Stamping unghie: che cos'è, come si fa e i migliori prodotti per eseguirlo al meglio

Lo stamping è una tecnica di nail art molto semplice, che si esegue mediante l'utilizzo di appositi stampini e permette di realizzare decorazioni di notevole impatto estetico e difficilmente riproducibili a mano libera. La parola stamping deriva da "stampare" proprio perché, con questa particolare tecnica è possibile riprodurre un particolare motivo o nail art stampandolo letteralmente sulle unghie, utilizzando un timbro in silicone e particolari piastre metalliche sulle quali sono incisi a laser disegni e decorazioni.

Vediamo quindi tutti i passaggi per realizzare uno stamping perfetto e i migliori prodotti in commercio.

Come fare lo stamping

Realizzare lo stamping unghie è un’operazione relativamente semplice: oltre che dei materiali appositi, avrai bisogno di precisione, un minimo di manualità e un po' di pazienza.

1. Dopo aver limato le unghie e scelto la forma desiderata, applica una base trasparente classica, lascia asciugare e prosegui applicando uno smalto colorato a scelta che farà da base alla nail art realizzata successivamente con la tecnica dello stamping, lasciandolo asciugare completamente.

Il consiglio in più: per uno stamping perfetto, evita di usare smalti semipermanenti (che si stendono difficilmente sugli stampi) e prediligi quelli appositi per questa tecnica, che hanno una densità media e sono particolarmente pigmentati; costano un po' di più, ma il risultato è assicurato!

2. Seleziona dalla piastra metallica la decorazione che desideri applicare sulle unghie e ricoprila di smalto; a smalto ancora fresco, passa la spatolina sul disegno, così da rimuovere lo smalto in eccesso, e passa il timbro in silicone sulla decorazione "smaltata" in modo che venga impressa in maniera uniforme; infine, premi il timbro sull’unghia per trasferire il disegno.

Il consiglio in più: ricorda che, in questa fase, i passaggi devono essere eseguiti velocemente, per evitare che lo smalto si asciughi (e gli smalti per stamping si asciugano più velocemente rispetto a quelli normali!); inoltre, fai attenzione che il disegno inciso sulla piastrina contenga lo smalto solo nelle parti concave.

3. A questo punto, "sigilla" la nail art con un top coat trasparente. Per eliminare i residui di nail art dalle unghie e dallo stampo, utilizza dello scotch: semplice ma efficacissimo!

Il consiglio in più: ricorda che l'utilizzo di questa tecnica è sconsigliato su unghie ricostruite in quanto l’eccessiva lucidità della superficie in gel non consente la perfetta adesione dello smalto tramite il timbro in silicone.

L'occorrente per realizzare lo stamping

In commercio sono facilmente reperibili tantissimi kit che contengono tutto il necessario per realizzare la tecnica dello stamping unghie. Il più apprezzato dalle utenti di Amazon.it è il set di Kurtzy.

Facile da usare, funzionale e di ottima qualità, questo set per stamping nail art è in vendita a soli 9,98€ ed è veramente completo; al suo interno, infatti, troverai tutti gli strumenti indispensabili per lo stamping, ovvero:

30 piastre in acciaio inossidabile per stamping (dimensioni 5,5 cm) - con incisi a laser disegni e decorazioni tutte diverse una dall'altra. Queste piastre hanno una pellicola azzurrina che le protegge da graffi e sporco: ricordati di toglierla prima di usarle!

1 timbro in silicone con un cappuccio di protezione - indispensabile per imprimere sulle unghie la decorazione trasferita precedentemente dalla piastra metallica;

1 spatolina - per rimuovere dalla piastra lo smalto eccedente;

1 borsetta in ecopelle rosa - completa di bustine di plastica per conservare le piastre in sicurezza.

Per quanto riguarda gli smalti, invece, puoi provare il set da 3 Stamping Nail Polish di MoYou: formulati appositamente per creare nail art con la tecnica dello stamping, hanno una viscosità 5 volte superiore a quella degli smalti normali, così da ottenere un risultato professionale e una nail art unica e veloce.

Dalla formula arricchita con microminerali che riempiono le imperfezioni della superficie dell'unghia e creano una finitura liscia e super lucida, gli smalti di Moyou si asciugano molto velocemente, hanno una densità media e sono molto pigmentati.

Infine, il set da 3 Stamping Nail Polish di MoYou è composto da 3 smalti colorati (nero, bianco e verde Tiffany) ed è in vendita su Amazon.it.

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!