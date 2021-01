Manicure fai da te, tutti gli accessori per avere mani perfette senza l’aiuto dell’estetista

Le mani raccontano molto di noi: non è un caso, infatti, che uno dei consigli su come presentarsi ad un colloquio di lavoro e fare una buona impressione riguardi proprio l'avere mani curate ed impeccabili. Avere mani perfette ed eleganti è un ottimo biglietto da visita, ma spesso non si ha il tempo o il denaro per andare dall'estetista. Allora perchè non ritagliarsi qualche attimo della propria giornata, magari la sera dopo cena, stando comode davanti alla TV o ascoltando buona musica, per realizzare una manicure impeccabile da sole?

Riuscire a fare una manicure perfetta a casa propria è infatti facile e rilassante, non richiede molto tempo, soprattutto se si conoscono i giusti trucchi e si utilizzano gli strumenti migliori, e ti permette di avere mani curate ed al top in qualsiasi occasione risparmiando tempo e denaro. Abbiamo quindi selezionato i migliori strumenti per realizzare una perfetta manicure fai da te: scoprili tutti!

Kit di 18 strumenti per manicure e pedicure

Kit elegante e funzionale per la cura delle unghie, che si compone di una custodia in similpelle color nero lucido, bella e pratica, e di 18 strumenti per prendersi cura di mani e piedi nel miglior modo possibile. Realizzati in acciaio inox e rivestiti con gomma antiscivolo, gli accessori sono resistenti e robusti, e sia le forbicine che i taglia unghie tagliano bene ed hanno lame affilate. Inoltre, questo kit, completo ed economico, risulta essere molto pratico da tenere nel beauty a casa ma anche in borsetta, in ufficio per le emergenze o in viaggio.

Set di 12 lime per unghie professionali e lavabili

La prima cosa da fare per realizzare una manicure perfetta è la limatura delle unghie, ricordandosi di utilizzare la lima sempre e solo nello stesso verso. Il set di 12 lime per unghie marcato Lictin si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità prezzo: realizzate con materiali di qualità, comode e lavabili, queste lime hanno la capacità di causare meno traumi alle unghie e di conseguenza meno rotture. Perfette per accorciare e dare qualsiasi forma alle unghie, sono indicate sia per unghie naturali che ricostruite e sono semplici da maneggiare, pratiche ed economiche: consigliatissime!

Set di 10 nail buffer bianchi

Il buffer per unghie, detto anche blocchetto o mattoncino levigante, è un utilissimo strumento per nail art e manicure che si presta a moltissimi utilizzi. Usato sempre prima della ricostruzione in gel o acrilico, per opacizzare correttamente le unghie ed evitare sollevamenti, può essere utilizzato anche durante la tua abituale manicure: se hai le unghie grasse, ad esempio, passarlo leggermente sulla superficie ungueale prima di stendere base e smalto ti aiuterà ad aumentare la durata del colore, prevenendo sbeccature premature. Inoltre, può essere molto utile anche nel caso in cui le tue unghie abbiano delle irregolarità, piccole rigature o solchi dovuti all’età. In questo modo potrai stendere senza problemi il colore ed evitare fastidiosi accumuli. L'importante è passarlo sempre in maniera molto lieve, senza sfregare troppo per non arrossare il letto ungueale e per non andare ad assottigliare troppo la lamina. Il set marcato Anself si compone di 10 nail buffer, resistenti, efficaci e comodi da usare; inoltre ha un ottimo prezzo!

Set di 2 detergenti per unghie marcato Mylee

Il set include un detergente a doppia azione per tutti i trattamenti gel e un solvente professionale adatto alla rimozione di tutti i tipi di smalto: il Prep & Wipe igienizza la lamina ungueale preparandola per la manicure gel e pulisce le unghie dopo l'applicazione del fissante mentre il Remover elimina in modo sicuro e delicato smalti gel, acrilici, tips e colle, senza danneggiare l'unghia naturale. Entrambi sono ottimi prodotti, dal rapporto qualità prezzo eccellente e dall'odore gradevole. Adatti a tutti i tipi di sistemi gel uv/led, il solvente rimuove il gel in 15 minuti: segui le indicazioni del prodotto e sarà super efficace!

2 penne correggi smalto con 3 punte di ricambio

Quante volte vi siete ritrovate a dover correggere sbavature e smalto in eccesso con i cotton fioc imbevuti di acetone? Scomodo, vero? Per fortuna adesso ci sono le penne correggi smalto a facilitarci la vita (e soprattutto la manicure!): comode e precisissime, ti aiuteranno ad avere uno smalto perfetto in pochissimi secondi. Queste penne correggono gli errori della manicure in modo rapido e preciso, eliminano lo smalto in eccesso velocemente e senza sforzo, sono facili da usare e possono essere portate e usate ovunque; inoltre nella confezione sono comprese tre testine di ricambio, utilissime sopratutto in caso di smalti scuri.

