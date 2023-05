10 scarpe da donna eleganti per un’occasione speciale

Ogni donna dovrebbe avere almeno una scarpa elegante nella propria scarpiera (o ancora meglio se nella cabina armadio!). Sono molteplici le occasioni in cui è necessario e richiesto indossare un sandalo o una decolté elegante, come una cena di lavoro, un matrimonio o una festa.

Ecco quindi 5 scarpe da donna eleganti nei modelli basic più 5 modelli super trendy, originali e di marca, da indossare per un’occasione speciale!

1. Décolleté nude Guess

Le scarpe décolleté con tacco vertiginoso e rigorosamente color nude sono un must have per ogni donna. Queste scarpe si adattano praticamente a qualsiasi look essendo versatili, sobrie ed eleganti. In più rendono la gamba otticamente più snella grazie al colore!

2. Sandali argento con plateau

Questi sandali di Nero Giardini è la perfetta combo tra eleganza e comodità. Se avete bisogno di una scarpa comoda ma al tempo stesso elegante questo sandalo argento è quel che fa per voi! Grazie alle fasce frontali e al plateau non vi farà sentire mal di piedi nemmeno alla fine della serata.

3. Scarpe eleganti nere

Il sandalo nero non è il massimo dell’eleganza, ma in molti look e outfit è un colore indispensabile al quale ricorrere. Queste scarpe di Bata uniscono la comodità alla semplicità di un sandalo intrecciato nero che vi ritroverete ad utilizzare molto spesso. Un difetto? È in camoscio, fate quindi attenzione all’acqua ed a camminare su un prato, potreste macchiare irrimediabilmente i vostri sandali.

4. Décolleté Liu Jo

Il vostro look è monocromatico e semplice e volete quindi impreziosirlo con un sandalo particolare? Ecco quello che fa al caso vostro! La stampa in finta pelle di serprente è elegante e molto di moda negli ultimi anni.

5. Sandali estivi Bata

L’occasione speciale a cui dovete partecipare è d’estate? Il sandalo rosa cipria di Bata è quello che fa al caso vostro! Comodo, elegante e anche sexy. Lascia il piede scoperto, ha un buon plateau che lo rende comodo e delle applicazioni dorate perfette per un outfit super glam!

Vediamo ora 5 modelli di scarpe eleganti davvero unici e particolari, da sfoggiare per un occasione speciale!

1. Sandali donna baroque Versace Couture

2. Sabot donna Versace Couture

3. Sandali con tacco a campana Moschino

4. Sandali con tacco a spillo Guess

5. Sandali lime donna Versace Couture

