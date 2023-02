Le sneakers da uomo perfette per ogni look

Da scarpa sportiva ad accessorio di stile, le sneakers sono la calzatura quotidiana preferita da tantissimi uomini. Indossate ormai senza distinzione di sorta, dalle pop star ai presidenti, a qualunque età e in (quasi) tutte le occasioni, se abbinate ad un paio di jeans creano un ottimo look urbano ma sono perfette con tantissimi outfit diversi, da quelli strettamente sportivi a quelli più eleganti. Proprio per questo abbiamo selezionato le migliori sneakers da uomo perfette per ogni look ed occasione: scoprile tutte!

1. Adidas Originals Stan Smith

Le Stan Smith di Adidas sono le sneakers bianche per eccellenza, semplici e senza tempo. Create nel 1971 per celebrare la stella del tennis Stan Smith, queste scarpe dalle linee pulite conservano un posto speciale nella storia della moda. Realizzate in cuoio, foderate in tessuto e con la suola in gomma preformata tono su tono, queste sneakers low-top sono una vera e propria icona di stile, perfette sia con un abito elegante che sotto ad un paio di jeans ed una t-shirt. La versione bianca e verde, con il logo sul tallone e il logo con il viso di Stan Smith sulla linguetta, rappresenta il vero evergreen delle sneakers Adidas.

2. Puma Suede Classic

Lo storico modello Puma Suede, realizzato per la prima volta nel 1968, è tornato in una nuova versione, per una scarpa comoda, di qualità e anche molto bella. Realizzate in vera pelle scamosciata, le Puma Suede sono estremamente versatili, e possono essere indossate nelle occasioni più svariate, dallo sport agli impegni quotidiani, ma anche agli eventi più formali. Comode e ammortizzate, sono estremamente robuste, grazie all'esterno in pelle saldamente incollato e cucito alla suola, ma risultano, allo stesso tempo, morbide e flessibili; hanno ottime rifiniture e la taglia è precisa, calzando alla perfezione.

3. Scarpe da ginnastica Air

Queste scarpe sono perfette per outfit più casual e sportivi. Ideali per camminare, allenarsi ma anche per chi sta tutto il giorno in piedi, sono realizzate in tessuto sintetico traspirante e morbidissimo e hanno il plantare interno leggermente rialzato e malleabile.

Comodissime e leggere, hanno la capacità di dare stabilità ma anche la giusta mobilità al piede. La suola in gomma ha un grip perfetto su ogni tipo di superficie e il cuscinetto d'aria incorporato assorbe l'impatto del terreno sia mentre si cammina che mentre si corre, così da non affaticare le gambe e la colonna vertebrale. Una scarpa di altissima qualità ad un prezzo davvero eccezionale.

4. New Balance 574 Core

Le New Balance 574 Core sono scarpe progettate all'insegna del comfort. Estremamente versatili, sono realizzate con una tomaia in morbidissima pelle scamosciata e mesh e con una robusta suola in gomma, che le rende resistenti e affidabili. Le New Balance 574 Core fanno parte della categoria sneaker lifestyle, ovvero scarpe ideali da utilizzare nel tempo libero e per gli impegni di tutti i giorni per un look rétro di tendenza. Comode e leggere, la tecnologia New Balance ENCAP® insieme all'intersuola in eva assicurano stabilità e ammortizzazione.

Infine, la versione 574 Core da uomo mantiene l'originale profilo anni '80 del modello classico con l'iconica 'N' di New Balance in rilievo, assicurando un look sportivo che aggiunge un tocco di stile a ogni outfit.

5. Diadora Jog Light C

Le Jog Light C di Diadora sono un modello di sneakers lifestyle confortevole, leggero e dai colori sgargianti. Ideali per il tempo libero,si caratterizzano per essere delle sneakers sportive ma, allo stesso tempo, eleganti: disponibili in diversi colori, si adattano perfettamente ad ogni situazione e tipologia di outfit. La tomaia è realizzata in canvas traspirante e pelle scamosciata, la suola in gomma è abbastanza alta e con profilo antiscivolo, mentre la linguetta e il collarino sono ben imbottiti, per un comfort maggiore.

Comode e leggere, calzano abbastanza bene e hanno un plantare ampio: una calzatura ideale per dare un tocco vivace al proprio outfit.

