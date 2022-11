Orolash: il migliore siero per allungare ed infoltire le ciglia

Avere ciglia lunghe e folte è il desiderio di tutte, ma grazie al siero di Orolash non sarà più un?utopia! Questo siero è un trattamento naturale e oftalmologicamente testato (quindi adatto ai portatori di lenti a contatto o per chi ha occhi sensibili) per la crescita, l'allungamento e l'infoltimento delle ciglia: non solo ne nutre e stimola la crescita, ma ne allunga il ciclo di vita rinforzandone la radice ed il tronco, rendendo così le ciglia lunghe, folte e sane; inoltre, la formula al Peptid3D garantisce la giusta nutrizione dei follicoli piliferi e dell'epidermide oculare, stimolandone la crescita e la rigenerazione.

I componenti del siero per ciglia Orolash sono un?eccellente fonte naturale di Vitamina A e vitamina E, essenziali per la rigenerazione pilifera, e tutti gli ingredienti che lo compongono sono totalmente naturali e di altissima qualità. Inoltre, questo siero è applicabile sia su ciglia che su sopracciglia ed è provvisto di un pennellino applicatore sottile e facile da usare che ne rende l'utilizzo molto preciso e sicuro per gli occhi.

Questo trattamento prevede l?utilizzo del siero per 3 mesi, in modo continuativo e applicandolo una sola volta al giorno sull'arcata superiore delle ciglia, circa 30 minuti prima di andare a dormire (e dopo essersi struccate); dopo tale periodo saranno sufficienti 2-3 applicazioni alla settimana per mantenere nel tempo gli strabilianti risultati ottenuti. Il massimo risultato sarà visibile dopo il terzo mese di trattamento e un solo flacone da 3ml è sufficiente per circa 4 mesi di applicazione.

Il siero per ciglia di Orolash è il più apprezzato dagli utenti sia per l?ottimo rapporto qualità prezzo, sia per l?efficacia del trattamento; puoi trovare la confezione da 3ml in vendita su Amazon.it a 39,00 ?: provalo subito!

