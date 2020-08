Spazzola per la pulizia del viso, per esfoliare la pelle e combattere le imperfezioni

La spazzola per la pulizia del viso di Fancii è un beauty tool dall'ottimo rapporto qualità prezzo, capace di esfoliare e pulire a fondo la pelle, lasciandola liscia, purificata e luminosa.

Le 2 impostazioni di velocità con potente movimento rotatorio a 360° ti permettono di scegliere tra pulizia profonda quotidiana ed esfoliazione delicata, ed il sistema di microdermoabrasione avanzato rimuove trucco, impurità e sebo, riattiva la circolazione, riduce linee e rughe, rimuove i punti neri, previene l'acne e deterge a fondo la pelle da sporco e olio, tonificandola e rigenerandola.

100% impermeabile, può essere comodamente usata sia in vasca che in doccia; inoltre, questa spazzola per il viso è dotata di una custodia rigida e compatta, per proteggere spazzola e testine dalla polvere e per portarle facilmente sempre con sé, e di tre diverse testine intercambiabili:

una con setole morbide, per la pulizia delicata di tutti i tipi di pelle;

una in silicone, per la pella secca e sensibile;

una esfoliante, per la pulizia profonda della pelle del viso.

La spazzola per la pulizia del viso di Fancii è senza fili ed è alimentata da 2 batterie AA (non incluse). Disponibile in 3 colori diversi (oro rosa, verde acqua e bianco), ha un manico ergonomico e antiscivolo con inserto in gomma, per una presa comoda e sicura, è facile da usare e richiede poca manutenzione: le testine, infatti, si staccano e riattaccano facilmente, si puliscono con acqua e sapone e non necessitano di particolari cure.

Pro:

maneggevole, facile da usare e da pulire;

materiali di buona qualità ;

ottimo rapporto qualità prezzo;

3 testine diverse, pulisce ed esfolia la pelle del viso in modo efficace;

custodia rigida inclusa.

Contro:

non adatta alla pelle particolarmente secca;

batterie non incluse nella confezione.

