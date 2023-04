Black is back: 3 smalti per unghie neri intensi, nutrienti e sotto i 10 euro

Lo smalto nero è il protagonista indiscusso della manicure delle star, e non solo: nuance popolarissima in fatto di manicure, aggiunge un tocco audace a qualsiasi look e si abbina perfettamente a ogni tipo di outift. Inoltre, lo smalto nero sta bene sulle unghie lunghe e su quelle corte allo stesso modo e si può sfoggiare da mattina a sera.

Del resto, il nero non passa mai di moda e lo smalto scuro funziona in qualsiasi contesto, sapendo essere elegante sulle unghie corte e leggermente squadrate o rock'n'roll su quelle lunghe e a stiletto.

Abbiamo quindi selezionati i 3 migliori smalti neri, che puoi trovare su Amazon.it, per una manicure fai da te perfettamente in linea con la tendenza unghie di stagione.



Smalto per unghie Miracle Gel

Lo smalto nero di Miracle Gel è uno smalto gel professionale che si caratterizza per il colore vivo e brillante e per la tecnologia brevettata che assicura una maggior esistenza alle scheggiature rispetto ad uno smalto normale. Lo smalto si stende facilmente, anche grazie al pennello largo, e non necessita dell'utilizzo della lampada UV .

Smalto semipermanente nero di Bluesky

Lo smalto semipermanente di Bluesky è un prodotto di qualità a lunga durata. Il colore nero è molto pigmentato (copre in sole due passate) e ha una finitura a specchio; inoltre, si stende facilmente, rende benissimo e può essere utilizzato sia con lampada UV che LED.

Smalto nero intenso agli oli di Collistar

La formula dello smalto di Collistar assicura un super effetto brillantezza, andando contemporaneamente a nutrire e trattare le unghie, grazie all’innovativa texture-olio, corposa e coprente, ma anche estremamente scorrevole e supersensoriale; rinforzante, ricco di acidi insaturi e di vitamina E, irrobustisce l’unghia e aumenta la resistenza agli urti.

Inoltre, basta una sola passata per ottenere una copertura ottimale e a lunga durata, il colore è bellissimo, lucido e luminoso, e lo smalto si stende facilmente e si asciuga rapidamente

