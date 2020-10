Moda scarpe donna Autunno Inverno 2021: i modelli must have da non frasi scappare

L'autunno è arrivato, e con lui anche le nuove tendenze moda che caratterizzeranno questi mesi freddi. Ma quali sono i modelli di scarpe da donna da avere nell'armadio per essere in linea con la moda di stagione? Dalle scarpe baby Mary Jane ai combat boots, passando per dettagli in catene, pointy toe ed effetto peluche, le tendenze che segnano la moda scarpe Fall Winter 2020/21 giocano con contrasti di stili, epoche e materiali, accompagnati però da grandi classici, come gli stivali in gomma o l'intramontabile plateau.

Per aiutarti nella scelta ed essere sempre aggiornata, abbiamo quindi raccolto dalle sfilate più importanti e i red carpet di vip e celebrities i modelli di tendenza da sfoggiare ai piedi nel corso della stagione moda Autunno Inverno 2020/21, tutti in un'unica guida!

Stivali al ginocchio con tacco basso e imbottitura

Gli stivali si confermano protagonisti delle tendenze moda della stagione Autunno Inverno 2020/21: i modelli sono alti, appena sotto o sopra il ginocchio, morbidi e anche arricciati, confermando la combo moda pantaloni/jeans indossati dentro ai boots.

Gli stivali marcati Gracosy risultano morbidi sulle gambe, leggeri da portare ma robusti e di qualità. Dotati di una calda e confortevole imbottitura interna in pelliccia sintetica, questi stivali hanno una suola in gomma di circa 1 cm, un tacco basso da 3,5 cm e una chiusura laterale con cerniera. Inoltre, risultano morbidi anche sul collo del piede, avvolgendo senza stringere, e calzano comodissimi.

Mary Jane in stile baby "Tea And Cakes Vintage Shoes"

Da indossare con il classico calzino bianco, le Mary Jane in stile baby sono il must have di questa stagione moda. Piene di fascino femminile, con delicati fiocchi e dettagli ritagliati, le Mary Jane di Joe Browns sono rifinite con un cinturino raffinato e un tacco Louis, per uno stile sofisticato e super girly. Inoltre, sono realizzate in pelle sintetica, calzano benissimo e sono impreziosite da inserti in carta da zucchero e una fodera interna vintage a fiorellini.

Combat boots in pelle sintetica

I combat boots sono anfibi alti, dotati di lacci e fibbie, che si confermano come must have di stagione: le tendenze moda di quest'anno li vogliono sempre più alti, aggressivi e trendy.

Gli anfibi di Malu Shoes, modello Chiara Ferragni, si caratterizzano per l'eleganza della punta sfilata anni 90, la praticità del tacco largo di 3cm, la suola in gomma antiscivolo comfort e il plantare anatomico e antiodore. Inoltre, hanno un'altezza al ginocchio, sono realizzati in ecopelle nero e sono ricchi di dettagli grunge, tra lacci, fibbie e taschini: una scarpa che non vi farà sembrare banali anche se non indossate nient'altro.

Ballerine in velluto pointy toe

Le scarpe marcate Jamron uniscono in un unico modello due delle tendenze più forti di questa stagione: le ballerine ed il pointy toe, il puntale a punta.

Realizzate esternamente in velluto di qualità, e in cuoio e microfibra all'interno, queste ballerine pointy toe risultano comode da indossare, ben fatte, e sono impreziosite da un cinturino alla caviglia dorato e con fibbia regolabile: iper-femminili, sottili e affilate, come le classiche scarpette delle favole!

Mocassini da donna in pelliccia sintetica

Da abbinare a gonne e abiti longuette nelle sfumature delicate, le classiche scarpe maschili tornano alla ribalta grazie alle tendenze moda Fall Winter 2020/21.

