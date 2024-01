Le migliori scarpe per fare escursioni

Le scarpe da trekking sono un'attrezzatura fondamentale per chiunque ami camminare in montagna o in natura. Sono progettate per offrire comfort, supporto e protezione ai piedi durante le escursioni, anche su terreni difficili.

Tuttavia, può non essere facile riuscire a individuare il modello giusto: in commercio, infatti, esistono diverse tipologie di scarpe da trekking, ognuna adatta a un tipo specifico di attività. Se è la prima volta che vi avventurate in montagna o se avete bisogno di cambiare le vostre scarpe da trekking ecco le 5 migliori che potete trovare su Amazon!



1. NEOKER Scarpe da Trekking Uomo Donna

Una scarpa da trekking e per escursioni unisex, perfetta sia per uomo che per donna. È disponibile in tantissime varianti di colore ed ha un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. La tomaia è realizzata in cuoio impermeabile e la fodera è traspirante, perfetta per offrire comfort anche d’estate.

Scopri di più su Amazon.it

2. CMP Rigel, Scarpe da Trekking da Uomo

Se i percorsi e le escursioni che prevedete di fare sono un po’ estreme vi consigliamo una scarpa da trekking più alta: uno stivaletto. Questo modello della CMP è un modello per uomo con la suola in gomma e il rivestimento in tessuto.

Scopri di più su Amazon.it

3. CMP Rigel, Scarpe da Trekking Donna

Una scarpa da donna leggera e colorata! L’ideale se siete alla prima escursione e avete in mente di fare passeggiate poco impegnative. È disponibile in diversi colori e tutti originalissimi, perfetti da abbinare al vostro outfit da escursione!

Scopri di più su Amazon.it



4. CMP Rigel - Scarpe da Trekking Alte Donna



Anche per le donne ecco l’equivalente dello stivaletto della CMP. Questa scarpa da trekking vi permetterà di proteggere le vostre caviglia da eventuali storte dovute a terreno scivoloso o non regolare.

Scopri di più su Amazon.it

5. Ghette impermeabili

Queste non sono delle vere e proprie scarpe, ma più un accessorio per le vostre scarpe. Si tratta di ghette impermeabili, ovvero una sorta di calze in tessuto impermeabile che si agganciano alle suole delle vostre scarpe e arrivano all’altezza del ginocchio. Sono perfette e utilissime se nell’escursione che avete in programma si deve camminare attraverso dei torrenti.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!