

Gli stivali non devono essere solo belli, ma anche comodi per questo bisogna fare attenzione al modello adatto al proprio fisico, per sentirsi a proprio agio. Vediamo i modelli principali:

fisico sportivo : se avete un fisico sportivo e allenato non potete fare a meno degli ankle boots , il tacco largo e squadrato slancia la figura;

: se avete un fisico sportivo e allenato non potete fare a meno degli , il tacco largo e squadrato slancia la figura; fisico androgino : se siete alte e con poche forme, per addolcire la figura potete scegliere stivali dalla punta arrotondata , flat e sopra al ginocchio e regalare un tocco di femminilità alla vostra figura;

: se siete alte e con poche forme, per addolcire la figura potete scegliere stivali dalla , flat e sopra al ginocchio e regalare un tocco di femminilità alla vostra figura; fisico petite : stivali leggermente a punta e t acco sottile sono i segreti per slanciare la gamba di chi non ha l'altezza da top model;

: stivali leggermente a e t sono i segreti per slanciare la gamba di chi non ha l'altezza da top model; fisico longilineo : chi ha le gambe e le caviglie sottili rischia sempre di acquistare stivali che tendono a scendere, per evitare questo problema i socks boots , gli stivali aderenti effetto calzino sono un must have

: chi ha le gambe e le caviglie sottili rischia sempre di acquistare stivali che tendono a scendere, per evitare questo problema i , gli stivali aderenti effetto calzino sono un must have fisico a clessidra : alti fino al ginocchio e tacco a cono riescono a slanciare la figura e sono super seducenti;

: alti fino al e riescono a slanciare la figura e sono super seducenti; fisico a pera : per far apparire le gambe più lunghe meglio puntare sugli stivali al ginocchio con un po' di tacco e dallo stile minimal;

: per far apparire le gambe più lunghe meglio puntare sugli con un po' di tacco e dallo stile minimal; fisico a mela: per bilanciare la figura e avere un effetto armonioso gli stivali con zeppa o con tacco molto grosso sono perfetti.

