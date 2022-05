Nodi? Addio! I migliori modelli della Tangle Teezer, la spazzola più famosa che districa senza dolore

La Tangle Teezer è un?azienda inglese che nasce nel 2007 grazie ad una brillante idea dello specialista della colorazione Shaun Pulfrey: pensando, infatti, a tutte quelle persone che hanno problemi di nodi, capelli sfibrati o indomabili, il signor Teezer crea una spazzola senza manico, ergonomica, concava e in plastica leggera.

Le Tangle Teezer sono spazzole speciali, in grado di districare i nodi e lucidare i capelli in maniera delicata grazie ai dentini sottili, flessibili e oscillanti. Queste spazzole si avvalgono di una tecnologia brevettata, studiata appositamente per modellare e donare lucentezza sin dalla prima passata: i denti della spazzola si flettono sui nodi districandoli e rendendo i capelli luminosi, senza strapparli, tirarli o creare danni alla cute; in più, ci sono tantissimi modelli tra cui scegliere!

Queste spazzole hanno avuto un successo strepitoso e sono davvero eccezionali: abbiamo quindi selezionato i migliori modelli, ognuno per un?esigenza diversa, che puoi trovare in vendita su Amazon.it a prezzi eccezionali. Scoprile tutte!



Per capelli lisci: Tangle Teezer Original Brush

La prima spazzola Tangle Teezer è stata chiamata ?The Original?, per distinguerla dalle successive linee. Si tratta di una spazzola concava con dentini da un centimetro alternati a quelli da mezzo centimetro, tutti in plastica. Disponibile in diversi colori, questa spazzola è ottima per districare i capelli lisci, lunghi e/o fragili senza spezzarli o danneggiarli; può essere utilizzata sia su capelli bagnati che asciutti e, grazie alla forma compatta, può anche essere facilmente trasportata in viaggio.

Per capelli ricci: Tangle Teezer Thick & Curly

La spazzola Trick & Curly di Tangle Teezer è stata pensata per chi ha i capelli ricci e fitti. Anche questa spazzola è concava ma presenta dei dentini particolari, più spessi e lunghi, proprio per districare i nodi più difficili. La spazzola si può usare anche sui capelli bagnati, e il design ergonomico e antiscivolo la rendono ideale per districante delicatamente i ricci ribelli.

Per districare i capelli bagnati: Tangle Teezer The Wet Detangler

Specificatamente realizzata per districare i capelli bagnati, The Wet Detangler districa in modo sicuro qualsiasi tipo di capello, riducendone la rottura e lasciandoli sani e luminosi, grazie ai dentini che si flettono su nodi e grovigli senza tirare o strappare.

Inoltre, il manico sottile consente una presa eccellente, e la rende perfetta da utilizzare anche per distribuire il balsamo.

Spazzola per lo styling finale: Tangle Teezer The Ultimate Hairbrush

Offrendo il tocco finale perfetto, The Ultimate Hairbrush è la spazzola ideata per lo styling a secco. I denti più lunghi e con punte più morbide rispetto alle altre spazzole, infatti, districano leggermente regalando volume e una lucentezza elevata. Comoda da impugnare, definisce i capelli senza strapparli e scioglie i nodi davvero facilmente, ma attenzione, non va mai utilizzata con il phon!

Spazzola districante per capelli ricci da 3C a 4C: Tangle Teezer The Ultimate Detangler

Specificatamente realizzata per districare i ricci, The Ultimate Detangler è la spazzola Tangle Teezer che aiuta a districare i capelli ricci senza sforzi (né dolore!), mantenendo la naturale forma dei ricci e riducendo la rottura dei capelli grazie alla tecnologia brevettata a due livelli. I denti lunghi e flessibili, infatti, districano senza sforzo, rimuovendo i nodi e separando i capelli, mentre i denti corti levigano la cuticola per ridurre l'effetto crespo mantenendo i ricci definiti.

Progettata per l'uso sui capelli bagnati, questa spazzola può essere utilizzata sotto la doccia per distribuire uniformemente shampoo, trattamenti condizionanti o maschere per capelli, oppure per districare i capelli dopo il lavaggio.

Spazzola per l?asciugatura: Tangle Teezer Easy Dry & Go

Al contrario delle altre, Easy Dry & Go è la spazzola Tangle Teezer da utilizzare per lo styling con il phon. La tecnologia brevettata dei denti che si flettono per adattarsi al tuo stile di asciugatura e la configurazione unica con 3 prese d?aria, infatti, ti aiutano ad asciugare rapidamente i capelli, dandogli al contempo volume e luminosità. Facile da usare e comoda da impugnare, questa spazzola lascia i capelli morbidissimi e privi di nodi ed effetto crespo: consigliatissima!

Spazzola districante compatta: Tangle Teezer Compact Styler

Compact Styler è la versione tascabile della Tangle Teezer Original che, grazie alle dimensioni compatte e al coperchio che protegge i dentini, può essere comodamente portata sempre con sé. Perfetta per i ritocchi on the go o per spazzolare i capelli in viaggio o dopo la palestra, questa spazzola districa e disciplina i capelli senza danneggiarli grazie ai dentini antistatici in plastica, progettati per districare i capelli sia asciutti che bagnati, eliminare l?effetto crespo ed eliminare le cellule morte che appesantiscono i capelli.

Massaggiatore esfoliante per cuoio capelluto Tangle Teezer

Concludiamo il nostro elenco con l?ultima novità in casa Tangle Teezer: il massaggiatore esfoliante per il cuoio capelluto. Raccomandato dal Congresso internazionale di Tricologia, questo utilissimo beauty tool utilizza due tipi di denti, sia per esfoliare il cuoio capelluto che per massaggiarlo: i denti lunghi e flessibili aiutano a esfoliare il cuoio capelluto, rimuovendo l?accumulo di prodotto e la pelle morta e stimolando la circolazione, mentre i denti corti e spessi stimolano i punti di pressione per un massaggio rilassante.

Inoltre, è molto comodo da usare, grazie al design ergonomico curvo che si adatta a tutte le dimensioni delle mani senza scivolare e che consente di variare la pressione da esercitare, ma attenzione: non è adatto per essere usato con il phon e per districare i capelli, e non deve essere utilizzato sul cuoio capelluto sensibile o con pelle infiammata.

