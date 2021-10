Le sciarpe più glam per la moda autunno inverno 2021

La sciarpa è uno degli immancabili accessori invernali must-have, proposti in infinite varianti per i diversi look di stagione, da quelle tradizionali da avvolgere al collo o portare a spalla fino a quelle formato maxi che avvolgono e riscaldano il corpo per intero.

Inoltre, la sciarpa risulta indispensabile per sfidare il gelo a colpi di stile: abbiamo quindi selezionato 4 modelli di sciarpe, calde, morbide e super trendy. E tu, quale scegli?

Foulard Autunnale marcato Desigual

Realizzato con stoffa morbida e leggera, il foulard di Desigual è perfettamente in linea con lo stile mix & match del brand che unisce stampe diverse tra loro, per una sciarpa morbida, trendy e super originale!

Sciarpa Esprit con Fantasia Tartan

Dalla stampa moderna tartan nei toni del rosa e del grigio e dal materiale morbidissimo, questa graziosa sciarpa marcata Esprit è perfetta per ogni tipo outfit ed occasione: consigliatissima!

Sciarpa xl Heekpek, grande e morbida

Questa sciarpa, dalla fantasia tartan disponibile in 7 diversi colori, è grande, morbida e molto calda; può essere indossata in tantissimi modi diversi, anche a mò di poncho, ed è perfetta per avvolgerti e tenerti al caldo nelle fredde serate invernali.

Sciarpa oversize di Bezioner

Apprezzatissima per il tessuto morbido e caldo, questa sciarpa oversize (190 x 70cm) può adattarsi ad un abbigliamento sia classico che sportivo, grazie alla stampa semplice ma elegante. Disponibile in 4 colori diversi (grigio e rosa, nero e bianco, nero e rosso), è realizzata in materiale di alta qualità, morbido al tatto e confortevole.

Sciarpa Invernale Tartan

Perfetta per le fredde giornate invernali, questa sciarpa è molto morbida e calda, e si caratterizza per il bellissimo disegno tartan. Inoltre, è disponibile in diversi colori, è grande (200x60 cm) e confortevole ed è realizzata in 100% acrilico.

Stola invernale oversize

Realizzata in 30% cotone e 70% poliestere, questa sciarpa è morbida al tatto, super comoda e calda. Disponibile in tantissimi clori diversi, la grandezza oversize (200cm X 70 cm) la rende perfetta da indossare sia come sciarpa che come stola, coprendo anche le spalle e tenendoci ben al caldo. Inoltre pesa pochissimo, tanto da poter essere facilmente arrotolata e riposta in borsa senza occupare molto spazio, si abbina a tantissimi outfit diversi, sia casual che eleganti, ed è coperta da una garanzia di 30 giorni.

Pashmina in Cachemire Unisex

Morbida, spessa, calda e confortevole, la sciarpa di Gogogoal è realizzata in tessuti misti di alta qualità (80% poliestere, 10% viscosa e 10% cashmere), antistatici e senza pelucchi, che donano comfort e calore. Le dimensioni oversize (200 x 70 cm) la rendono perfetta anche da utilizzare come stola o come copertina per il divano, mentre il design classico unisex, con frange e monocolore, si adatta facilmente a tantissimi outfit diversi.

Sciarpa Poncho XXl

Questa sciarpa oversize di Goodthreads, brand Amazon di prodotti di qualità, è perfetta da indossare come poncho nelle fredde giornate autunnali. Realizzata in 100% fibra acrilica, è lavabile in lavatrice ed è super lunga, calda e molto morbida: approvatissima!

Sciarpa triangolare Knit Factory Coco

Disponibile in diversi colori, la sciarpa triangolare da donna di Knit Factory Coco è abbastanza grande (190 x 85 cm) da poter essere regolata in modo flessibile e indossata intorno al collo e alle spalle. Realizzata con materiali di alta qualità (30% lana, 70% acrilico), questa sciarpa è poi lavorata a maglia, è molto morbida e comoda da indossare ed è decorata con un bellissimo ciondolo.

Sciarpa Tartan con frange

Quella di YusonGirl è una sciarpa con disegno tartan e frange, disponibile in tanti colori diversi. Confortevole, calda e comoda da indossare, questa sciarpa è realizzata in tessuto acrilico tipo cashmere, morbido e caldo, si adatta perfettamente a tantissimi tipi di look diversi e ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