I mocassini da donna di Yinka Shoes sono un connubio perfetto tra moda e comodità: realizzati in pelliccia sintetica leopardata e impreziositi da una fibbia a catena piatta, sono prive di tacco e sono comodissime da indossare. Attenzione però: calzano poco. Nel dubbio, meglio acquistare una taglia in più.

Sneaker a collo alto con para over

Le tendenze sneakers Autunno Inverno 2020/21 si arricchiscono di proposte romantiche in bianco, come il modello Corin di Buffalo.

Il nuovo stile Corin di Buffalo London fa rivivere scarpe da ginnastica retrò con para over. Realizzate in pelle sintetica, sono comodissime da indossare e si caratterizzano per i lacci in corda tono su tono, un anello per il tallone, una suola leggera, polsino e linguetta imbottiti. Complete del caratteristico marchio Buffalo, hanno una costruzione originale intersuola-suola e la para alta 5 cm.

Mary Jane con plateau e cinturino alla caviglia

Le Mary Jane sono un intramontabile evergreen che ciclicamente torna di moda sulle passerelle dei grandi stilisti. Dalle infinite varianti, solitamente queste scarpe si caratterizzano per il tacco midi, la punta arrotondata e il cinturino alla caviglia o sul collo del piede, e si prestano a moltissimi tipi di outfit.

Le Mary Jane di Elara sono realizzate in pelle sintetica di alta qualità e sono ben rifinite, comode e molto belle. Disponibili in 6 colori diversi, hanno un cinturino sottile alla caviglia e un tacco di 11cm, ma attenzione, calzano poco: meglio scegliere un numero in più.

Stivali da pioggia in gomma nero lucido

Lo stivale per la pioggia è l'accessorio moda Fall Winter 2020/21: avvistati in passerella anche per Prada e Dior, gli stivali in gomma di questa stagione vengono proposti in tantissime varianti diversi, regalando la possibilità di abbinarli creando look semi couture, come sotto gonne longuette e giacche voluminose.

Gli stivali da pioggia marcati Hitmars sono completamente impermeabili ed eleganti, ma, allo stesso tempo, comodissimi. Realizzati in 90% PVC e 10% cotone di ottima qualità, sono dotati di una suola antiscivolo morbida e confortevole, sono perfettamente impermeabili, calzano perfettamente e hanno un'altezza a metà polpaccio; inoltre, hanno una chiusura slip-on, un tacco di 3,5cm e un design rock, con punte sul gambale e nel colore nero lucido.

Mocassini derby da donna con plateau e tacco quadrato

Tra le tendenze moda per la stagione Autunno Inverno 2020/21 spiccano indubbiamente le scarpe ispirate ai modelli maschili, tra mocassini, derby e monk strap: incredibilmente glamour anche al femminile, sia da giorno che da sera, se in vernice possono essere accostate ad un tailleur-pantalone tuxedo, mentre i modelli più girly con tacco si possono abbinare anche alla gonna, rigorosamente con le calze.

I mocassini da donna con plateau di Allegra K sono realizzati in pelle lucida sintetica, hanno un tacco quadrato di 11.5 cm e una chiusura con lacci; inoltre, sono disponibili in 4 colori diversi, calzano benissimo e sono di ottima qualità, comode e ben rifinite.

Le tendenze moda scarpe Autunno Inverno 2020/21

Ma quali sono le tendenze moda Autunno Inverno 2020/21 per le scarpe da donna? Questa stagione, la moda punta tutto sul minimal, nelle forme e nelle linee, prediligendo una sontuosa semplicità.

Tra modelli e look da copiare, ecco la nostra guida completa per scoprire tutti i modelli di scarpe moda avvistati alle sfilate Autunno Inverno 2020 2021 di New York, Londra, Milano e Parigi.