Set con tagliaunghie e spingi cuticole

Il primo passo per una manicure impeccabile consiste nell'ammorbidire pellicine e cuticole in una bacinella con acqua tiepida, lasciandole in ammollo per qualche minuto. Quando le pellicine saranno morbide, tampona le mani con un panno asciutto e inizia a portare indietro le cuticole utilizzando lo spingi cuticole. Poi procedi con il taglio delle unghie.

Questo set si compone di un tagliaunghie/taglia cuticole e uno spingi cuticole, entrambi realizzati in acciaio inossidabile, ben affilati e facili da pulire. Inoltre, lo spingi cuticole ha una doppia estremità, così da poter essere usato anche per rimuovere i residui dello smalto gel e semipermanente.

Olio per unghie e cuticole all'albicocca

Da applicare di notte su unghie e cuticole o un'oretta prima della manicure, l'olio idratante di Mylee è un prodotto altamente nutriente formulato con oli essenziali di albicocca, vitamina A e vitamina E che ammorbidisce le cuticole secche, mentre idrata il letto ungueale, aiuta ad aumentare l'elasticità della pelle, minimizza i segni dell'invecchiamento e reintegra e rinforza le unghie. Questo olio lenitivo, inoltre, è delicatamente profumato e si asciuga rapidamente senza lasciare residui oleosi, mentre le proprietà nutrienti e idratanti degli oli essenziali puri e degli estratti botanici addolciscono la pelle e donano lucentezza alle unghie.

Set per manicure e pedicure elettrico con ammollo e asciuga smalto

Il set per manicure e pedicure di Homedics è un prodotto di ottima qualità molto completo, facile da usare ed esteticamente piacevole. Il set si distingue anche per le dimensioni compatte: tutti gli 11 accessori, utilizzabili sia per la manicure che per la pedicure, sono infatti alloggiati in un unico contenitore, nella cui parte posteriore è presente anche una vaschetta dove versare l'acqua, per ammorbidire unghie e cuticole prima della manicure e con funzione idromassaggio; in più, questo contenitore ha una ventola integrata per asciugare lo smalto, con 2 velocità di rotazione bidirezionali.

Gli 11 accessori, resistenti e di qualità, comprendono: 2 dischi modellanti, uno a grana grossa e uno a grana fine, 2 accessori per la rimozione della pelle secca, uno a grana grossa e uno a grana fine, 2 dischi lucidanti, uno con punta levigante spessa e uno fine, una punta con testa curva, un cono a grana fine, una spazzolina, una testina e un bastoncino per le cuticole.

Primer per unghie

Il primer per unghie è una base trasparente da utilizzare prima della base coat che migliora sensibilmente il risultato estetico della manicure con gel o smalto semipermanente e ne allunga la durata. Infatti, questo prodotto fornisce una migliore adesione tra lo smalto in gel e l'unghia naturale, favorendo l’evaporazione dell’acqua presente sulla superficie dell’unghia ed eliminando le tracce di grasso, che possono compromettere il risultato finale.

Il primer unghie di Aimeili è l'ideale per prevenire la rottura o il sollevamento dello smalto, si asciuga velocemente e non richiede l'utilizzo di una lampada UV/LED. Inoltre, può essere utilizzato con tutti i tipi di smalto, compresi gel, semipermanente e acrilico. Applica il primer per unghie, attendi circa 30-60 secondi facendo asciugare completamente all'aria, poi applica la base coat.

Set da 200 salviette pre-imbevute per manicure

Testate e approvate dai professionisti, le salviette pre-imbevute di Mylee non solo preparano la base dell'unghia prima della manicure gel, ma rimuovono anche i residui appiccicosi alla fine del trattamento. Facili da usare e perfette anche per ridurre gli sprechi, sono imbustate singolarmente e possono essere utilizzate per 20 manicure. Prima di iniziare la manicure passa una salvietta su ogni unghia per pulirla, disinfettarla e creare una base perfetta, poi, dopo aver applicato lo smalto gel, nella fase finale della manicure, strofina nuovamente le unghie con le salviette Mylee per rimuovere i residui appiccicosi e ottenere una finitura lucida e brillante.

Fogli di alluminio per rimuovere lo smalto gel e semipermanente

Comodissimo per rimuovere lo smalto gel e il semipermanente, questo set si compone di 200 fogli in alluminio dotati di una spugnetta centrale (dimensione fogli 6.5×9cm, dimensione spugna 3×2cm), i quali necessitano solamente di un po' di solvente e si applicano direttamente sulle unghie. Facili e comodi da usare, questi fogli sono sicuri per la pelle, e velocizzano la rimozione dello smalto. Nel set, inoltre, è compreso anche uno spingi cuticole, perfetto da utilizzare per eliminare gli ultimi residui di smalto.

