Le sneakers donna 2023 da abbinare a qualsiasi outfit

La sneaker è una scarpa davvero versatile che non può mancare nel guardaroba di ogni donna!

Nata originariamente come scarpa esclusivamente sportiva negli ultimi anni è spuntata anche sulle passerelle di moda abbinata a qualsiasi tipo di outfit, diventando la protagonista anche nelle passerelle delle maison d?alta moda. La giusta sneaker riesce infatti a rendere giovane e attuale anche un abito classico ed è capace di dare una marcia in più a qualunque tipo di outfit. Ecco quindi le sneakers che ogni donna dovrebbe avere!

1. Sneakers New Balance donna

Caratterizzata da uno stile classico e una linea aerodinamica con tomaia in microfibra/ mesh e un'ammortizzazione dell'intersuola in EVA, la sneaker New Balance 500 è una scarpa dalla classica silhouette running con dettagli di design ispirati all?amatissimo modello 574. Ideali da abbinare ai look con pantaloni neri, bianchi o jeans, ma perfette anche con un vestitino a fiori con sfondo nero o bianco, la comodità e la resistenza di queste sneakers non vi farà più tornare indietro. Anche il prezzo è davvero accessibile!

2. Sneakers donna Skechers Uno- Stand On Air

Le nuove Skechers Street Uno - Stand on Air si caratterizzano per lo stile alla moda con lacci, una tomaia sintetica liscia e perforata con una soletta in memory foam e un'intersuola imbottita a vista Skech-Air. Disponibili in tantissimi colori diversi, che si abbinano facilmente ad ogni tipo di look, sono perfette anche con un paio di jeans dal lavaggio semplice e un blazer elegante.

3. Sneakers donna Fila Disruptor

La scarpa di tendenza degli anni '90 è tornata! La Fila Disruptor è la ?dad shoe? originale per tutti i giorni: con la sua forma unica e insostituibile e la suola massiccia e voluminosa, è un modello imperdibile per tutte le fashion addicted e le amanti della moda vintage.

Inoltre, hanno una forma ultra stretta che ben si adatta al piede femminile (meglio però scegliere almeno una taglia in più), tomaia in finta pelle di alta qualità, fodera in tessuto, intersuola in EVA e suola in Thermo Poli Rock con ammortizzazione massiccia stile zeppa e carrarmato ben profilato.

Queste sneaker vengono valorizzate soprattutto in combinazione con jeans stretti a ?sigaretta?, ma stanno bene con praticamente qualsiasi tipo di outfit. Inoltre, oltre al bianco, sempre alla moda, sono disponibili tantissime altre combinazioni di colori, che puoi scoprire qui!

4. Saucony donna Jazz Original

Un paio di sneakers perfette per chi ama vestirsi in maniera casual e sportiva anche per la vita di tutti i giorni. Disponibili in tantissimi colori diversi, le Saucony Jazz Original sono tra le scarpe più acquistate in assoluto nel 2022 e il motivo è presto detto: colorate, belle, comode e super stilose!

5. Adidas Stan Smith

Le Stan Smith sono un paio di sneakers molto di tendenza negli ultimi due o tre anni. La pelle bianca e la linea semplice di queste scarpe sportive fa sì che possano essere abbinate davvero a qualsiasi look, perfette anche sotto un abito elegante per sdrammatizzarlo un po?.

6. Sneakers donna Liu Jo

Le sneakers donna Liu Jo sono le scarpe più acquistate e amate del 2022, e con questo modello della collezione moda primavera estate 2023 si riconfermano come must have della stagione.

Belle e comode, queste sneakers donna Liu Jo in brighty mesh si caratterizzano per la suola platform multicolor di 5 cm, logo brand laterale, dettagli in suede e allacciatura frontale, e sono disponibili in due bellissimi colori: rosa e verde chiaro.