Stivali

Alti o altissimi, appena sotto o sopra il ginocchio, a fantasia fiorata, in satin, gli stivali conquistano le passerelle presentandosi praticamente in tutte le salse! Per la stagione Fall Winter 2020/21 si portano aderentissimi, sotto a gonne e capi cropped, oppure morbidi e arricciati, con tacchi conici sopra ai pantaloni in pieno stile anni Ottanta, ma anche in versione stivale di gomma antipioggia, purché in chiave deluxe.

Baby shoes

Intramontabile classico, il modello Mary Jane con cinturino alla caviglia si arricchisce di dettagli baby, tra occhielli a forma di cuore, plateau e perle, da indossare sotto a gonnelline a pieghe e camicette col colletto ricamato, rigorosamente con calzino bianco in evidenza.

Cinturino alla caviglia

Ballerine, platform o pointy toe, le scarpe con il cinturino tornano di moda. Tantissime e diverse le proposte viste in sfilata, si possono abbinare a leggings neri vinilici, cappotti check o con abiti midi di sera, per un'elegante versione luxury.

Sneakers

Le sneakers donna della moda Fall Winter 2020/21 sono le scarpe must have: comode ai piedi e iper stilose. Bianche, nere o color block, con platform o para over, in pelle o in vernice, ma anche in tela e in suede, passando anche per alcune creazioni vintage, le sneakers di questa stagione possono essere abbinate per realizzare tantissime tipologie di look diverse; da indossare con abiti sofisticati e gonne plissé, per un autentico outfit sporty chic, ma anche sotto tailleur e completi più formali, perfetti per uno stile informale ma ricercato.

Chains

Presenti su abiti, scarpe ed accessori, le catene sono il nuovo dettaglio fashion delle collezioni Autunno Inverno 2020/21, sia in versione bold-black che in versione più sottile. Utilizzate come cinturini alla caviglia in versione rock, o come cavigliera per slingback e décolleté dal design classy e raffinato, le fashion chains diventano ornamenti indispensabili.

Combat boots

I combat boots sono anfibi alti, anche fino al ginocchio, dotati di lacci e spesso adornati da fibbie. Stivali robusti, con suola rinforzata e pelle nera, si indossano anche di sera, ma solo nella versione total black, con cappotti sartoriali e gonne al ginocchio.

Plateau e para in gomma

Tra i protagonisti delle passerelle Fall Winter 2020/21 troviamo zeppe e plateau altissimi, declinati in pieno stile anni ’70 su scarpe con tacco sagomato e punta squadratissima, o capaci di dare un twist a Mary Jane e stivali.

La para, invece, diventa un dettaglio fashion sporty grintoso e divertente. Esasperata, colorata e spesso esagerata, la para stile carro-armato diventa plateau sotto a sfiziosissime Mary Jane, o trasforma in chiave bold-rock stringate e mocassini mannish-style.

Scarpe maschili

Mocassini, stringate derby e monk strap sono i modelli del guardaroba maschile che torneremo a indossare. Da abbinare a gonne e abiti longuette nelle sfumature delicate, o da portare con un paio di calze in perfetto mannish-style, i modelli stringati classici possono essere indossati sotto pantaloni e jeans, meglio ancora se con un pantalone in tweed o nero con pinces sul davanti, abbinato ad una camicia e un blazer dal taglio maschile.

Punte quadrate e punte affilate

Comode e casual, le punte squadratissime diventano un vero must-have per i look diurni, mentre le affilatissime ed iper-femminili pointy toe diventano indispensabili per completare un look raffinato e sensuale di sera. Le punte quadrate sono state avvistate su stivali cuissardes, texani sporty e bicolor, ma anche sulle immancabili Mary Jane, mentre le pointy toe diventano super girly e delicatissime nella loro allure chic.

Effetto peluche

Tra le scarpe Autunno Inverno 2020/21, infine, spiccano quelle dall’insolito “effetto peluche” : dalle kitten heels in stile bon ton alle scarpe mannish-style, durante questa stagione la pelliccia si porta anche ai piedi, per outfit super fluffy del tutto fuori dal comune.