Set con base e top coat

Per un'applicazione perfetta dello smalto semipermanente o in gel è necessario utilizzare sia una base che un top coat. La base, infatti, rende la manicure più duratura e impedisce allo smalto di macchiare le unghie, mentre il top coat dona una finitura lucida allo smalto e aiuta a mantenere intatto lo smalto più a lungo.

Facili da applicare e da rimuovere, la base e il top coat di Aimeili sono prodotti di ottima qualità, non testati sugli animali e privi di DBP, Formaldehyde e Toluene. Entrambi i prodotti sono da 8ml e necessitano di una lampada UV/LED per l'asciugatura: applica la base prima dello smalto e polimerizza sotto la lampada UV per 1 minuto, o 30 secondi sotto una lamapa LED, poi procedi con la smalto e concludi con una passata di top coat, polimerizzando sotto la lampada UV per 2 minuti, o 30-60 secondi luce sotto la lampada LED. Inoltre, il top coat no wipe non necessita di sgrassatura.

Gocce trasparenti per l'asciugatura rapida dello smalto

Il Quick-E Drying Drops di Essie è un prodotto ideale per ridurre la durata dell'asciugatura dello smalto e per proteggere le unghie da graffi e sbeccature. Veloce e facile da applicare, non necessita di lampada LED/UV, non rende opaco lo smalto e non ne riduce la brillantezza, regalando una manicure perfetta pronta in un attimo! Per un'applicazione impeccabile, applica 1 o 2 gocce di prodotto sullo smalto ancora fresco, facendo attenzione a non toccare l'unghia con la pipetta per non rovinare tutto il lavoro, poi lascia asciugare.

Lampada per smalto gel e semipermanente

La lampada marcata Moulei è la più acquistata dagli utenti Amazon, perché è un prodotto efficace e di qualità in vendita ad un ottimo prezzo. Dotata di 150W di potenza, 4 timer preimpostati (10/30/60/99 secondi) e doppia sorgente luminosa LED/UV, questa lampada è spaziosa e comoda da usare, è adatta a quasi tutti i tipi di smalti gel e semipermanente ed è dotata di sensore intelligente a infrarossi, che le permette di accendersi e spegnersi senza dover premere alcun pulsante: basterà inserire la mano all'interno della lampada perché questa si accenda automaticamente. Infine, è dotata di un display digitale LCD, ha la piastra di base staccabile, così da poter essere utilizzata sia per la manicure che per la pedicure e lavata facilmente, e nella confezione sono comprese anche due lime per unghie.

Tutti gli step da seguire per una manicure perfetta

Per prima cosa elimina ogni traccia dello smalto vecchio, versando un po' di solvente su un dischetto di cotone e applicandolo sulle unghie , o ricorrendo ai fogli di alluminio.

, o ricorrendo ai fogli di alluminio. Sciacqua le mani, poi immergile in una bacinella con acqua tiepida per qualche minuto, così da ammorbidire unghie e cuticole.

e cuticole. Massaggia le cuticole con dell'olio nutriente, insistendo sulla zona attorno alle unghie , poi spingile delicatamente indietro aiutandoti con uno spingi cuticole o con dei bastoncini in legno d'arancio .

, poi spingile delicatamente indietro aiutandoti con uno spingi cuticole o con dei . A questo punto arriva il momento delle unghie : l'ideale sarebbe accorciarle senza tagliarle ma utilizzando solo la lima, per non danneggiarle o indebolirle. Tuttavia, se non sei molto esperta, puoi tagliere le unghie con delle tronchesine o con un tagliaunghie, facendo un taglio netto e aiutandoti poi con la lima per dare loro la forma che desideri. Ricorda di tenere la lima parallela all'unghia, senza inclinarla, muovendola sempre verso il basso ed evitando di muoverla avanti e indietro.

: l'ideale sarebbe accorciarle senza tagliarle ma utilizzando solo la lima, per non danneggiarle o indebolirle. Tuttavia, se non sei molto esperta, puoi tagliere le con delle tronchesine o con un tagliaunghie, facendo un taglio netto e aiutandoti poi con la lima per dare loro la forma che desideri. Ricorda di tenere la lima parallela all'unghia, senza inclinarla, muovendola sempre verso il basso ed evitando di muoverla avanti e indietro. Se la superficie delle unghie dovesse risultare grassa o non perfettamente livellata, utilizza un buffer (o blocco levigatore), da passare delicatamente sulla superficie dell'unghia: a questo punto sarai pronta per applicare lo smalto.

Come applicare lo smalto semipermanente